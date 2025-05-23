Важные вложения

Иртышск – один из самых крупных сельских населенных пунктов Павлодарского регио­на, здесь живут 7,5 тыс. человек. Административный центр одноименного района стоит на главной реке области, и это в том числе повлияло на решение областных властей при выборе сел, в которых соорудят бассейны.

На первый взгляд такое решение может показаться нелогичным, мол, у иртышан есть река, где они летом могут наплаваться вдоволь. Но на вопрос стоит посмотреть и под другим углом: близость открытой воды создает постоянную опасность, а в бассейне дети и подростки могут хорошо научиться плавать (в реке с ее течением это удается не всем), к тому же тренеры немало внимания уделяют вопросам безопасности. К слову, в Иртышске только школьников почти полторы тысячи, так что крытый искусственный водоем здесь просто необходим.

К строительно-монтажным работам на бассейне приступили в середине апреля. Как рассказал директор компании-подрядчика – ТОО «Промжилстройкомплекс» Виталий Овцынов, на данный объект выделено 832,6 млн тенге. Внутри здания, согласно проекту, будут оборудованы два бассейна разной глубины. Основной – размером 25 на 9 метров и глубиной до двух метров, и детский «лягушатник» – 12 на 8 метров и глубиной 0,8 метра. Также предус­мотрена скиммерная система очистки воды.

Сейчас строители занимаются заливкой фундамента – бетон привозят из Павлодара, а это за 170 км, но современные технологии позволяют преодолевать такое расстояние без потери качества раствора. Уже к середине лета выйдут в ноль, потом начнется монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей, подключение тепла и благоустройство прилегающей территории.

Проект двухгодичный, и начать работу бассейн должен во второй половине 2026 года. Планируется, что в день его смогут посещать 44 человека, а местные власти предполагают, что откроют здесь и две профессиональные секции по плаванию, по

15 человек каждая.

Иртышане – спортивные люди. В райцентре действуют два ФОКа, где базируется ДЮСШ, больше 10 спортзалов, всегда полные три мини-футбольные площадки, есть сильная баскетбольная команда школьников, взрослая футбольная команда – чемпионы области. И бассейн здесь ждут с нетерпением.

Как и модернизации районной больницы, это еще один важный социальный проект. Пока идет разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта кровли и инженерных сетей с планируемым сроком исполнения в 2026 году. А уже в этом году материально-техническую базу больницы усилят 11 единиц медицинского оборудования, в том числе передвижной рентген и портативный УЗИ-аппарат, ЛОР-комбайн и электрохирургический аппарат.

К слову, в прошлом году для учреждения приобрели 24 единицы медицинской техники на сумму свыше 112 млн тенге. В больнице успешно внедрили суточный мониторинг артериального давления, холтеровское мониторирование, расширили спектр ультразвуковых исследований и значительно усовершенствовали работу врачебной амбулатории.

В последнее время в Иртышском районе неплохо реализуют государственную программу по привлечению специалистов в сельскую местность: в 2024 году сюда прибыли 14 медицинских работников, среди них врачи общей практики, педиатры, неонатолог, онколог, хирург-эндоскопист, гинеколог, терапевты. Некоторые вакансии были открытыми от четырех до шести лет.

Горячая пора

Иртышский район – главная житница Павлодарской области, стратегически важный район для обеспечения продовольственной безопасности республики. Крупные зерносеющие хозяйства десятилетиями работают в условиях рискованного земледелия: не каждый год природа благоприятствует аграриям, однако наука и новые технологии помогают выживать в этой упорной борьбе.

Сейчас в разгаре посевная кампания – работы завершены уже на 40–45%, потому что приступили к ним раньше обычного из-за ранней весны. В нынешнем году посевная площадь в районе составит 326 тыс. га, под зерновые отведут 234 тыс., под кормовые – 28 тыс. Традиционно больше всего сеют пшеницы – почти 200 тыс. га, но в последнее время вырос спрос на ячмень, поэтому и под него выделили немало земли – около 25 тыс. га.

Как рассказал аким района Ныгман Жусупов, для диверсификации посевов на 15 тыс. га увеличили площадь масличных – теперь эти культуры занимают 63,6 тыс., причем, помимо подсолнечника, выращивают лен и рапс.

Фермеры вывели на поля около 300 единиц техники, в том числе 71 современный посевной комп­лекс. Для райо­на обеспечено 5 600 тонн льготного топлива по 244 тенге за литр – это 90% от потребности. Химическая обработка от сорняков и вредителей ведется на 216 тыс. га.

Недавно с аграриями Иртышского района встретился аким Павлодарской области Асаин Байханов. В беседе с руководителями хозяйств он акцентировал внимание на необходимости рационального использования земельных ресурсов и повышения уровня агро­технологий.

– Новых земель больше не станет. Наша задача – сохранить плодородие почвы для будущих поколений и обеспечить устойчивость урожайности. Без применения удобрений этого не достичь, – подчеркнул Асаин Байханов.

Конечно же, аграрии и сами это прекрасно понимают – в нынешнем сезоне крестьяне приобрели 7,5 тыс. тонн удобрений, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом, вносить их будут на четверти от всего посевного клина.

Неформальный диалог с акимом области проходил на полях одного из крупнейших в районе крестьянских хозяйств – «Уразбаев». Его глава Сайлау Уразбаев рассказал, что занимается растениеводством с 2001 года, сейчас его угодья занимают 27 тыс. га.

– В текущем году засеваем 18 тысяч гектаров, – говорит фермер. – На полях «классика», можно сказать: в основном пшеница, ячмень, подсолнух, соя, гречиха, просо. Выращиваем много культур – поскольку рынок довольно нестабильный, без выбора не будет и эффективности. В один год бывает хорошая цена на одну продукцию, а в следую­щий год – на другую.

В крестьянском хозяйстве имеется свой мельничный комплекс, где производят муку первого и высшего сортов. Свою продукцию Уразбаев сбывает не только в Казахстане, но и в Афганиста­не, Узбекистане и Таджикистане, однако чаще на экспорт идет не мука, а именно зерно.

В беседе с Асаином Байхановым земледельцы смогли высказать и свои опасения, проблемы. К примеру, есть трудности с техническим обслуживанием сельскохозяйственной техники: нехватка запчастей, в том числе на технику John Deere, высокие затраты на ремонт и обслуживание.

– Некоторые детали приходится самостоятельно привозить самолетом из Америки, что-то закупать в Германии. Если бы компании, у которых закупаем саму технику, обеспечивали сервис­ное обслуживание, это было бы удобнее, но об этом почему-то никто не думает, – заметил руководитель крестьянского хозяйства «Три К» Оразалы Атимов.

Он же рассказал о том, что второй год пытается вывести свое предприятие на 1 000 га орошаемых земель. Стоимость проекта – 980 млн тенге, только вот для соответствующего кредитования нужно предоставить залоговое имущество на сумму около миллиарда тенге, а этого нет даже у самых крупных фермеров. Как оказалось, решение данного вопроса теперь не за горами – новая программа Аграр­ной кредитной корпорации, о которой пока не знал фермер, предполагает залог в 50% от стоимости проекта, и такие условия растениеводам Иртышска вполне по силам.

Вообще, тема развития инфраструктуры всегда актуальна. Вот и еще один аграрий обратился за помощью к акиму области. Нуржан Усин планирует к 2026 году запустить мясоперерабатываю­щее производство с первым в районе крупным совре­менным убойным цехом. Но мощностей не хватает – нужно тянуть линию электропередачи в несколько километров от подстанции.

Для того чтобы получить помощь из бюджета, Асаин Байханов посоветовал ему побыстрее подготовить ПСД на подведение коммуникаций и подать соответствующую заявку в региональный координационный совет. Да, финансирование ограниченное, поскольку желающих много, но распределяют бюджетные деньги всегда с учетом значимости проектов, так что у иртышан есть все шансы его получить.

Приоритет – переработка

Конечно, для экономики регио­на важно развивать глубокую переработку сельхозпродукции на местах. Вот лишь один пример: сейчас иртышские аграрии, выращивающие подсолнечник, сдают урожай в Усть-Каменогорск – там действуют несколько маслозаводов, тогда как в Павлодарской области – ни одного крупного. В итоге теряют 30 тыс. тенге с каждой тонны семечки.

Только вот одной поддержки со стороны государства недостаточно, чтобы наладить переработку – куда важнее инициатива самих предпринимателей.

В сфере агропромышленного комп­лекса Иртышского района начали осуществление пяти инвестиционных проектов более чем на 2,5 млрд тенге. Крупнейший из них – мясоперерабатывающий комплекс КХ «Западный» стоимостью 1 млрд тенге. В эксплуатацию предприятие планируют ввести в конце следующего года. Оно будет производить 1 500 тонн различных консервов, колбас, полуфабрикатов, охлажденного мяса.

А вот в числе уже действующих известных переработчиков в Иртышске – ТОО «ПФ Молочные продукты», модернизированное в 2024 году. Изначально оно действовало в Павлодаре, но десять лет назад основатель фирмы Максим Светюха увидел, что в Иртышске перспектив для развития производства больше, и осел здесь. Сейчас предприятие выпускает до 1,2 тонны в сутки твердых и рассольных сыров, сливочного масла и сметаны, всего в ассортименте несколько десятков разнообразной, популярной у покупателей продукции.

Пока предприятие, имеющее мощности для переработки 20 тонн молока в сутки, загружено в среднем на 4–8 тонн. И причин тому несколько. Причем конкуренция на рынке сбыта – не главная. Есть и дефицит кадров – на заводе трудятся 40 человек, а готовы принять еще 10–15 человек минимум (нужны и технологи, и рабочие). Есть вопросы по сырью – в Иртышск его привозят из Успенского и Щербактинского районов, за 300 км отсюда, хотя гораздо ближе есть молочно-товарные фермы, только на всех желающих молока не хватает.

Но главное – это нехватка финансов. При цене молока в райо­не 280 тенге за литр, чтобы обеспечить мощность в 20 тонн, нужно не менее 670 млн тенге только на оборот для закупа молока, поскольку на сырном производстве переработка длится несколько месяцев.

– Время от молока, которое сюда заходит, до простого мягкого сыра –минимум семь дней, а если говорить про твердые сорта – до 40 дней, – поясняет руководитель ТОО «ПФ «Молочные продукты» Максим Светюха. – Но даже при сегодняшних объемах наши товары продаются не только в Павлодаре, но и в Астане, Семее, Усть-Каменогорске, Караганде, других городах, продукция представлена в крупных супермаркетах – Small, Inmart, Greenwich, снабжаем все 60 казахстанских магазинов сети «Светофор».

Ну а в самом Иртышске местные сыры можно приобрести в самом крупном торговом доме Sary – здание магазина выкрашено в желтый цвет, отсюда и название, но оно уже давно стало местным брендом. Сейчас предпринимательница Куралай Кожанова расширяет свой бизнес и напротив действующего объекта строит современный супермаркет площадью 1 300 кв. м, со складскими помещениями. В стройку Кожанова вложила 300 млн тенге. Сейчас уже ведется внутренняя отделка здания, а откроют Sary mall в сентябре нынешнего года. Кстати, создадут и 20 постоянных рабочих мест.

Ну и если продолжить рассказ о бизнес-инициативах иртышан, то нельзя не сказать о проекте ИП «Жамбаев» – до конца года здесь завершат стройку торгово-производственного объекта, во что вложено 50 млн тенге собственных средств. Предприятие будет изготавливать ролл-шторы и пластиковые окна. На его территории также разместят магазин и сварочный цех.

Так что идей у жителей района немало, выстроено хорошее взаимодействие с властями, есть понимание, как расти и развиваться. В доказательство плодотворности этой активности можно привести такой факт: район стабильно входит в тройку сильнейших по области в плане инвестиций, привлеченных в агропромышленный комплекс.