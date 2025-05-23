В Иртышске по программе «Ауыл – ел бесiгi» строят бассейн
Важные вложения
Иртышск – один из самых крупных сельских населенных пунктов Павлодарского региона, здесь живут 7,5 тыс. человек. Административный центр одноименного района стоит на главной реке области, и это в том числе повлияло на решение областных властей при выборе сел, в которых соорудят бассейны.
На первый взгляд такое решение может показаться нелогичным, мол, у иртышан есть река, где они летом могут наплаваться вдоволь. Но на вопрос стоит посмотреть и под другим углом: близость открытой воды создает постоянную опасность, а в бассейне дети и подростки могут хорошо научиться плавать (в реке с ее течением это удается не всем), к тому же тренеры немало внимания уделяют вопросам безопасности. К слову, в Иртышске только школьников почти полторы тысячи, так что крытый искусственный водоем здесь просто необходим.
К строительно-монтажным работам на бассейне приступили в середине апреля. Как рассказал директор компании-подрядчика – ТОО «Промжилстройкомплекс» Виталий Овцынов, на данный объект выделено 832,6 млн тенге. Внутри здания, согласно проекту, будут оборудованы два бассейна разной глубины. Основной – размером 25 на 9 метров и глубиной до двух метров, и детский «лягушатник» – 12 на 8 метров и глубиной 0,8 метра. Также предусмотрена скиммерная система очистки воды.
Сейчас строители занимаются заливкой фундамента – бетон привозят из Павлодара, а это за 170 км, но современные технологии позволяют преодолевать такое расстояние без потери качества раствора. Уже к середине лета выйдут в ноль, потом начнется монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей, подключение тепла и благоустройство прилегающей территории.
Проект двухгодичный, и начать работу бассейн должен во второй половине 2026 года. Планируется, что в день его смогут посещать 44 человека, а местные власти предполагают, что откроют здесь и две профессиональные секции по плаванию, по
15 человек каждая.
Иртышане – спортивные люди. В райцентре действуют два ФОКа, где базируется ДЮСШ, больше 10 спортзалов, всегда полные три мини-футбольные площадки, есть сильная баскетбольная команда школьников, взрослая футбольная команда – чемпионы области. И бассейн здесь ждут с нетерпением.