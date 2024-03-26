Для ликвидации паводков в Актюбинскую область направили силы ДЧС Мангистау и военных

В целях оперативного реагирования на проведение аварийно-спасательных и неотложных работ 25 марта на базе МЧС был создан республиканский оперативной штаб, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

По данным ведомства, аналогичные штабы работают в Актюбинской и Костанайской областях. Было проведено экстренное заседание комиссии по ЧС области под руководством вице-министра Ерлана Нурпеисова и акима Актюбинской области Асхата Шахарова.