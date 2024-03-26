Для ликвидации паводков в Актюбинскую область направили силы ДЧС Мангистау и военных
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В целях оперативного реагирования на проведение аварийно-спасательных и неотложных работ 25 марта на базе МЧС был создан республиканский оперативной штаб, сообщает Kazpravda.kz
По данным ведомства, аналогичные штабы работают в Актюбинской и Костанайской областях. Было проведено экстренное заседание комиссии по ЧС области под руководством вице-министра Ерлана Нурпеисова и акима Актюбинской области Асхата Шахарова.
«Для ускорения ликвидации последствий паводков в Актюбинскую область направлены группировки сил и средств из ДЧС Мангистауской области и воинские части 52859, 20982. Общее количество направленных сил и средств составляет порядка 220 человек личного состава и более 25 единиц техники», — заключили в пресс-службе МЧС.