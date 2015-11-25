​Для удобства сельчан

В жилом массиве «Жалын» села Атамекен Мунайлинского района появилась новая школа. Она рассчитана на 1 200 мест, а учиться здесь будут 2 200 учеников в две смены.

– Хорошее образование и воспитание подрастающего поколения – один из главных приоритетов нашего государства. В течение нескольких лет более 2,5 тысячи детей населенного пункта Атамекен обучались в школах города Актау. Теперь, не выезжая, они могут получить знания в новой современной школе, – сказал аким Мангистауской области Алик Айдарбаев.

Новая трехэтажная школа имеет кабинеты НВП, спортивный и актовый залы, мультимедийные и лингафонные кабинеты. Есть также столовая, рассчитанная на 416 мест, и блок, где расположены теплица и спортивная площадка. На строительство объекта из республиканского и местного бюджетов было выделено 1 млрд 537 млн тенге. В школе 87 классов, 78 кабинетов, здесь работают 168 педагогов, из них 16 имеют высшую категорию. Дети приступили к занятиям уже с начала второй четверти.

– Мунайлинский район по результатам ЕНТ в последние три года показывает высокие показатели по области. Мы наде­емся, что район и дальше будет радовать нас своими успехами, – сказала руководитель управления образования Мангистауской области Зейнеп Тастемирова.

Детский сад «Шағала» на 280 мест расположен рядом с новой школой, он построен по государственной программе «Балапан» за счет средств местного бюджета. На эти цели был выделен 401 млн тенге. Всего в Мунайлинском районе работают 29 дошкольных учреждений, но большинство из них частные. Новый детский сад стал 11-м государственным в районе. Здесь есть медицинский кабинет, залы для занятий музыкой и спортом, детская площадка. По словам З. Тастемировой, до конца нынешнего года планируется сдать в эксплуатацию еще два частных дошкольных учреждения.

Рабочая поездка акима по райо­ну продолжилась в селе Даулет. Здесь введен в эксплуатацию резервуар для питьевой воды, построен­ный в рамках государственной программы «Акбулак». Также был проведен внутрисельский водопровод протяженностью 55,6 км. На эти цели было направлено более 1 млрд 50 млн тенге из республиканского и местного бюджетов.

– Водный резервуар подсоединил село Даулет к жизнеобес­печивающей инфраструктуре, сельчане получили доступ к качественной питьевой воде. Работа по полному обеспечению жителей Мунайлинского района питьевой водой будет продолжена. На данный момент проектно-сметная документация на строительство сетей водоснабжения оставшихся сел – на стадии завершения, – отметил Алик Айдарбаев.

Строили резервуар и водопровод около года. Раньше питьевую воду к домам сельчан доставляли на водовозах.

– Наш район с каждым днем растет. Открываются детские сады, школы, строятся жилые дома, объекты здравоохранения и культуры. Район был образован в 2007 году, но за этот короткий период достиг многого, – рассказал житель села Даулет Мунайлинского района Саты­балды Сайынов.

Качественной питьевой водопроводной водой уже пользуется часть жителей сел Мангистау, Мангистау-1, Мангистау-2 и Баян­ды. Скоро блага цивилизации придут к жителям сел Баянды-3 и Атамекен – проектно-сметная документация на проведение водопровода уже готова, а для сел Мангистау, Баскудук и Кызылтобе – в стадии подготовки.

...В церемонии открытия нового пункта полиции в селе Мангистау-5 приняли участие аким Мангистауской области Алик Айдарбаев и полицейские из район­ного и поселкового отделов внутренних дел. На строительство пункта и укрепление материально-технической базы ОВД было выделено 156 млн тенге из местного бюджета. Это уже восьмой полицейский участок в районе.

Глава области также ознакомился с ходом строительства нового полигона для твердых бытовых отходов, расположенного в пяти километрах от села Баянды. Он огорожен высоким забором, который не позволит мусору разлетаться по окрестностям. Полигон состоит из шести котлованов, каждый из которых рассчитан на 200 тыс. кубометров мусора. Всего новый полигон прослужит 30 лет. Старый же в поселке Бас­кудук уже отслужил свой срок. Полигон оборудован весами для мусоровозов. А машины на выезде здесь будут обрабатывать специальными дезинфицирующими растворами, для их хранения уже подготовлены два колодца.