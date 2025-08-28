Эксперт в области образовательных технологий Мағжан Кистаубаев считает, что для успешного внедрения искусственного интеллекта в школах важно прописать нормы, как использовать ИИ в учебном процессе, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

– В правовом поле условий для его развития нет. Мы даже не знаем, какой ИИ нам нужен. Поэтому сейчас на рынке хаос: каждый заявляет, что у него «классная платформа», но критериев, какой она должна быть, у нас нет, – отмечает эксперт.

По его мнению, решение проблемы – разработка методики. Необходимо четко прописать, как учитель должен использовать ИИ, например, при объяснении новой темы, рефлексии, проверке домашних заданий.