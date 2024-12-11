Для защиты прав дольщиков введут запрет на заключение предварительных договоров

Мажилис, Недвижимость, Строительство
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Самат Мусабаев, принимая во внимание текущие проблемы в сфере строительства, в том числе недобросовестную практику застройщиков и недостаточное регулирование, депутаты разработали законопроект, направленный на совершенствование законодательной базы.

«Основная цель законопроекта - улучшение условий для застройщиков за счет упрощения административных процедур и снижения барьеров входа на рынок, усиление защиты дольщиков и предотвращение незаконного привлечения средств, создание открытой и эффективной системы государственного регулирования в сфере долевого участия», - сказал депутат.

В законопроекте предлагается ряд нововведений. Так, предлагается снижение требований для входа на средние строительные объекты, легальный выход на рынок долевого участия в жилищном строительстве.

«Например, в целях расширения возможности участия региональных застройщиков рекомендуется снизить требования к стажу работы. То есть, уполномоченная компания будет иметь возможность открывать не только текущий счет, но и сберегательный и валютные счета в БВУ», - отметил мажилисмен.

Также предлагается предоставление возможности заключения договоров долевого участия в жилищном строительстве в электронной форме, вводится обязательный учет договоров долевого участия в местном исполнительным органе через единую информационную систему долевого участия в жилищном строительстве, закрепление обязательности предоставления финансовой отчетности посредством информационных систем и установление обязанности инжиниринговых компаний ежемесячно представлять отчет о результатах мониторинга за ходом долевого жилищного строительства в местный исполнительный орган.

«Кроме того, в ходе рабочих групп депутаты инициировали ряд поправок, направленных на расширение сферы действия закона о долевом участии в жилищном строительстве и усиление госрегулирования. А именно, в целях защиты прав дольщиков одной из главных поправок законопроекта является запрет на заключение предварительных договоров, инвестирование, бронирования и так далее, а также запрет на рекламу и оформление ипотеку банками второго уровня в случае отсутствия разрешения акимата или гарантии единого оператора на строящийся объект», - отметил Мусабаев.

#мажилис #строительство #дольщики #договор

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