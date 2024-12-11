Для защиты прав дольщиков введут запрет на заключение предварительных договоров

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Самат Мусабаев, принимая во внимание текущие проблемы в сфере строительства, в том числе недобросовестную практику застройщиков и недостаточное регулирование, депутаты разработали законопроект, направленный на совершенствование законодательной базы.

«Основная цель законопроекта - улучшение условий для застройщиков за счет упрощения административных процедур и снижения барьеров входа на рынок, усиление защиты дольщиков и предотвращение незаконного привлечения средств, создание открытой и эффективной системы государственного регулирования в сфере долевого участия», - сказал депутат.

В законопроекте предлагается ряд нововведений. Так, предлагается снижение требований для входа на средние строительные объекты, легальный выход на рынок долевого участия в жилищном строительстве.

«Например, в целях расширения возможности участия региональных застройщиков рекомендуется снизить требования к стажу работы. То есть, уполномоченная компания будет иметь возможность открывать не только текущий счет, но и сберегательный и валютные счета в БВУ», - отметил мажилисмен.

Также предлагается предоставление возможности заключения договоров долевого участия в жилищном строительстве в электронной форме, вводится обязательный учет договоров долевого участия в местном исполнительным органе через единую информационную систему долевого участия в жилищном строительстве, закрепление обязательности предоставления финансовой отчетности посредством информационных систем и установление обязанности инжиниринговых компаний ежемесячно представлять отчет о результатах мониторинга за ходом долевого жилищного строительства в местный исполнительный орган.