Дни культуры Северо-Казахстанской области проходят в Татарстане

Культура
58
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Казанском Кремле и ведущих культурных учреждениях Татарстана представлена многогранная программа, раскрывающая богатое наследие, творческий потенциал и современные достижения СКО, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат СКО

Мероприятие стало не только праздником культуры, но и площадкой для укрепления деловых и межрегиональных связей между Северо-Казахстанской областью и Республикой Татарстан.

В Казанском Кремле состоялось торжественное открытие выставочной программы, приуроченной к Дням культуры Северо-Казахстанской области. Вниманию гостей и жителей Казани представлены три крупные экспозиции: «Мағжан Жұмабаев», «Ботай — культура Великой степи» и книжная выставка «Литературный небосклон Казахстана».

Каждая из выставок по-своему отражает культурное и историческое наследие региона. Экспозиция, посвященная поэту Магжану Жумабаеву, знакомит зрителей с жизнью и творчеством одного из самых ярких представителей казахской литературы. Археологическая выставка «Ботай — культура Великой степи» рассказывает об уникальной цивилизации, зародившейся на территории современного Казахстана более шести тысяч лет назад. А книжная выставка «Литературный небосклон Казахстана» представляет лучшие произведения современных писателей и поэтов.

Кроме того, в рамках программы состоялся мастер-класс театра танца «Sensitiv», где участники смогли познакомиться с современными формами сценического искусства.

Кульминацией культурных мероприятий стал гала-концерт «Мағжан елінен — Қазан төріне», прошедший в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К. Тинчурина. На сцене выступили солисты и творческие коллективы Северо-Казахстанской областной филармонии имени Акана Серы, представив насыщенную программу, объединившую народные и современные музыкальные произведения.

Напомним, что ранее по приглашению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казань прибыла официальная и бизнес-делегация Северо-Казахстанской области во главе с акимом региона Гауезом Нурмухамбетовым. Поездка состоялась при поддержке Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в России Даурена Абаева и Генерального консула Казахстана в Казани Ерлана Искакова.

В ходе официальной встречи с Рустамом Миннихановым стороны обсудили перспективы расширения промышленного, инвестиционного и инновационного сотрудничества. По итогам переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Северо-Казахстанской области и Правительством Республики Татарстан.

Делегация посетила ведущие промышленные и инновационные площадки Татарстана. Представители Северо-Казахстанской области возложили цветы к памятнику великому казахскому мыслителю Абаю Кунанбаеву в Казани.

#СКО #Татарстан #дни культуры

Популярное

Все
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Все заявления – в приоритетную повестку
Обновили рекорд юношеских азиад
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Превратить родину в цветущий сад
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Полвека на волнах вдохновения
Под оком «Кибернадзора»
Актера наградили за спасение
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Дети требуют внимания
«Семей» и «Кайрат» выступают в Лиге чемпионов
Возрождая знаменитый «апорт»
Как жить без счастья?
Хор как символ единства
Alatau City – город, устремленный в будущее
Налажен выпуск кормового протеина
Свекле привольно и на севере
В условиях дефицита водных ресурсов
«Збени!»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Голубое топливо пришло в Жетысу
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики
Моя страна – мой флаг
Историческая ответственность перед будущим
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

В Амстердаме открылась выставка музея Алматы
До 5 ноября принимают заявки на участие в Международном фес…
В Италии открыли бюст Абаю Кунанбайулы
«Победителей видно на старте»: казахстанский фильм вошел в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]