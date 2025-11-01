В Казанском Кремле и ведущих культурных учреждениях Татарстана представлена многогранная программа, раскрывающая богатое наследие, творческий потенциал и современные достижения СКО, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат СКО

Мероприятие стало не только праздником культуры, но и площадкой для укрепления деловых и межрегиональных связей между Северо-Казахстанской областью и Республикой Татарстан.

В Казанском Кремле состоялось торжественное открытие выставочной программы, приуроченной к Дням культуры Северо-Казахстанской области. Вниманию гостей и жителей Казани представлены три крупные экспозиции: «Мағжан Жұмабаев», «Ботай — культура Великой степи» и книжная выставка «Литературный небосклон Казахстана».

Каждая из выставок по-своему отражает культурное и историческое наследие региона. Экспозиция, посвященная поэту Магжану Жумабаеву, знакомит зрителей с жизнью и творчеством одного из самых ярких представителей казахской литературы. Археологическая выставка «Ботай — культура Великой степи» рассказывает об уникальной цивилизации, зародившейся на территории современного Казахстана более шести тысяч лет назад. А книжная выставка «Литературный небосклон Казахстана» представляет лучшие произведения современных писателей и поэтов.

Кроме того, в рамках программы состоялся мастер-класс театра танца «Sensitiv», где участники смогли познакомиться с современными формами сценического искусства.

Кульминацией культурных мероприятий стал гала-концерт «Мағжан елінен — Қазан төріне», прошедший в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К. Тинчурина. На сцене выступили солисты и творческие коллективы Северо-Казахстанской областной филармонии имени Акана Серы, представив насыщенную программу, объединившую народные и современные музыкальные произведения.

Напомним, что ранее по приглашению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казань прибыла официальная и бизнес-делегация Северо-Казахстанской области во главе с акимом региона Гауезом Нурмухамбетовым. Поездка состоялась при поддержке Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в России Даурена Абаева и Генерального консула Казахстана в Казани Ерлана Искакова.

В ходе официальной встречи с Рустамом Миннихановым стороны обсудили перспективы расширения промышленного, инвестиционного и инновационного сотрудничества. По итогам переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Северо-Казахстанской области и Правительством Республики Татарстан.

Делегация посетила ведущие промышленные и инновационные площадки Татарстана. Представители Северо-Казахстанской области возложили цветы к памятнику великому казахскому мыслителю Абаю Кунанбаеву в Казани.