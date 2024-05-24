До 14 июля продолжится прием работ журналистов на конкурс INDUSTRY POWER-2024

Общество
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Награждение победителей пройдет в Астане в период с 29 июля по 4 августа, сообщает Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами конкурса

Конкурс объявлен Альянсом отраслевых PR-специалистов и профессиональным сообществом PR room. Он призван привлечь внимание СМИ к темам горно-металлургического дела, IT, нефтегазовой отрасли и энергетики, АПК, строительства, туризма и спорта, транспорта, образования, здравоохранения, экологии и ESG, а также стимулировать  журналистов на написание и публикацию материалов по данным темам.

Работа, представленная на конкурс, должна быть выполнена индивидуально, без соавторства. К участию в конкурсе допускаются материалы на казахском или русском языках, в электронном виде. Работы должны быть опубликованы в текущем году.

Конкурсный пакет участника должен состоять из файла, содержащего название и текст работы либо кликабельную ссылку на публикацию; файла-заявки с личными данными участника конкурса: ФИО, место работы, контактный номер, адрес электронной почты, почтовый адрес.

Заявка подается на электронный адрес: [email protected]. Cбор работ продолжится до 14 июля (включительно).

«Представители PR-сообщества заинтересованы в том, чтобы журналисты разбирались в отраслевых темах, поднимался уровень их профессионализма. Для этого наш Альянс проводит обучающие мероприятия, а также подобные конкурсы, чтобы стимулировать коллег на написание качественных материалов. Мы объявили конкурс по различным отраслям, стараясь охватить практически все сферы экономики», - говорит со-основатель сообщества PR room Гаухар Абеуова.

По словам организаторов, уже приходят первые заявки и очевиден интерес к подобным конкурсам, которых в Казахстане не так много.

Исполнительный директор благотворительного фонда «Халык», со-основатель PR room Асель Алимханова отметила, что этот конкурс - отличная возможность для отраслевых журналистов показать свое мастерство и внести реальный вклад в развитие  отраслевой журналистики.

«Мы хотим, чтобы PR - сообщество Казахстана было сильным, делилось опытом с коллегами, не конкурировало между собой, а наоборот, создавали синергию», - отметила она.

По информации организаторов, с 15 по 26 июля жюри оценит работы. Участники, занявшие призовые места, получают дипломы и призы. Награждение победителей пройдет в Астане в период с 29 июля по 4 августа.

 

 

 

 

 

 

#конкурс #СМИ #журналисты

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