До финиша – на трех колесах

Свежий выпуск
628
Дмитрий Норкин

Победителем очередного этапа вновь уверенно стал пилот «Мерседеса» легендарный британец Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Третьим стал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас за два круга до финиша получил прокол и потерял мес­то в очковой зоне. Такие же проблемы возникли и у Льюиса, однако он смог с проколом (прак­тически на трех колесах – вот везунчик) доехать до финиша первым!

Хэмилтон завоевал уже третью победу подряд, набрав в совокупности 88 очков (его напарник Ботас, идущий вторым в зачете, имеет всего 58 баллов), а «Мерседес» до сих пор не знает поражений в этом сезоне.

Уже за три круга до финиша все указывало на то, что «Мерседес» отпразднует еще и второй дубль в сезоне, но лопнувшие на последних кругах шины едва не перечеркнули весь победный уик-энд. Хэмилтону повезло – он ничего не потерял. А вот у Боттаса проблемы начались двумя кругами ранее, он не удержался в первой десятке и остался ни с чем. Финн должен был набрать 18 очков. Но в итоге потери в чемпионате составили 25 баллов, а в общей сложности он уступает Хэмилтону все 30. Если Ботас не включится в настоящую борьбу на следующем Гран-при, то Хэмилтону уже можно будет отдавать статус победителя сезона, который только стартовал.

Положение в общем зачете (топ-10): первый – Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 88 очков, Валттери Боттас («Мерседес») – 58, Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 52, Ландо Норрис («Макларен») – 36, Шарль Леклер («Феррари») – 33, Александер Албон («Ред Булл») – 26, Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 22, Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – 20, Даниэль Риккардо («Рено») – 20 и Карлос Сайнс («Макларен») – 15.

Положение в Кубке конструкторов: первый – «Мерседес» – 146 очков, далее идут «Ред Булл» – 78, «Макларен» – 51, «Феррари» – 43, «Рейсинг Пойнт»­ – 42, «Рено» – 32, «Альфа Таури» – 13, «Альфа Ромео» – 2, «Хаас» – 2 и «Уильямс» – 0.

Все надеялись, что «Мерседесу» хоть какую-то конкуренцию составит «Ред Булл», но все по-прежнему на местах. «Красным быкам» явно не хватает темпа для борьбы с немецким автогигантом. Наибольшее беспокойство вызывает даже не то, как много проигрывают австрийцы, а то, что уже четвертую гонку подряд нет и намека на прогресс.

Фатально продолжаются неудачи и «Феррари». Пилоты италь­янской «автоконюшни» даже не скрывают, что машиной тяжело управлять. Так, Шарль Леклер в пятницу заявил, что пару быстрых кругов еще можно сделать, но вот на длинной серии он в автомобиле не уверен. В общей сложности «Феррари» набрала на Гран-при Великобри­тании 16 очков и поднялась на четвертую строчку командного зачета. Правда, «Рейсинг Пойнт»­ уступает «Скудерии» всего один балл – минимальное преимущество.

Следующий этап состоится 15 августа в испанской Барселоне. Изменится ли ситуация – узнаем уже в скором времени.

Популярное

Все
Что они там курят?
Музей советского прошлого
Баха, поправляйся!
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Сто способов отъема денег
В числе организаторов финансовой пирамиды оказались бывшие полицейские СКО
Не игры, а издевательства
Вспомним всех поименно...
Приоритеты энергетической безопасности
Кто виноват в смерти спортсменки в Актау?
Не хамите! Вас снимают…
Кому мешает единственная молочная кухня в Семее
Кто защитит права трудящихся?
Молоко «в запое»
Как сделать работу общественных советов более эффективной?
Деловой совет СВМДА: приоритет МСБ
Земельный ответ
Все начиналось с каравана
Сколько казахстанцев страдают сахарным диабетом
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Новые возможности для отечественных экспортеров
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Что нужно знать о территориальной обороне
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

5G приходит в Жезказган
В один клик
Больше воды для города
Бесспорный плюс для бизнеса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]