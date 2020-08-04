До финиша – на трех колесах
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Дмитрий Норкин
Победителем очередного этапа вновь уверенно стал пилот «Мерседеса» легендарный британец Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Третьим стал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас за два круга до финиша получил прокол и потерял место в очковой зоне. Такие же проблемы возникли и у Льюиса, однако он смог с проколом (практически на трех колесах – вот везунчик) доехать до финиша первым!