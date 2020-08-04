До финиша – на трех колесах

Победителем очередного этапа вновь уверенно стал пилот «Мерседеса» легендарный британец Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Третьим стал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Напарник Хэмилтона финн Валттери Боттас за два круга до финиша получил прокол и потерял мес­то в очковой зоне. Такие же проблемы возникли и у Льюиса, однако он смог с проколом (прак­тически на трех колесах – вот везунчик) доехать до финиша первым!

Хэмилтон завоевал уже третью победу подряд, набрав в совокупности 88 очков (его напарник Ботас, идущий вторым в зачете, имеет всего 58 баллов), а «Мерседес» до сих пор не знает поражений в этом сезоне.

Уже за три круга до финиша все указывало на то, что «Мерседес» отпразднует еще и второй дубль в сезоне, но лопнувшие на последних кругах шины едва не перечеркнули весь победный уик-энд. Хэмилтону повезло – он ничего не потерял. А вот у Боттаса проблемы начались двумя кругами ранее, он не удержался в первой десятке и остался ни с чем. Финн должен был набрать 18 очков. Но в итоге потери в чемпионате составили 25 баллов, а в общей сложности он уступает Хэмилтону все 30. Если Ботас не включится в настоящую борьбу на следующем Гран-при, то Хэмилтону уже можно будет отдавать статус победителя сезона, который только стартовал.

Положение в общем зачете (топ-10): первый – Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 88 очков, Валттери Боттас («Мерседес») – 58, Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 52, Ландо Норрис («Макларен») – 36, Шарль Леклер («Феррари») – 33, Александер Албон («Ред Булл») – 26, Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 22, Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – 20, Даниэль Риккардо («Рено») – 20 и Карлос Сайнс («Макларен») – 15.

Положение в Кубке конструкторов: первый – «Мерседес» – 146 очков, далее идут «Ред Булл» – 78, «Макларен» – 51, «Феррари» – 43, «Рейсинг Пойнт»­ – 42, «Рено» – 32, «Альфа Таури» – 13, «Альфа Ромео» – 2, «Хаас» – 2 и «Уильямс» – 0.

Все надеялись, что «Мерседесу» хоть какую-то конкуренцию составит «Ред Булл», но все по-прежнему на местах. «Красным быкам» явно не хватает темпа для борьбы с немецким автогигантом. Наибольшее беспокойство вызывает даже не то, как много проигрывают австрийцы, а то, что уже четвертую гонку подряд нет и намека на прогресс.

Фатально продолжаются неудачи и «Феррари». Пилоты италь­янской «автоконюшни» даже не скрывают, что машиной тяжело управлять. Так, Шарль Леклер в пятницу заявил, что пару быстрых кругов еще можно сделать, но вот на длинной серии он в автомобиле не уверен. В общей сложности «Феррари» набрала на Гран-при Великобри­тании 16 очков и поднялась на четвертую строчку командного зачета. Правда, «Рейсинг Пойнт»­ уступает «Скудерии» всего один балл – минимальное преимущество.

Следующий этап состоится 15 августа в испанской Барселоне. Изменится ли ситуация – узнаем уже в скором времени.