До места – без задержек

С января в Павлодаре подорожал проезд в общественном транс­порте, а с февраля повышается стоимость транспортных карт, которые нужны для безналичного расчета.

В областном центре еще в декабре 2022 года ввели дифференцированный тариф, разделив стоимость, оплачиваемую за наличку и электронным способом. Разница с тех пор составляла 50 тенге: 130 тенге – за наличку и 80 тенге – при безнале. Причина была одна и вполне очевидная – стимулировать пассажиров полностью отказаться от мелочи.

Нынешнее же повышение тарифа обосновано уже другими причинами. В качестве аргументов Павлодарский областной союз транспортников и перевозчиков, который и инициировал повышение тарифа, называл увеличение стоимости топлива, запчастей, электрической энергии.

Депутаты гормаслихата утвердили тариф на уровне 100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге – за наличку. Местные власти подчеркивали, что данные меры необходимы для качественного функционирования работы действующих автопредприятий. Это позволит направлять денежные средства на развитие общественного транспорта, улучшение сервиса пассажирских перевозок и обновление подвижного состава.

«Например, благодаря введению дифференцированного тарифа в декабре 2022 года автоперевозчики приобрели 110 автобусов большого класса. Это увеличило регулярность движения», – отметили в городском отделе автомобильных дорог, пассажирского транспорта и ЖКХ.

Сегодня в Павлодаре сохраняется одна из самых широких в стране льготных программ на проезд в общественном транс­порте. Правом бесплатного проезда пользуются 14 категорий граждан, в том числе люди с инвалидностью первой и второй групп, «чернобыльцы», «афганцы», сироты, многодетные матери, если четверо и более несовершеннолетних детей живут с ними, и так далее.

Кроме того, все школьники Павлодара ездят в общественном транспорте бесплатно. Пенсионеры платят половину от стоимости проезда. Затраты перевозчиков, которые уходят на перевозку этих категорий, в том числе школьников и пенсионеров, возмещают из городского бюджета.

Как сообщили в пресс-службе Павлодара, в настоящее время городские маршруты обслуживают пять перевозчиков. Все они получают компенсационные выплаты.

В 2023 году по этой программе перевозчикам были выделены 910 млн тенге, в том числе 710 млн тенге именно автопредприятиям.

Есть еще один источник пополнения бюджета транспорт­ников – это субсидирование социально значимых маршрутов. Еще в прошлом году в эту группу входили 26 автобусных маршрутов, а с этого года – уже 33.

К слову, на нестабильную работу как раз этих маршрутов нередко жалуются павлодарцы – приходится подолгу ждать транспорт, особенно маршрутки. Теперь же у перевозчиков будет перспектива получить субсидии – в том случае, если они сами выполнят все предъявляемые требования. Ну а акимат ждет от перевозчиков в том числе и обновления подвижного состава – как минимум 50 новых автобусов.

Отметим, что, по данным городских властей, в 2023 году на субсидирование общественного транспорта было направлено 7,4 млрд тенге, именно автопредприятия получили 4,7 млрд тенге.

Отвечая на жалобы павлодарцев в соцсетях, аким города Хасар Хабылбеков сообщил, что на ряде маршрутов они намерены даже поменять перевозчиков. По его словам, власти знают о проблемах, отдел ЖКХ проводит претензионную предсудебную работу, чтобы забрать маршруты у несправляющихся перевозчиков и отдать их тем, кто сможет обеспечить качественные перевозки.

Горожане с нетерпением ждут улучшения ситуации с автобусами и маршрутками, а также реализации планов городских властей по расширению трамвайной сети.

Павлодар – один из немногих городов Казахстана, где удалось сохранить этот вид общественного транспорта, более того, он считается самым стабильным и удобным – здесь не бывает задержек, долгих ожиданий на остановках.

Так вот, к 90 км трамвайных путей намерены добавить еще более шести и построить новую ветку вокруг молодого жилого микрорайона «Достык» – от улицы Ладожская до развязки Аэропорт – Кенжеколь. Разворотного кольца здесь не будет, как и опор, и контактной сети, и тяговой подстанции – для реализации проекта трамвайное управление должно будет приобрести 20 трамваев на автономном ходу.

Это существенно сэкономит проект – с 4 млрд до 2 млрд тенге. Планируется, что график движения трамваев в час пик по новой ветке составит 12 вагонов с интервалом семь минут.

Отметим, что в ближайшие два года трамвайный парк города ожидает масштабное обновление – по поручению Главы государства местные власти прорабатывают вопрос приоб­ретения 70 новых трамваев при партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития. Первые 30 планируют закупить уже в нынешнем году.