До забора газ бесплатный

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Юрий Иртышов

Об этом сообщил в ходе заседания комиссии партийного конт­роля столичного филиала партии «Nur Otan» заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Ернат Базил.

При этом он отметил, что пот­ребители голубого топлива будут отвечать за сохранность шкафов со счетчиками, а подключение к газу будет выполняться за счет самих жильцов. Кроме того, жители столицы смогут самостоятельно выбирать сервис­ные компании, специализирующиеся на установке приборов учета. Для обслуживания же сетей и соответствующей инфраструктуры в главном городе страны планируется создать ГКП «Елорда газ».

Строительство газораспределительных сетей, согласно ТЭО проекта, подразделяется на 3 этапа. В настоящее время готова проектно-сметная документация первой очереди проекта с 9 пусковыми комплексами (подводящие сети к ТЭЦ, газораспределительные сети в жилмассивах «Коктал-1» и «Коктал-2», обеспечение газоснабжения в жилмассивах Железнодорожном, «Промышленном и «Юго-Восток»), строи­тельство которых планируется начать до конца текущего года.

Заслушав доклад, члены комиссии рекомендовали определиться с прейскурантом на подключение. Ибо, как подчерк­нул председатель КПК, депутат городского маслихата Мирас Шакенов, жителей столицы не интересует, во сколько обойдется строительство газопровода, их интересует преж­де всего, сколько им придется заплатить за подключение и каковы будут расходы на газ.

Члены комиссии рекомендовали руководству управления топливно-энергетического комп­лекса и городского коммунального хозяйства в первую очередь заняться подготовкой кадров обслуживающих служб, поскольку газ относится к категории взрывоопасных и требует особых навыков обращения и группы допуска.

По словам заместителя председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерлана Каналимова, сегодня никто не возьмется определить, сколько потребуется сервисных компаний. Есть вопросы и к городскому управлению соц­защиты. До начала реализации проекта не был проведен учет в жилых массивах, непонятно, сколько в них проживают социально незащищенных людей. И сейчас при формировании бюджета ничего не ясно.

– Значит, следует немедленно приступить к подомовому обходу, – резюмировал заместитель столичного филиала партии.

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