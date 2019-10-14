До забора газ бесплатный

Об этом сообщил в ходе заседания комиссии партийного контроля столичного филиала партии «Nur Otan» заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Ернат Базил.
При этом он отметил, что потребители голубого топлива будут отвечать за сохранность шкафов со счетчиками, а подключение к газу будет выполняться за счет самих жильцов. Кроме того, жители столицы смогут самостоятельно выбирать сервисные компании, специализирующиеся на установке приборов учета. Для обслуживания же сетей и соответствующей инфраструктуры в главном городе страны планируется создать ГКП «Елорда газ».
Строительство газораспределительных сетей, согласно ТЭО проекта, подразделяется на 3 этапа. В настоящее время готова проектно-сметная документация первой очереди проекта с 9 пусковыми комплексами (подводящие сети к ТЭЦ, газораспределительные сети в жилмассивах «Коктал-1» и «Коктал-2», обеспечение газоснабжения в жилмассивах Железнодорожном, «Промышленном и «Юго-Восток»), строительство которых планируется начать до конца текущего года.
Заслушав доклад, члены комиссии рекомендовали определиться с прейскурантом на подключение. Ибо, как подчеркнул председатель КПК, депутат городского маслихата Мирас Шакенов, жителей столицы не интересует, во сколько обойдется строительство газопровода, их интересует прежде всего, сколько им придется заплатить за подключение и каковы будут расходы на газ.
Члены комиссии рекомендовали руководству управления топливно-энергетического комплекса и городского коммунального хозяйства в первую очередь заняться подготовкой кадров обслуживающих служб, поскольку газ относится к категории взрывоопасных и требует особых навыков обращения и группы допуска.
По словам заместителя председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерлана Каналимова, сегодня никто не возьмется определить, сколько потребуется сервисных компаний. Есть вопросы и к городскому управлению соцзащиты. До начала реализации проекта не был проведен учет в жилых массивах, непонятно, сколько в них проживают социально незащищенных людей. И сейчас при формировании бюджета ничего не ясно.
– Значит, следует немедленно приступить к подомовому обходу, – резюмировал заместитель столичного филиала партии.