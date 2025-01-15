Добиваться снижения рисков, связанных с некачественными товарами

Новые тренды продаж

В республике растут объе­мы электронной торговли: с 2020 года они увеличились впятеро, но все еще остаются ниже среднемирового уровня.

По оперативным данным, за 11 месяцев прошлого года объем электронной торговли в Казахстане составил порядка 3,2 трлн тенге. По итогам 2024-го планируется превышение планового показателя до 15% от розничного объема торговли (при плане 14,5%). Такие данные озвучил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

– Казахстан имеет высокий потенциал развития, который обусловлен широким проникновением безналичных расчетов, развитием розничного финтеха, доступностью Интернета, значительной долей молодого населения, – отметил спикер.

Поставлена цель увеличить долю электронной торговли в общем объеме розницы до 18,5% к 2029 году, или до 9,3 трлн тенге в натуральном выражении, – практически втрое (с учетом роста объемов розничной торговли до 50 трлн тенге).

Для продвижения этой сферы Правительством принят план развития онлайн-коммерции, предусматривающий совершенствование законодательства по вопросам электронной торговли, запуск курсов соответствую­щего обучения во всех регионах республики, внедрение финансовых мер господдержки для предпринимателей в электронной коммерции.

Однако с развитием транс­граничной онлайн-торговли ожидаемо растет и число жалоб потребителей на зарубежные маркетплейсы. Как пояснил глава МТИ, данные проблемы возникают из-за того, что иност­ранные продавцы находятся вне юрисдикции Казахстана, и это создает риски для потребителей, которые не могут полноценно защитить свои права.

В связи с этим ведомство вышло с инициативой пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов. Предлагается внедрить электронную платформу по регистрации зарубежных маркетплейсов, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав пот­ребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности.

Председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова в свою очередь отметила, что стремительный рост электронной коммерции способствует развитию предпринимательства в регионах и усилению позиций Казахстана как логистичес­кого хаба Центральной Азии. К 2029 году количество посылок на человека достигнет уровня развитых стран – 27 посылок в год против текущих пяти.

По словам председателя правления почтового оператора, платформа Qazpost Keruen обеспечивает прямой доступ к ведущим маркетплейсам США, Китая, Германии и Южной Кореи, упрощает таможенное оформление. При этом почтовые сервисы обеспечивают удобную доставку приобретенных товаров по всей республике.

– Благодаря развитой инфраструктуре Казпочты и суперприложению QazPost, мы делаем глобальный eСom доступным в каждом уголке Казахстана, – добавила Асель Жанасова.

Председатель совета Ассоциа­ции «Цифровой Казахстан» Денис Степанцев, озвучив на заседании Правительства свои предложения по развитию электронной торговли, заметил, что решение проблем в этой сфере позволит увеличить налоговые поступления, создать новые рабочие места, улучшить прозрачность рынка.

С учетом перспектив развития рынка электронной торговли руководитель Правительства Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости снижения рисков как для потребителей в приобретении некачественного товара, так и для производителей, которые сталкиваются с недобросовестной конкуренцией.

– Существенную долю казахстанского рынка занимают зарубежные интернет-площадки. Мы можем их эффективно использовать для наращивания экспорта отечественных товаров. С другой стороны, возникают вопросы с защитой прав пот­ребителей, интеллектуальной собственности и персональных данных наших граждан. Уровень качества товаров на маркетплейсах также вызывает вопросы. Не только иностранные площадки, но и отечественные маркетплейсы не гарантируют качество. Информация о подлинности товара часто отсутствует, – отметил Олжас Бектенов.

В связи с этим отраслевому министерству дан ряд поручений. Премьер-министр поставил задачу по выработке мер, касающихся цифровизации всей торговой деятельности в Казахстане, включая рынки и небольшие магазины «у дома».

Совместно с министерствами юстиции и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности надлежит выработать конкретные меры по повышению уровня защиты прав потребителей в электронной торговле и внести соответствующие предложения до конца февраля.

Поручено также выработать дополнительные меры господдержки развития электронной коммерции совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией «Цифровой Казахстан». С учетом ранее принятого Плана по развитию электронной торговли до 2027 года, предложений отечественного бизнес-сообщества и опыта работы с маркетплейсами следует актуализировать положения документа до конца марта текущего года.

Поставлена задача по формированию эффективных цепочек поставок товаров как внутри страны, так и на международном уровне совместно с заинтересованными госорганами и бизнес-сообществом в срок до конца марта.

Также руководитель Правительства поручил нарастить имеющийся потенциал Казпочты. Перед МЦРИАП и МТИ поставлена задача по разработке Плана развития национального почтового оператора.

Накануне IX зимних Азиатских игр

IX зимние Азиатские игры пройдут в городах Харбине и Ябули Китайской Народной Рес­публики с 7 по 14 февраля 2025 года. Общая программа включает 11 дисциплин. Ожидается участие в соревнованиях более тысячи спортсменов из 32 стран Азии. Всего будет разыграно 64 комплекта наград.

– Сборная республики планирует участие в шести видах спорта по 10 дисциплинам. В составе команды 138 спортсменов, которые будут бороться за 51 комплект медалей. Наша сборная на зимних Азиатских играх с 1996 года входит в

топ-4. На предыдущих Азиатских играх 2017 года в Саппоро Казахстан занял четвертое общекомандное место, завоевав 32 медали. Более половины нашей делегации – уроженцы Астаны, Алматы и Восточно-Казахстанской облас­ти, – проинформировал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Большие надежды возлагаются на биатлонистов, лыжников, конькобежцев, а также на хоккеис­тов, которые являются действующими чемпионами Азии. Знаменосцами будут Адиль Бекетаев – мастер спорта РК по хоккею, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, победитель молодежного чемпионата мира и Ольга Тихонова – мастер спорта международного класса по шорт-треку, бронзовая призерка Азиатских игр в 2017 году в эстафете на 3 тыс. метров, а также Всемирной универсиады.

В ходе заседания Правительства было отмечено, что проведение крупных спортивных мероприятий стимулирует интерес населения страны к занятиям зимними видами спорта, а также способствует развитию туризма. В связи с этим отмечена важность доступности объектов спортивной инфраструктуры для казахстанцев.

– Это увеличит число занимаю­щихся спортом, а также благоприятно скажется на развитии бизнеса в сфере услуг. Акиматам и бизнесу надо настойчивее работать в данном направлении. Только так мы можем рассчитывать на массовость, а это даст мультипликативный эффект для бизнеса и населенных пунктов вокруг таких спортивно-турис­тических объектов, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству туризма и спорта совместно с акиматами активизировать работу по привлечению инвесторов и созданию выгодных условий для строительства спортивной инфраструктуры, в том числе горнолыжных трасс в Алматы, Алматинской области, Восточном Казахстане и других регионах.

По поручению Главы государства принимаются комплексные меры для развития здорового образа жизни и активного участия населения в занятиях физической культурой. За пять лет в Казахстане построено 215 физкультурных комплексов, 17 плавательных бассейнов, 57 спортивных манежей и свыше 1,5 тыс. спортплощадок. За счет частных инвесторов осуществлено 92 проекта.

Руководитель Правительства подчеркнул необходимость усиленной работы по созданию эффективных программ подготовки, ориентированных на олимпийские стандарты. На сегодня отмечается отсутствие «точечной» подготовки спорт­сменов, дефицит тренерского состава, низкая конкуренция между регионами по различным видам спорта.

– Глава государства поставил четкие задачи по спорту высших достижений. При этом выбор видов спорта должен иметь научную основу и исходить из нашей страновой специфики. Решение этого вопроса должно упорядочить и деятельность спортивных федераций, их работу на международном, республиканском и местном уровнях. Министерству туризма и спорта совместно с местными исполнительными органами необходимо принять меры по развитию детско-юношеского спорта, созданию и поддержке спортивных школ и секций. Необходимо активизировать работу по развитию спортивной медицины. Мы все должны работать над повышением конкурентоспособности казахстанского спорта, – акцентировал внимание Олжас Бектенов.

Министерству туризма и спорта, акиматам, всем заинтересованным организациям и компаниям поручено создать надлежащие условия для успешного выступления сборной Казахстана в Китае. Министерству иностранных дел – обеспечить соответствующую поддержку по дипломатической линии, Министерству культуры и информации – бесперебойные, качественные трансляции Азиат­ских игр.

– История зимних видов спорта Казахстана помнит успехи наших выдающихся спортсменов-олимпийцев: Владимира Смирнова, Людмилы Прокашевой, Елены Хрусталевой, Дениса Тена, Юлии Галышевой, – отметил Премьер-министр в завершение заседания. Он пожелал казахстанским спортсменам продолжить эти славные традиции и успешно выступить на предстоящих играх.