Добро пожаловать, абитуриент!

Свежий выпуск
476
Роза АМАНОВА, Астана
Они переходили из одного блока в другой, чтобы встретиться с преподавателями и руководителями школ гуманитарных и социальных наук, наук и технологий, инженерии, подготовительной школы. Потенциальные абитуриенты знакомились с условиями поступления, академическими программами вуза, задавали волнующие их вопросы. Для гостей были организованы экскурсии по кампусу, занимательные интерактивные уроки по математике, критическому мышлению и другим дисциплинам, представлена информация о деятельности клубов по интересам (в университете их насчитывается более сотни). Словом, ребята окунулись в студенческую жизнь, в которую, возможно, многие из них скоро вольются. К слову, будущие абитуриенты делали фото мероприятия для участия в конкурсе. Победителям, представившим три лучших фотоснимка, вручены сувениры с брендом Назарбаев Университета.

Популярное

Все
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Рожденный в степи знаменосец Победы
Платежный переполох
Мир, полный лжи
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Ниже некуда!
Любовь без предрассудков
Авторынок Казахстана: прорыв после стагнации
...И мусор сгодится
Деньги для снижения износа
Принципиальность и дисциплина
Ночь. Прошлое. Стихи...
Наурыз как событие нового формата
Не без неожиданностей
Созвездие талантов
Не растерять бесценное наследие
Welcome to Kazakhstan!
Сформирован пул проектов
Мукомольный заработал вновь
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Ержан да Татьяна
Если в сердце живет любовь
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Машина времени: сюрприз из прошлого обнаружил при ремонте казахстанский фотограф
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
Путеводная звезда
Оперетта «Мадемуазель Нитуш» зазвучала на казахском языке в Астане
«Здесь живу, работаю, говорю»
26 машин попали в ДТП на трассе в Жамбылской области
Как развивать возобновляемые источники энергии в Казахстане, рассказали эксперты
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Тейлор Свифт нет равных
Города для счастья
А снег идет...
Прибыль падает

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]