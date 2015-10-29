Добро пожаловать, абитуриент! Свежий выпуск 476 Роза АМАНОВА, Астана

Они переходили из одного блока в другой, чтобы встретиться с преподавателями и руководителями школ гуманитарных и социальных наук, наук и технологий, инженерии, подготовительной школы. Потенциальные абитуриенты знакомились с условиями поступления, академическими программами вуза, задавали волнующие их вопросы. Для гостей были организованы экскурсии по кампусу, занимательные интерактивные уроки по математике, критическому мышлению и другим дисциплинам, представлена информация о деятельности клубов по интересам (в университете их насчитывается более сотни). Словом, ребята окунулись в студенческую жизнь, в которую, возможно, многие из них скоро вольются. К слову, будущие абитуриенты делали фото мероприятия для участия в конкурсе. Победителям, представившим три лучших фотоснимка, вручены сувениры с брендом Назарбаев Университета.



