Добро пожаловать!

Об этом было объявлено во время Конгресса Международной федерации бокса (World Boxing), прошедшего в Колорадо-Спрингс (США). На сегодняшний день к World Boxing (WB) уже присоединились 55 стран.

В рамках прошедшего конгресса были обсуждены изменения в уставе WB, одобренные Международным олимпийским комитетом (МОК). Кроме того, приняты изменения в регламент проведения соревнований. В частности, турниры будут проводиться в новых весовых категориях. Поправки коснулись и работы судей во время поединков и при определении победителей.

Председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин (он также является президентом Национального олимпийского комитета Казахстана) поприветствовал всех участников и поблагодарил USA boxing (Федерацию бокса США) за организацию первого в истории чемпионата мира среди юношей до 19 лет и за проведение конгресса. В своем выступлении он также отметил успехи Олимпийской комиссии World Boxing, которая провела ряд встреч с национальными олимпийскими комитетами различных стран и другими спортивными организациями олимпийского движения по вступлению в полноправные члены федерации на прошедшей Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Португалии.

Казахстанская федерация бокса на конгрессе также подала заявку на проведение квалификационного чемпионата мира-2027 по боксу к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе (США). Решение мировой организации будет принято в ближайшее время.

Напомним, Международная федерация бокса – спортивная организация, регулирующая любительский бокс, – была создана в апреле 2023 года как альтернатива действующей до сегодняшнего дня Международной ассоциации бокса (IBA) из-за проблем с управлением и честностью в последней. При этом IBA была окончательно исключена из списка признанных организаций Международным олимпийским комитетом. Теперь отбор на Олимпийские игры в боксе осущест­вляет организация WB, а все национальные федерации, которые отказались присоеди­ниться к ней, теряют возможность участия в Олимпийских играх. Главной целью новой боксерской организации является сохранение бокса в олимпийском движении, так как после летних Олимпийских игр 2024 года у этого вида спорта истек срок действия квалификационных соглашений с МОК, и он вполне может не попасть на главные летние старты четырехлетия, которые в 2028 году пройдут в США.

Международная боксерская ассоциация была отстранена МОК в 2019 году из-за проблем, связанных с ее управлением и финансами. В 2022 году 18 национальных федераций бокса сформировали консорциум, известный как «Альянс общего дела» (CCA), который призвал к большей прозрачности своих финансов. CCA также пообещал поддержать бокс, чтобы он продолжал оставаться олимпийским видом спорта. В апреле 2023 года МОК заявил, что к началу 2025 года ему необходимо найти партнера в лице Международной федерации бокса, в противном случае, присутствие этого вида спорта на летних Олимпийских играх 2028 года окажется под угрозой. 13 апреля 2023 года World Boxing был запущен в качестве конкурента IBA, а его временный совет включал должностных лиц организаций – членов CCA. А уже 22 июня того же года

Исполнительный совет МОК проголосовал за постоянный отзыв признания IBA, сославшись на отсутствие прогресса в управлении, финансах и борьбе с коррупцией с момента его первоначального приостановления.

7 мая 2024 года World Boxing провел свою первую официальную встречу с Международным олимпийским комитетом, обсудив будущее олимпийского бокса и критерии, которые должны быть выполнены, чтобы МОК признал WB в качестве руководящего органа бокса. А 26 сентября было объявлено, что казахстанский олимпийский призер Геннадий Головкин возглавит Олимпийскую комиссию Всемирной боксерской организации, выступая в качестве связующего звена между Всемирной боксерской организацией и МОК по вопросам, касающимся олимпийского бокса.

Самое интересное, что мы теперь будем делать с IBA, в которой также продолжаем состоять? Именно под эгидой Международной боксерской ассоциации на минувшей неделе наши молодые ребята триумфально выиграли первое место в общекомандном зачете на первенстве планеты, прошедшем в черногорской Будве, о чем мы уже писали. Какие нас ждут перспективы, мы, надеюсь, узнаем в самое ближайшее время.