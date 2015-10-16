Добро... пожаловаться!

Ольга ФАЙНШТЕЙН, Астана
Например, за текущий период 2015 года только в прокуратуру района «Есиль» Астаны из саll-центра поступило 22 обращения. Один из ярких примеров – жалоба гражданина С. Ваги о неисполнении судебного акта о взыскании заработной платы. В результате принятых мер прокурорского реагирования руководитель ТОО «Сапран Казахстан» привлечен к административной ответственности за неисполнение решения суда, а обратившемуся выплачена задолженность.
В настоящее время Генеральной прокуратурой организован также прием обращений физических и юридических лиц через центры обслуживания населения. Это предоставляет дополнительные возможности по направлению обращений в надзорные органы и способствует оперативному получению гражданами необходимой информации.

