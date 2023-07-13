Добросовестным инвесторам не стоит опасаться процедур вступившего в силу Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов»

– Анализ действующего законодательства показал, что на протяжении многих лет олигополии формировали нормативно-правовую базу в стране «под себя». Иными словами, действующее законодательство не способно было обеспечить эффективный возврат активов. По сути, они, возможно, приобретены в соответствии с законами, но законами, написанными под конкретные, не всегда справедливые и честные запросы крупного бизнеса, – прокомментировал важность принятия закона официальный представитель Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов Зеин Алипбек.

Например, в Казахстане действуют более строгие, чем общепринятые международные стандарты для преследования коррупционных и других тяжких преступлений, где вовлеченные стороны не заинтересованы в раскрытии, и установление фактов является практически невозможным. По его словам, отдельные законы писались в интересах отдельных корпораций и их владельцев.

– В целом действующее законодательство рассчитано на стандартные преступления и нарушения. Тогда как в случае с возвратом активов мы имеем дело, как правило, с кейсами, которые прикрыты нормами законодательства, специально проведенными проверками, судебными решениями. Дела по возврату активов – сложные случаи. Они обычно имеют истекшие сроки давности – гражданские и уголовные, поэтому необходим нестандартный подход с особенными мерами. Закон пре­дусматривает новые процедуры добровольного или принудительного возврата активов в гражданском порядке, основанные на международном опыте. Ключевым механизмом возврата незаконно приобретенных активов является гражданская конфискация, – пояснил Зеин Алипбек.

При этом для конфискации имущества необходимо доказать, что лицо приобрело активы незаконно, использовав для этого свои административно-властные полномочия, либо имеет отношение к преступной деятельности.

Закон всеобъемлющ и распространяется на все незаконно приобретенное имущество, в том числе выведенные из страны активы. Решение о конфискации может быть вынесено казахстанским судом или иностранным, в зависимости от обстоятельств дела.

Как отмечает эксперт, закон направлен на людей, которые имели возможность влиять на принятие необходимых решений в свою пользу или своего окружения, что позволило им обогатиться. Это в первую очередь высокопоставленные чиновники, политические служащие, топ-менеджмент квазигоскомпаний и другие лица. Кроме того, закон распространяется на олигархов, имеющих административно-властные ресурсы, связи и влияние, также позволившие им получать активы и сверхдоходы. В орбиту закона попадает и круг лиц, аффилированных с вышеуказанными людьми. Это позволит выявить те активы и незаконно полученное имущество, которые оформлены на родственников, друзей, приближенных подчиненных – то есть номинальных, но не реальных владельцев.

– Добросовестным инвесторам, как иностранным, так и казах­станским, бояться нечего. Если внимательно почитать закон, сразу понятно, что он направлен против коррупционеров и олигархов, обкрадывавших нашу страну. Добросовестные инвесторы тут ни при чем, – подчеркивает Зеин Алипбек.

Если же бизнес участвовал в каких-то нелицеприятных делах, замарал себя взятками, другими нарушениями, особенно в сговоре с представителями власти – нужно будет просто возместить стране ущерб, вернуть то, что было заработано неправедно. Если действующее законодательство не признает полутонов – ты либо виновен, либо невиновен, то новый закон как раз дает такую возможность – учитывая объективно существовавшие условия, примириться с обществом и продолжить работать дальше, но честно и во благо в первую очередь нашей страны.

– В законопроекте заложены специальные механизмы обеспечения прозрачности и подконтрольности комитета через рассмотрение ключевых вопросов на комиссии по возврату активов. В нее помимо государственных служащих войдут общественные деятели и депутаты вновь избранного Парламента. Именно комиссия на основании изучения подготовленных правоохранительными органами материалов будет давать рекомендации, по сути, обязательные к исполнению, по включению субъектов в специальный реестр для дальнейших действий, а также одобрять или отклонять предложения по каждому отдельному случаю. Поэ­тому к составу комиссии необходимо подойти очень серьезно – у нее будут очень серьезные полномочия, – говорит Зеин Алипбек.

Вся деятельность в рамках закона будет институализирована. В частности, предусматривается создание при Генеральной прокуратуре специализированного ведомства – Комитета по возврату активов. Его задачей будет в том числе предварительный сбор и анализ данных на предмет выявления субъектов, по которым будут иметься разумные сомнения в «естественном» и законном происхождении их активов.