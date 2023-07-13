Добросовестным инвесторам не стоит опасаться процедур вступившего в силу Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов»
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Марина Демченко
За годы независимости Казахстана из страны по примерным подсчетам независимых экспертов было выведено порядка 160 млрд долларов. В связи с этим основной целью закона является восстановление социальной справедливости путем возврата государству незаконно выведенных активов, а также устранение условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу.