Доходы сельских округов увеличатся в 2,5 раза

Села должны быть комфортными

– На сегодня в 6 256 сельских населенных пунктах республики проживают 7,6 миллиона жителей, или 38,4% от всей численности казахстанцев. Один из главных инструментов решения инфраструктурных вопросов в сельской местности – программа «Ауыл – Ел бесі­гі», – отметил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

По словам вице-премьера, за 2019–2023 годы в рамках «Ауыл – Ел бесігі» осуществлено 5,4 тыс. проектов в 1,8 тыс. сельских населенных пунктах на сумму 524 млрд тенге. Построено 85 объектов первичной медико-санитарной помощи, закуплено 1,8 тыс. единиц медицинской техники на сумму 10,5 млрд тенге, соз­дано 120 пожарных постов. К Интернету подключено 176 сел по технологии ­Wi-Fi HotSpot.

Построено и отремонтировано 578 объек­тов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 1,7 тыс. социальных объектов, выполнено более 3 тыс. проектов по строительству и ремонту внутрипоселковых дорог.

В текущем году из республиканского бюджета выделено 179 млрд тенге, планируется осуществление 1,4 тыс. проектов в более чем 500 селах.

В рамках проекта «С дипломом – в село!» для привлечения специалистов увеличен размер бюджетного кредита с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. МРП.

– Для интенсивного развития экономики села необходимо увеличить доходную часть бюджетов сельских округов. С этой целью планируется передача им некоторых видов дополнительных налогов и платежей, которые позволят увеличить доход IV уровня бюджета в 2,5 раза и довести его до 167 миллиардов тенге, – рассказал о планах Нурлан Байбазаров.

С докладами о развитии сельской местности также выступили акимы областей: Туркестанской – Дархан Сатыбалды, Алматинской – Марат Султангазин, области Абай – Нурлан Уранхаев.

Подытоживая их выступления, глава Правительства отметил, что каждый казахстанец хочет проживать в комфорт­ных условиях и благоустроенной среде, и поставил перед акиматами задачу по улучшению качества жизни сельчан в соответствии с Системой региональных стандартов.

– Мы пошагово сокращаем разрыв между городом и селом. И ключевым фактором в этом являются наличие в селах определенных стандартов жизни и доступа к услугам, а также хорошие дороги, медицина и образование. Школы и медицинские учреждения – самые важные объекты в селе. Их надо содержать и ремонтировать, – указал Олжас Бектенов.

Вместе с тем Премьер-министр поручил взаимоувязать системы стандартов с другими программными документами, в том числе с национальными проектами.

Аварийное состояние школ, неприспособленность помещений учреждений здравоохранения вынуждает жителей некоторых сел для получения медицинских и образовательных услуг ездить в другие населенные пункты.

– В селах имеются проблемы с качеством питьевой воды, дорог, стабильностью электроснабжения, мобильной связи, доступом к Интернету. По этим вопросам поступают тысячи жалоб. Идет отток сельского населения. Необходимо активизировать работу по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в особенности на приграничных территориях, – сказал Олжас Бектенов.

Для поэтапного решения данных задач Правительство продолжит работу по передаче некоторых видов налогов и платежей в бюджет сельских округов.

Олжас Бектенов отметил также важность привлечения субъектов бизнеса к реализации инфраструктурных проектов. Положительные примеры, по его словам, есть в ряде регионов. В прошлом году в селе Шубарсу Туркестанской области предприниматель в родном селе построил большую школу. В селе Караоткель Акмолинской области на частные средства возведен детский сад.

– Предприниматели оказывают поддержку в строительстве жилья, ремонте дорог, благоустройстве улиц, организации общественных пространств. Таких хороших примеров по всей стране достаточно. Акиматы должны активизировать работу по привлечению бизнеса к развитию родных сел, – подчеркнул Премьер-министр.

Глава Правительства особое внимание уделил кадровому вопросу в селах. Акима­там поручено решать вопрос их дефицита. Для этого необходимо оказывать поддержку прибывающим специалистам, особенно молодым, в том числе в рамках проекта «С дипломом – в село!»

За время реализации проекта с 2009 по 2023 год в сельской местности более 105 тыс. специалистов получили подъем­ные пособия на сумму 20,3 млрд тенге, из них свыше 48 тыс. получили жилье на сумму 160,4 млрд тенге. В текущем году предусмотрено 25 млрд тенге, что позволит обеспечить жильем около 3,1 тыс. специалистов.

По итогам рассмотрения вопроса Олжас Бектенов дал ряд конкретных поручений, в том числе по развитию инфраструктуры сельских населенных пунктов, исходя из приоритетности проектов и обеспечения равного доступа жителей сел к базовым услугам.

Также дано указание проработать вопрос по расширению доходной базы акиматов сельских округов для повышения эффективности решения вопросов жизнеобеспечения на селе, определить конкретные индикаторы для оценки работы акиматов по привлечению внебюджетных средств для осуществления инфраструктурных проектов.

– Все вопросы, возникающие в процессе исполнения мероприятий Концепции развития сельских территорий, должны решаться на местах оперативно и с учетом мнения населения, – указал глава Правительства.

Навстречу бизнесу

В рамках исполнения поручения Главы государства в марте текущего года в Казахстане были пересмотрены процедуры возврата НДС отечественным экспортерам. С учетом изменения подходов доля подтверждений теперь будет увеличена, что станет ощутимой поддержкой для казахстанских товаропроизводителей.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов Мади Такиев. По его словам, сейчас разрабатывается аналитическая система, которая позволит обеспечить оперативность данной про­цедуры. Всего же за последние два месяца экспортерам возвратили порядка половины от общей суммы задолженности.

По поручению Главы государства в рес­публике начат независимый IT-аудит всех информационных систем Комитета госдоходов. По его результатам будет сформирована новая информационная архитектура. Также в текущем году завершится интеграция налоговых и таможенных информационных систем – вместо 14 сис­тем будут функционировать только пять.

– Мы создаем принципиально новую единую цифровую систему. Она станет сервисной моделью сопровождения бизнеса на всех этапах жизненного цикла и существенно сократит административную нагрузку на предпринимателей, – проинформировал министр финансов.

Как отметил Олжас Бектенов, в 2023 году бизнесу возвращен НДС, при этом около 600 млрд тенге было недополучено. Это затронуло около 485 компаний, экс­портирующих товары. Таким образом, у предпринимателей были изъяты оборотные средства. Нарушены их права.

В этой связи Премьер-министр поручил Министерству финансов вернуть подтвержденные суммы НДС и принять меры по упрощению процедуры возврата. Он также поставил задачу проработать механизмы, когда суммы возмещенного НДС реинвестируются бизнесом в модернизацию и расширение деятельности.

За счет мер администрирования в республиканский бюджет за пять лет поступило порядка 4 трлн дополнительных налогов и таможенных платежей. В плане на текущий год заложено 1,6 трлн тенге поступлений, что на 173% больше уровня прошлого года. Для достижения такой амбициозной задачи Правительством принимается ряд мер.

Пересмотрены критерии Системы управления рисками при назначении налоговых проверок: теперь они проводятся методом точечного отбора. При снижении их количества по сравнению с 2022 годом на 16% взыскание налогов увеличено вдвое.

Олжас Бектенов поручил завершить создание новой информационной архитектуры, как и интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года.

Глава Правительства отдельно остановился на разрабатываемом проекте нового Налогового кодекса, подчеркнув, что необходимо учесть поступившие в прошлом году жалобы казахстанцев и сместить акценты на сервисную модель администрирования.

– Требования к новому Налоговому кодексу очень жесткие. Представленные ранее подходы подверглись заслуженной критике. Со стороны общества и бизнеса от этого документа большие ожидания. Главное – он должен быть прозрачным, простым для понимания и сбалансированным. В то же время разработка кодекса затянулась. В этой связи надо оперативно завершить данную работу, – подчеркнул спикер.

В Казахстане на всех пунктах пропуска внешней границы и семи пунктах внут­ренней (со странами – членами ЕАЭС) внедрена Система электронной очереди. На сегодня она единственная в Центральной Азии обеспечивает прозрачность и скорость перевозочного процесса, минимизируя скопление автотранспорта.

Премьер-министр подчеркнул необходимость форсирования работ по модернизации и оснащению пунктов пропуска. Также следует полностью оцифровать все процессы налогового и таможенного администрирования, максимально исключив прямой контакт сотрудников органов госдоходов с налогоплательщиками и участниками внешнеэкономической деятельности.

Помимо этого, Олжас Бектенов поручил внедрить механизм обязательного мониторинга применения налоговых льгот, установив встречные обязательства бизнеса. При этом льготы нужно предоставлять экономически обоснованно, на основании финансовых расчетов и четких сроков достижения результатов.