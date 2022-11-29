Доктора вызывали?

В селах Актюбинской области предстоит масштабная реконструкция медицинских объектов. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провел глава региона Ералы Туг­жанов. По данным управления здравоохранения, в 48 селах врачебные амбулатории и фельд­шерско-акушерские пунк­ты размещены в неприспособленных помещениях или в зданиях, нуждающихся в капитальном ремонте.

Для решения проблемы и. о. акима области поручил рассмотреть возможность размещения государственного заказа на обслуживание населения медицинскими пунктами крупных предприятий, действующих на территории сельских округов. Кроме того, для рационального использования бюджетных средств отдать предпочтение типовым проектам при строительстве новых объектов.

– Обеспечение доступности медицинской помощи для сельских жителей наряду с повышением уровня их доходов и благосостояния в рамках проекта «Ауыл аманаты» – в числе приоритетных задач. Наша цель – процветание села, что является залогом развития всего региона, – подчерк­нул Ералы Тугжанов.

Не менее актуально обеспечение периферии квалифицированными специалистами, которым предстоит работать в модернизированных поликлиниках, больницах, амбулаториях и ФАПах. И здесь большим подспорьем становится государственная программа «С дипломом – в село!».

– Одной из острых проблем здравоохранения является кад­ровый дефицит профильных специалистов и врачей общей практики как в городской, так и в сельской местности. У нас имеется самостоятельное структурное подразделение – Центр профессионального рос­та. Он занимается вопросами распределения, мониторинга трудо­устройства выпускников, их непрерывного профессионального совершенствования, дополнительного образования кадров практического здравоохранения, – поделился Асет Калиев, когда-то выпускник, а ныне ректор Западно-Казахстанского медицинского университета им. Марата Оспанова.

Университет, который, кстати, готовится отметить в декабре свое 65-летие, в первую очередь содействует трудоустройству выпускников, обучающихся на основе государственного образовательного заказа и в пределах сельской квоты. Предварительно, с одной стороны, учитываются запросы и предпочтения выпускников, с другой – изучаются потребности областных управлений здравоохранения Западного Казахстана. С этой целью организуются ярмарки вакансий, встречи выпускников с работодателями, представителями практического здравоохранения, бывшими выпускниками вуза.

В этом году трудоустроены 554 выпускника, в их числе по специальностям магистратуры восемь, докторантуры – два человека. Так, в Актюбинской области нашли работу 274 выпускника, в Атырауской – 69, Мангистауской – 49, Западно-Казахстанской – 33, Кызылординской – 84 и в других регионах – 45. Процент трудоустройства по вузу составил 97,5%, среди обучающихся по гранту – 99,8%. Причем 68,6% выпускников 2022 года трудоустроены в государственных учреждениях. 24,8% молодых специалистов по основным клиническим специальностям реализуют профессиональные навыки в сельской местности. Процент удовлетворенности опрошенных работодателей качеством подготовки специалистов (практической и теоретической) в среднем составил 97,4% (в 2021 году – 92,8%).

– По сельской квоте в 2022 году окончили обучение 85 интернов и четыре бакалавра. Показатель трудоустройства выпускников в сельской местности остается стабильным, в пределах 24–25%. Не секрет, что ехать в село желают далеко не все выпускники. Их можно понять. За 100 лет обу­чения многие создают семьи, у них рождаются дети, они успевают обзавестись жильем в городе, получают возможность подработки в частных структурах. Поэтому социальный пакет имеет огромную роль в выборе будущего места трудоустройства, – объяснил ректор.

На его взгляд, наиболее приемлемым фактором привлечения молодых специалистов в сельскую местность является ежегодное и системное выделение местными исполнительными органами грантов на все этапы медицинского образования по программам бакалавриата, интернатуры, резидентуры соглас­но планируемой потребности.

Другим значимым фактором решения кадрового дефицита станет предоставление адекватного социального пакета, подъемных – с ежегодным пересмотром в сторону увеличения. Не менее важным на районном уровне можно назвать и предоставление молодому специалис­ту беспроцентного кредита для приобретения жилья­ с договором об отработке в течение пяти лет в государственной организации.

Одними из главных индикаторов стратегического развития университета являются процент трудоустройства выпускников и уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки молодых специалистов, еще раз подчеркнул в заключение ректор ЗКМУ им. М. Оспанова Асет Калиев.