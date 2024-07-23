Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в РК составила 6,5%

Энергетика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В настоящее время в республике действует 148 объектов ВИЭ,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В их числе::

- 59 объектов ветровых электростанций мощностью 1 409,55 МВт;

- 46 объектов солнечных электростанций мощностью 1 222,61 МВт;

- 40 объектов гидроэлектростанций мощностью 269,785 МВт;

- 3 объекта биогазовых электростанций мощностью 1,77 МВт.

«По итогам 1-го полугодия  объем электроэнергии, выработанный объектами возобновляемой энергетики, составил 3,896 млрд кВтч (ВЭС –2325 млн кВтч; СЭС – 974,9 млн кВтч; ГЭС – 595,36 млн кВтч; БиоЭС – 0,43 млн кВтч) или 6,47% из общего объема производства электрической энергии», - говорится в пресс-релизе.

Согласно заключенным договорам с РФЦ, планируется ввод в эксплуатацию 50 проектов ВИЭ мощностью 1 231 МВт.

По итогам 2023 года введено в эксплуатацию 16 объектов ВИЭ общей установленной мощностью 495,57 МВт: 12 ВЭС общей мощностью 437,1 МВт в Акмолинской области и области Жетісу, 2 ГЭС общей мощностью 3,7 МВт в Алматинской и Туркестанской областях и 2 СЭС мощностью 54,77 МВт в Туркестанской области.

#казахстан #энергетика #ВИЭ

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