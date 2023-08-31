Должен ли наследник оплатить долг по налогу на авто

Кто и как должен оплатить долг по налогу на машину после смерти ее владельца, пояснили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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В КГД дали разъяснения по оплате долга по налогу на транспорт наследниками умершего владельца.

Задолженность должна быть погашена наследником или наследниками в пределах наследуемого имущества и пропорционально доле в наследстве на дату его получения.

"Погашение производится на сумму задолженности, которая образована на день смерти физического лица или на дату объявления его умершим, если он признан умершим и есть соответствующее решение суда. Пеня за несвоевременную оплату рассчитывается и оплачивается до даты смерти физического лица", – пояснили в налоговом органе.