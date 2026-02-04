Донорский процесс: двум пациентам пересадили почки в Акмолинской области

Здравоохранение,Медицина
9
Дана Аменова
специальный корреспондент

Трансплантации выполнены двум пациентам из города Астаны 1975 и 1994 годов рождения, находившимся в листе ожидания

Фото: gov.kz

В Акмолинской области при координации Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг был проведён донорский процесс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав. 

Пациентка 1959 года рождения была госпитализирована в многопрофильную областную больницу с тяжёлым сосудистым заболеванием головного мозга. По результатам обследований врачи диагностировали разрыв аневризмы сосудов головного мозга, осложнённый обширным внутричерепным кровоизлиянием.

В течение нескольких дней медицинская команда проводила интенсивное лечение и наблюдение, однако, несмотря на все предпринятые меры, спасти пациентку не удалось. Консилиумом врачей была констатирована смерть головного мозга.

После разъяснительной беседы родственники дали согласие на посмертное донорство. В рамках организованного Центром донорского процесса были изъяты две почки, которые были оперативно доставлены в ТОО «ННОЦ». Трансплантации выполнены двум пациентам из города Астаны 1975 и 1994 годов рождения, находившимся в листе ожидания.

«Минздрав выражает признательность семье донора за принятое решение, позволившее оказать жизненно важную медицинскую помощь другим пациентам. Данный случай стал третьим донорским процессом с начала 2026 года. По последним данным на сегодня в Казахстане более 4,5 тысячи человек продолжают ожидать трансплантацию органов», – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в рамках поддержки общенациональных социальных инициатив министр здравоохранения Акмарал Альназарова объявила февраль месяцем безвозмездного донорства крови. 

 

#Минздрав #пациенты #донор #пересадка #почки #Акмолинска область

