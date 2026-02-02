Минздрав объявил февраль месяцем донорства крови

Инициатива направлена на развитие культуры добровольного, безвозмездного донорства, укрепление ценностей ответственности, взаимопомощи и гуманизма в обществе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках поддержки общенациональных социальных инициатив министр здравоохранения Акмарал Альназарова объявила февраль месяцем безвозмездного донорства крови, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

«Этот год во всем мире проходит под знаком Международного года волонтеров. Как вы знаете, с данной инициативой я выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Наше предложение получило глобальную поддержку. Казахстан, как передовая страна, продвигает общие для всего человечества ценности и передает их будущим поколениям», – отметил недавно Глава государства в своем выступлении на Форуме волонтеров.

Касым-Жомарт Токаев в своем интервью газете Turkistan особо подчеркнул роль продолжающейся акции «Таза Қазақстан».

«Эта работа имеет огромное значение, ведь речь идет о сбережении ресурсов, чистоте помыслов, неприятии праздности, важности саморазвития, общей ответственности, добра и благотворительности», – сказал Президент в интервью.

Донорство крови, как было отмечено, является не разовой акцией, а устойчивым общественным движением, напрямую связанным со спасением жизней и поддержкой системы здравоохранения, а также с такими ценностями, как самодисциплина, осознанность и добровольное участие.

«Акция «Таза Қазақстан» - это не только про чистоту окружающей среды, но и про чистоту намерений, ответственность и вклад каждого гражданина в общее благо. Добровольное донорство крови в полной мере отражает эти принципы», – подчеркнула министр.

В течение всего февраля по всей стране планируется проведение информационно-разъяснительных мероприятий, тематических акций, встреч с донорами и партнёрами, а также специальных программ в центрах крови с акцентом на вовлечение молодёжи. В рамках акции любой гражданин страны может проявить акт доброй воли и сдать кровь в центре крови.

Сегодня глава Минздрава лично показала своим примером ценность донорского движения, сделав донацию в столичном Центре крови.

Ежегодно в Казахстане донорами становятся свыше 180 тысяч граждан, которые в совокупности совершают более 250 тысяч донаций крови и её компонентов.

Более 80 тысяч пациентов ежегодно получают переливания компонентов крови, при этом общее количество трансфузий достигает около 400 тысяч переливаний в год.

