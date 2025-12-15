Фото:instagram.com/janibek_alimkhanuly/

По его словам, в рамках международной антидопинговой процедуры официально назначены дата и время вскрытия пробы B по результатам допинг-контроля профессионального боксера Жанибека Алимханулы.

«Данный этап является принципиально важным с точки зрения процессуальной прозрачности и соблюдения прав спортсмена. В мировой практике анализ пробы B проводится исключительно в случаях, когда возникает необходимость подтверждения либо опровержения первоначальных данных пробы A. Процедура осуществляется независимой аккредитованной лабораторией и проходит при строгом соблюдении протоколов, включая возможность присутствия представителей спортсмена и заинтересованных сторон. Именно этот механизм служит ключевой гарантией объективности и исключения любых ошибок или интерпретаций», – сказано в публикации.

Кроме того, в Казахстанской Федерации профессионального бокса подчеркнули, что назначение даты вскрытия пробы B не является признанием нарушения и не несёт в себе каких-либо предварительных выводов. Это стандартный регламентный шаг, предусмотренный международными антидопинговыми нормами, направленный на окончательное установление фактов.