Допинг-скандал с участием Алимханулы: в КФПБ сделали заявление

Скандалы,Бокс
24
Дана Аменова
специальный корреспондент

Президент Казахстанской Федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал сложившуюся вокруг Жанибека ситуацию в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

Фото:instagram.com/janibek_alimkhanuly/

По его словам, в рамках международной антидопинговой процедуры официально назначены дата и время вскрытия пробы B по результатам допинг-контроля профессионального боксера Жанибека Алимханулы.

«Данный этап является принципиально важным с точки зрения процессуальной прозрачности и соблюдения прав спортсмена. В мировой практике анализ пробы B проводится исключительно в случаях, когда возникает необходимость подтверждения либо опровержения первоначальных данных пробы A.

Процедура осуществляется независимой аккредитованной лабораторией и проходит при строгом соблюдении протоколов, включая возможность присутствия представителей спортсмена и заинтересованных сторон. Именно этот механизм служит ключевой гарантией объективности и исключения любых ошибок или интерпретаций»,  – сказано в публикации.

Кроме того, в Казахстанской Федерации профессионального бокса подчеркнули, что назначение даты вскрытия пробы B не является признанием нарушения и не несёт в себе каких-либо предварительных выводов. Это стандартный регламентный шаг, предусмотренный международными антидопинговыми нормами, направленный на окончательное установление фактов.

«Позиция Федерации остаётся последовательной и институциональной: до получения официального заключения по результатам обеих проб любые публичные заявления, предположения или оценочные суждения недопустимы. Защита принципов честного спорта и прав спортсменов должна основываться исключительно на подтверждённых данных, а не на информационном шуме.

Окончательная информация и правовая оценка ситуации будут представлены после завершения всех предусмотренных процедур и получения официальных документов от уполномоченных антидопинговых органов. В свою очередь Казахстанская федерация профессионального бокса ждёт официальный и развернутый ответ по пробе А от Vada», – заключил Рахимжан Ерденбеков. 

 

#бокс #заявление #Жанибек Алимханулы #допинг #КФПБ

