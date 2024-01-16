Дополнительную вакцинацию детей против кори проводят в столице

Фото с сайта столичного акимата

В Астане проводят дополнительную массовую вакцинацию детей против кори от 6 до 10 месяцев и от 2-х до 4-х лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.

Вакцинация проводится во всех организациях ПМСП города. Прививочные кабинеты для дополнительной массовой иммунизации работают ежедневно с 8:00 до 18:00 часов. Перед вакцинацией врач проводит осмотр, консультирует по профилактике кори и возможным реакциям после прививки.

Отмечается, что дополнительная массовая иммунизация против кори стала необходимой из-за роста заболеваемости в стране и в нашем городе. Большая часть из числа заболевших — дети до 18 лет, госпитализированы преимущественно малыши до 7 лет (85%).

Медики утверждают, что распространение инфекции связано с увеличением количества непривитых детей, а именно отказ родителей от прививок, откладывание срока вакцинации и так далее.

При этом самые незащищенные категории населения — это дети от 6 до 11 месяцев. Если мать ребенка не привита, то риск заболеть корью у малышей до 6 месяцев очень высок, так как в детском организме отсутствуют материнские антитела, передающиеся с грудным молоком. Поэтому дети, не достигшие прививочного возраста (1 года), находятся в зоне риска. Врачи напоминают, что единственный способ остановить распространение кори и защитить детей — это вакцинация.