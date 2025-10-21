Дополнительный выходной получат казахстанцы в честь Дня Республики

Дана Аменова
специальный корреспондент

В 2022 году День республики снова приобрел статус государственного праздника

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году День Республики приходится на субботу, поэтому в соответствии с Законом «О праздниках в РК» выходной будет перенесён на понедельник, 27 октября, сообщает Kazpravda.kz

В связи с этим казахстанцы получать возможность сразу отдыхать несколько дней подряд.

При пятидневной неделе - 25, 26 и 27 октября.

При шестидневной рабочей неделе - 25 и 26 октября

Всего в октябре при пятидневной рабочей неделе предусмотрено 22 рабочих и 9 выходных дней.

