"Допросили, провели следствие" – Генпрокуратура о Рустаме Абдрахманове

Однако, по какому именно делу допросили Абдрахманова, в ведомстве не уточнили.

Фото: facebook.com/rustam.abrakhmanov

Начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Сагиев прокомментировал вопрос о том, допрашивали ли заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области Рустама Абдрахманова, и по какому делу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сагиев Елдос напомнил, что Рустам Абдрахманов сейчас работает в Департаменте полиции Алматинской области. Ранее он занимал должность заместителя начальника ДП Алматы.

«Является свидетелем по делу рейдерства. Подозреваемым не признан. Его допросили, провели следственные мероприятия. Обыск не производился, телефон не изымали», - сказал спикер.

Однако, по какому именно делу допросили Абдрахманова, он не уточнил.