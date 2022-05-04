Дорога в Новый Казахстан, или Что такое Вторая республика

Несмотря на сложное международное положение и непростые внутренние проблемы государства в социально-экономической и политической сферах, Президент

страны Касым-Жомарт Токаев настойчиво продвигает идею Второй республики. И самым мощным инструментом построения Нового Казахстана становится предстоящая конституционная реформа.

Президент Токаев принял важное решение, а именно: все поправ­ки в Конституцию вынес­ти на всенародный референдум.

Напомню уважаемым читателям, что референдум представляет собой прямое и непосредственное творчество народа, самое что ни на есть прямое волеизъяв­ление граждан по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения.

Как известно, Конституция РК была принята 30 августа 1995 года именно на всенародном референдуме, впервые проводившемся в стране. Тогда народ поддержал наш Основной закон, утвердивший в государстве суперпрезидентскую республику и позволивший провести успешные рыночные реформы.

Успехи есть несомненные, и я категорически отвергаю разного рода критиканов, болтунов и диванных демагогов, которые исключительно в черном цвете рисуют прошедший историчес­кий путь. Нельзя, как говорится, с водой выплескивать и ребенка.

С другой стороны, с тех пор прошло 27 лет, и январские события кардинально изменили общественно-политическую ситуацию в стране. Народ ждет и требует перемен, если хотите, революционного характера. Именно так! Главный признак революции – это радикальное, коренное, глубокое и качественное изменение, скачок в развитии общества и государства. Если называть вещи своими именами, то Президент Токаев решил осущест­вить «революцию сверху», не дожидаясь «революции снизу», или скажем так: не дожидаясь новых январских событий.

Вообще, вся деятельность Токаева начиная с 5 января этого года, когда он взял всю полноту власти в свои руки, и до настоящего времени – это пример того самого «слышащего государства» и одновременно пример обратной связи власти и народа.

И все-таки почему Токаев решил провести поправки в Конс­титуцию через всенародный референдум? Да потому что без вовлеченности каждого граж­данина в общее дело никаких изменений попросту не будет!

Примечательно, что «респуб­лика» с латыни переводится как «общее дело». Признаемся откровенно, что мы заболтали такие понятия, как «демократия» и «республика», а Токаев сейчас своими четкими и конкретными предложениями показывает, что Вторая республика – это именно причастность каждого гражданина в отдельности и всего многонационального казахстанского народа в целом к общему делу – построению Нового Казахстана.

Итак, какие поправки предлагает Глава государства? Первая и важнейшая – закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов. Сейчас записано, что земля, ее недра и богатства принадлежат государству.

К сожалению за 30 лет были не только успехи в реформах и увеличение ВВП на душу населения почти в семь раз, но и негативные проявления в социально-экономических и политических преобразованиях, а именно: государство отчасти было, образно говоря, приватизировано так называемой олигополией, то есть малочис­ленной группой олигархов, а народ оказался отчужденным от производства, экономики и природных ресурсов.

Сразу после январской трагедии Президент Токаев действовал стремительно и смело, подвергнув резкой критике эту самую олигополию, дав пуб­лично задание Правительству изу­чить возможность возврата 146 млрд долларов, выведенных членами олигополии за границу. Токаев намерен довести до конца намеченную цель, но для этого ему нужна всенародная поддерж­ка, которая, несомненно, будет на предстоящем референдуме.

Я как председатель Народной партии Казахстана испытываю глубокое удовлетворение, что первая и важнейшая поправка в Конституции по земле созвучна с инициативой нашей партии, которая прозвучала 28 марта сего года на внеочередном съезде. Правда, при этом сделана одна оговорка о том, что от имени народа право собственности осуществляет государство. Ожидаемая поправка. Почему? Да потому что понятия «народ», «нация», «государство» за 30 лет так и не стали до конца идентичными, как в развитых демократиях. Но мы идем в этом направлении, и я убежден, что в эпоху Второй республики добьемся полной идентификации государства и народа.

Также в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Респуб­лики Казахстан» предусмотрено зап­рещение смертной казни. Это личная инициатива Токаева, его приверженность международным стандартам ОБСЕ, Организации Объединенных Наций, Европейского союза. Сказывается его многолетняя дипломатическая работа и на посту министра иност­ранных дел РК, и на должности заместителя Генерального секретаря ООН.

Токаев придает большое значение членству Казахстана в Совете Европы, а на протяжении последних 10 лет ни в одной из 47 стран в составе СЕ не был исполнен ни один смертный приговор. Как известно, в Беларуси есть смертная казнь. Сейчас раздаются голоса в России о необходимости восстановить смертную казнь. На этом фоне Токаев принципиально решил закрепить отмену смертной казни в Конституции.

Очень сильный ход – преоб­разование Конституционного совета в Конституционный суд. Напомню, что у нас был Конституционный суд, но просуществовал он короткое время с января 1993-го по март 1995 года.

Очень хорошо было бы в новый Конституционный суд избрать самых авторитетных и порядочных людей нашей страны, причем я намеренно ставлю юридическое образование на второе место. Потому что КС с самыми авторитетными и уважаемыми аксакалами нашей страны в составе, если они еще будут назначены пожизненно, реально сможет осуществлять конституционный контроль и правильно оценивать соответствие правовых норм Конституции. Такой орган станет мощным институтом в той самой системе сдержек и противовесов, о которой мы так много говорили, но в реальности ее не было.

Далее. Счетный комитет преобразуется в Высшую аудиторскую палату. Читатель может задать резонный вопрос: а какая разница? Разница большая. Счетный комитет исполняет контроль за республиканским бюджетом, непосредственно подчинен и подотчетен Президенту страны. Высшая аудиторская палата в развитых демократичес­ких странах – это независимая общественная профессиональная организация с правовым статусом юридического лица, и она будет независимой от Главы государства.

Все знают, что основа аудита как такового – это процедура независимой проверки и оценки отчетности с целью выявления ее достоверности. Президент фактически сам отказывается от того, чтобы Счетный комитет подчинялся только одному человеку, будь он хоть глава государства.

Примечательно, что этимологически слово «аудит» происходит от латинского audio – «слышу». Я думаю, что это важнейшее решение Президента Токаева из той же его концепции «слышащего государства». Вообще, за пос­ледние три года Токаев внес уже много различных предложений, устанавливающих неразрывную связь властных органов и казахстанского общества. А надо признать, что общество наше сейчас очень политизировано, его развитие идет семимильными шагами.

Следующая важная инициатива – запрещение состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии председателей и судей Конституционного, Верховного и иных судов, председателя и членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты республики, военнослужащих, работников национальной безопасности, правоохранительных органов.

Положа руку на сердце надо признать, что такие принципы у нас были в самом начале нашей Независимости. Помнится, в мою бытность депутатом Верховного Совета Казахской ССР в 1990 году мы, депутаты, отменили статью 6 Конституции СССР о «КПСС как руководящей и направляющей силе советского общества». И именно с этого момента и начался процесс демократизации.

Но постепенно данные принципы исчезли на каком-то этапе. Этим во многом объясняется политизированность и ангажированность многих судебных решений в пользу власти или партии власти в ущерб оппозиционным движениям или отдельным активистам протестного электората. Токаев же неоднократно подчеркивал, что оппозиция должна быть представлена в Парламенте, и он верен своему слову.

Самое главное – создать независимую судебную систему. Превратить те же правоохранительные органы из карательной структуры в сервисную организацию для всех граждан страны. Мы много говорили об этом, и наконец-то Глава государства дал точное направление как и каким образом начать ту же реформу судебной системы.

Наибольший отклик в общест­ве и всенародную поддержку получила следующая инициатива Президента Токаева: запрет сос­тоять в политической партии на период осуществления своих полномочий для Президента Республики Казахстан. За это даже агитировать не надо! Это самый мощный и конкретный шаг в нынешней политической модернизации страны, который в конечном итоге создаст реальную политическую конкуренцию на партийно-политическом поле страны.

Долгое время, особенно в пос­ледние 20 лет, президентская власть была соединена с партийной властью. Нурсултан

Назарбаев, будучи Главой государства и Председателем партии «Nur Otan», был абсолютно вне конкуренции. На определенном этапе такая модель работала, причем достаточно эффективно. Она позволяла не отвлекаться на политику, а заниматься экономикой. Но очевидно и другое: «Nur Otan» превратился в государственную партию, партию-монополиста.

Народ потерял интерес к выборам, которые стали формаль­ностью, так как победитель оказывался заранее известен. Реальной оппозиции не было в Парламенте, ее вообще не допус­кали к выборам, и в результате в январе представителям власти пришлось столкнуться с протестным электоратом не в Парламенте, а на улицах и площадях.

Токаев, выйдя из партии «AMANAT», создает совершенно новую партийно-политичес­кую атмосферу в стране и новое общественно-политическое поле, в котором будет реальная конкуренция.

У меня есть сотни публикаций на эту тему, где я задавал один и тот же вопрос: как можно стремиться войти в 30-ку самых конкурентноспособных стран, уничтожив конкуренцию в самой стране? Конечно, Токаев идет на определенный риск, оставшись без политической организации, но недавно «AMANAT» заявила, что, несмотря на выход Токаева из партии, тем не менее именно партия «AMANAT» может выдвинуть Токаева на президентских выборах.

Как председатель Народной партии Казахстана я еще на внеочередном съезде партии 28 марта этого года сказал, что если состоятся внеочередные президентские выборы, то Народная партия поддержит кандидатуру Токаева. Почему? Потому что многие его инициативы и все аспекты его политической модернизации созвучны прог­рамме нашей партии.

Следующая новелла: запрещение близким родственникам Президента Республики Казах­стан занимать должности политичес­ких государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора. Это вынужденное и ожидаемое решение Главы государства, злободневное и актуальное. Чтобы январская трагедия более никогда не пов­торилась. В конце концов, надо извлекать уроки из истории.

Я считаю, что не надо черными красками изображать весь пройденный исторический путь за 30 лет, но нужны реальные шаги по созданию нового государственно-политического устройства, в корне не позволяющие создать какую-либо новую олигополию. То есть власть малой группы людей в высших эшелонах власти и в командных высотах экономики. Убежден, что особой агитации и не понадобится на предстоящем референдуме, все казахстанцы поддержат конституционную реформу Токаева. Агитация нужна, в сущности, чтобы была высокая явка граждан на избирательных участках.

Токаев твердо придерживается принципа разделения властей и поэтому сам сокращает полномочия Главы государства. Например, он предлагает исключить закрепленное за Президентом право отмены либо приостановления полностью или частично действия актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Это сильный шаг в сторону реального становления и развития местного самоуправления и определенной децентрализации власти в стране.

Кроме того, без согласия Сената Президент не сможет предложить кандидатуры председателей Конституционного, Верховного судов, Высшего судебного совета, генерального прокурора, председателя КНБ. Также Глава государства отныне не сможет их освободить в одностороннем порядке без согласия того же Сената.

Много было в обществе предложений вообще упразднить Сенат, но, как видите, двухпалатный Парламент, наоборот, приобретает новый статус.

Стержнем токаевской политической модернизации становится внедрение мажоритарно-пропорциональной системы, когда 30% депутатов будут избираться в одномандатных округах, а остальные – по партийным спис­кам. Этого давно требовала демократическая общественность, и Токаев пошел им навстречу.

Сейчас общество бурлит, идет процесс создания новых политических партий. Но чтобы повысить ответственность депутатов перед своими избирателями, чтобы создать своеобразные противовесы для разного рода демагогов и популистов, Токаев предложил возродить институт отзыва депутатов по одномандатным округам.

Нерадивый депутат может лишиться мандата в результате процедуры отзыва, все это будет определяться конституционным законом. Так что, если кто-то наивно полагает, что можно при помощи грязных денег и пустых обещаний пройти в Парламент, то должен уже на берегу понимать: с такими мыслями лучше даже не начинать. В Парламенте нужны профессионалы, умные, авторитетные, достойные граж­дане нашей страны, истинные патриоты.

В целом Президент Токаев, сокращая свои полномочия и по сути отказываясь от роли верховного арбитра в суперпрезидентской республике, усиливает роль Парламента и маслихатов. Наконец-то создается реальный механизм разделения исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Статус уполномоченного по правам человека отныне будет установлен конституционным законом.

Вот в этом вопросе не надо никаких ограничений. Статус омбудсмена надо повысить и довести до уровня развитых демократических стран. Может, рассмотреть возможность избрания уполномоченного по правам человека на общенациональном Курултае? Это в порядке предложения.

Исторический статус Первого Президента как основателя независимого Казахстана остается в Конституции. Это справедливо. Это наша история, и ее надо принимать в полном объеме.

Вклад Первого Президента в рождение, становление и развитие независимого Казахстана неоспорим. Как историк я скажу, что не знаю во всемирной истории ни одного государственного и политического деятеля, который бы не совершал тех или иных ошибок. А роль Первого Президента Нурсултана

Назарбаева еще по достоинству будет оценена через одну или две исторические эпохи. Он действительно является отцом-основателем Независимого Казахстана.

Резюмирую. Конституционная реформа действительно открывает новую главу в истории нашей страны. Это ясная и надежная дорога к Новому Казахстану.