Дороги Караганды из-за хищений остались без ремонта на 2 млрд тенге
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Прокуратура Карагандинской области выявила хищение более 2 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт улиц областного центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram надзорного органа.
Выяснилось, что должностные лица отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды без фактического исполнения подписали акты выполненных работ.
Начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».
Дело находится на контроле прокуратуры.