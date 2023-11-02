Дороги, которые нас... разделяют

Автомобильная дорога рес­публиканского значения, или трасса А-13, берущая начало в Акмолинской области, проходит в основном по северу Казахстана. Тянется она через Тайыншынский, Акжарский и Уалихановский районы.

В крайне неудовлетворительном состоянии, причем уже давно, трасса пребывает на участке от станции Даут до автомобильного пункта пропуска «Бидайык» на казахстанско-российской границе. Этот отрезок давно и безуспешно просят отремонтировать местные жители.

Житель села Кишкенеколь, местный активист-блогер по имени Жаслан считает, что причина плохого состояния трассы – расположенные поблизости карь­еры. Два из них действуют в Акжарском районе, а один – возле села Акбулак Уалихановского.

Со всех трех карьеров днем и ночью отправляются в путь по трассе перегруженные щебнем КамАЗы. Многотонные грузовики, не соблюдающие нормы нагрузки, дорогу и убивают. Тем более что капитального ремонта она отродясь не видела.

– Давно снимаю видеоролики о том, как курсируют по трассе тяжеловозы, публикую записи на своей странице в Instagram. Обращался неоднократно в разные инстанции. Но, как правило, к приезду инспекции транспорт­ного контроля на дороге устанавливается тишина. Водители КамАЗов, извещенные о проверке, пережидают это время где-нибудь неподалеку, чтобы после отъезда инспекторов продолжить путь. К слову, отрезок между селами Даут и Кишкенеколь – еще цветочки по сравнению с разбитым участком от Кишкенеколя до автомобильного пункта пропуска «Бидайык». Нам известно, что в этом году на ремонт дороги был разыгран тендер. Однако подрядчик из Мангистау оказался недобросовестным, поэтому на какое-то время все снова зависло. Объявили новый тендер, который вроде бы выиграла компания из Кокшетау. Они начали строить объездную дорогу, – рассказал собеседник.

Чемпион «у разбитой дороги»

Относительно многострадальной дороги выразил свое мнение и Саттар Мажитов, доктор исторических наук, профессор, академик. Он пишет: «Проблемой для поселка, откуда родом первый в истории Казахстана чемпион мира по вольной борьбе, выходец из Северо-Казахстанской области Ризабек Айтмукан, является дорога от Даута до Кишкенеколя, точнее 70-километровый участок единственной респуб­ликанской трассы из Кокшетау в Омск. Сколько помнится, а речь идет о десятках лет, этот отрезок стратегически важной трассы всегда был в удручающем состоянии. О том, насколько трудно и опасно ездить по разбитой дороге, говорилось и писалось в различных СМИ и социальных сетях множество раз. Однако, как говорится, воз и ныне там. Хочется надеяться, что на родину Ризабека и других знаменитых выходцев священной земли Кызылту наконец-то проложат асфальт, что тут перестанут ездить КамАЗы, которые днем и ночью возят щебень и разрушают не только саму дорогу, но и нормальное течение жизни людей…».

Но, похоже, лед тронулся. Капитальный ремонт трассы Кокшетау – Омск, той части, которая проходит по Северо-Казахстанской области, запланировали на 2023 год. И думается, радости жителей близлежащих населенных пунктов не было предела, так они давно ждали этого часа. На сайте Петропавловск.news в январе 2023-го сообщалось, что «планами о предстоящем ремонте поделился заместитель директора СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Канат Усербаев».

По его словам, закончена разработка ПСД для капитального ремонта трассы на участке от станции Даут до села Кишкенеколь. По проекту здесь преду­смотрен новый путепровод через железную дорогу и мост через реку Шат в районе села Талшик. Планируется устройство освещения в границах населенных пунктов, двух единиц САИС (специальное автоматизированное измерительное средство), новых площадок отдыха... В ходе реконструкции будет усилена дорожная одежда, которая обеспечит нагрузку до 13 тонн на ось. На сегодня, как сообщалось, уже имеется положительное заключение госэкспертизы предстоящего капремонта. На портале госзакупок опубликовано объявление по поиску подрядчика работ.

На сайте госзакупок также появилась информация. Здесь значилось, что ремонт автомобильной дороги разделен на три участка. На отрезках от станции Даут до села Талшик и от него до Кишкенеколя продолжительность работы определялась в 27 месяцев. Для третьего участка – от Кишкенеколя до автомобильного пункта пропуска «Бидайык» – ПСД, как сообщалось, пока разрабатывается.

То есть нынешней весной долгожданный дорожный ремонт на трассе республиканского значения должен был, наконец, начаться. Но североказахстанцы его так и не дождались. А 14 августа на сайте Qazaqstan Media был размещен материал под заголовком «Нового подрядчика ищут для ремонта республиканской трассы в СКО», в котором говорилось о том, что в марте 2023-го областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» заключил договор с подрядной фирмой из Мангистауской области на капитальный ремонт автодороги Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ. Но сделанное за это время подрядчиками специалистов областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» как заказчиков не устроило. В июле договор был расторгнут в одностороннем порядке.

От имени возмущенных жителей Уалихановского района в областной филиал компании-заказчика обратилась депутат раймаслихата, которую, как и сельских жителей, волновал вопрос капремонта участка автодороги от села Даут до села Кишкенеколь Акжарского района. По ее словам, местные жители активно обсуж­дают ситуацию с некачественно выполненными работами. При том что проблемный вопрос населением поднимается не первый год.

Как выяснилось, облфилиалу АО «НК «КазАвтоЖол» пришлось объявить новый тендер.

Забрезжил свет в конце тоннеля?

Редакция нашей газеты обратилась за разъяснениями к заместителю директора АО «НК «КазАвтоЖол» Канату Усербаеву.

По его словам, договор с АО «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов» в связи с тем, что подрядчик не выполнил договорные обязательства, был расторгнут. С 28 августа заключался новый договор. Победителем тендера стало кокшетау­ское ТОО «Кокшетауавтодор». С этим предприятием, которое не единожды выигрывало конкурсы на капитальный и средний ремонт дорог в регионе, североказахстанцы уже работали, рассказал Канат Усербаев.

У компании есть свой асфальтовый завод, железобетонный цех. От себя добавим, что товарищество работает в строительной отрасли с 2005 года. В его составе трудятся около 200 человек. А самое главное, фирма местная, со сложившимся профессиональным коллективом, прочной производственной базой.

В настоящее время подрядчик приступил к строительству объездной дороги, занимается переустройством инженерных сетей.

Сумма вложений на трехлетний проект составляет 20 млрд тенге, из которых освоено порядка 320 млн. Как отметил Канат Усербаев, подрядчик продолжает работу на участке от села Талшик до села Кишкенеколь.

– Определился у нас на сегодня, согласно конкурсным процедурам, еще один участок работы и еще один подрядчик. Он нач­нет работу на первом участке уже этого проекта протяженностью 57 километров от села Даут до села Талшик, – добавил заместитель директора АО «НК «КазАвтоЖол».

Действительно, подтвердил наш собеседник, автотрасса Кокшетау – Омск, в частности, в Северо-Казахстанской облас­ти, капитального ремонта никогда не видела. Поддерживали ее лишь средним ремонтом в 2016–2018 годах, на который выделялись бюджетные средства. Однако из-за снующих по автостраде карьерных грузовиков от этих ремонтных усилий вскоре практически ничего не осталось. Поэтому, лишь капитально отремонтировав, можно привести дорогу в порядок.

Что касается многотонных грузовиков, то в проекте преду­сматривается установка двух автоматизированных весовых. Одни установят возле села Даут, другие – возле Кишкенеколя. Как же хочется верить, что эта мера поможет!

Однако КамАЗам со щебнем нич­то ведь не мешает объехать весогабаритный контроль, причем через близлежащие населенные пункты... Есть ли вообще управа на этих хитрецов? Решаема ли проблема, которую чаще всего называют страновой?

Поскольку трасса А-13 начинается в Кокшетау, добавим, что по Акмолинской области ее протяженность составляет 48 км. В этом году с опережением графика отремонтирован отрезок от Кокшетау до транспортной развязки в аэропорт. Обновлено дорожное покрытие, укреплена обочина, старые светильники заменены на светодиодные.

Кроме того, на протяжении первых 12 км предусмотрено разделительное барьерное ограждение для исключения лобовых столкновений.