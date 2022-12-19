Дорогу молодым! Свежий выпуск 19 декабря 2022 г. 0:00 Таша Нойер Театр «Астана Балет» объявил о старте I республиканского конкурса «Ашық сахна» среди творческой молодежи. «Ашық сахна» призван объединить и поддержать талантливых молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет. Призовой фонд конкурса, который будет проходить с декабря 2022 года по май 2023 года, составляет 4 млн тенге. Республиканский конкурс «Ашық сахна» состоит из пяти отборочных туров, где будут выявлены победители в номинациях «Хореография», «Либретто», «Музыка» и «Сценография». Первый тур пройдет в онлайн-формате. Победитель в каждой из номинаций получит денежный приз в размере 1 млн тенге и возможность принять участие в создании полноценного хореографического произведения, которое войдет в репертуар театра «Астана Балет». В составе жюри конкурса – руководители театра, заслуженные деятели культуры и искусства Казахстана. – Идея подобного конкурса зрела давно, и сейчас, наконец, появились возможности реализовать его в полной мере. Наша главная задача – выявление и поддержка талантливых хореографов, сценографов, композиторов и сценаристов в сфере хореографического искусства. Мы хотим заинтересовать молодых авторов в поиске новых идей и форм для развития современной отечественной хореографии, – говорит главный балетмейстер театра «Астана Балет» Мукарам Авахри. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 21 декабря на электронную почту ashyq_sakhna@astanaballet.kz. На сайте «Астана Балет» можно ознакомиться с полным содержанием регламента и условий конкурса по каждой из номинаций. Торжественное награждение и премьера хореографического произведения, поставленного победителями конкурса «Ашық сахна», состоятся 1 мая следующего года на сцене театра «Астана Балет». Учредители конкурса – Фонд развития и поддержки балета и национального танца совместно с театром «Астана Балет» – уверены, что подобная инициатива внесет весомый вклад в развитие и укрепление национальных традиций в сфере балетного искусства.