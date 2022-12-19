Дорогу молодым!

«Ашық сахна» призван объе­динить и поддержать талант­ливых молодых людей в возрас­те от 18 до 45 лет. Призовой фонд конкурса, который будет проходить с декабря 2022 года по май 2023 года, составляет 4 млн тенге.

Республиканский конкурс «Ашық сахна» состоит из пяти отборочных туров, где будут выявлены победители в номинациях «Хореография», «Либретто», «Музыка» и «Сценогра­фия». Первый тур пройдет в онлайн-формате. Победитель в каждой из номинаций получит денежный приз в размере 1 млн тенге и возможность принять участие в создании полноценного хо­реографического произведения, которое войдет в репертуар театра «Астана Балет».

В составе жюри конкурса – руководители театра, заслуженные деятели культуры и искусства Казахстана.

– Идея подобного конкурса зрела давно, и сейчас, наконец, появились возможности реализовать его в полной мере. Наша главная задача – выявление и поддержка талантливых хореографов, сценографов, композиторов и сценаристов в сфере хореографического искусства. Мы хотим заинтересовать молодых авторов в поиске новых идей и форм для развития современной отечественной хореографии, – говорит главный балетмейс­тер театра «Астана Балет» Мукарам Авахри.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 21 декабря на электронную почту ashyq_sakhna@astanaballet.kz. На сайте «Астана Балет» можно ознакомиться с полным содержанием регламента и условий конкурса по каждой из номинаций. Торжественное награждение и премьера хорео­графического произведения, поставленного победителями конкурса «Ашық сахна», состоятся 1 мая следующего года на сцене театра «Астана Балет».

Учредители конкурса – Фонд развития и поддержки балета и национального танца совместно с театром «Астана Балет» – уверены, что подобная инициатива внесет весомый вклад в развитие и укрепление национальных традиций в сфере балетного искусства.