​Дорогу осилит идущий

Показ художественных и анимационных картин на международном кинофестивале «Дидор» в Душанбе проводится с момента основания мероприятия в 2004 году, а вот фестиваль документальных фильмов в нынешнем году проходил впервые. По словам организаторов, представлено около 200 работ, отбор прошли 57 документальных лент из 15 стран.

– Моя работа получила второй приз, хотя, говорят, речь шла о том, чтобы дать ей Гран-при, – рассказывает Владимир Тюлькин. – Но это не так важно. Конкурс был сложным. На первый центральноазиатский фестиваль документальных фильмов отбирали все самое лучшее, что было произведено в регионе за 3 года, начиная с 2017-го. То, что Гран-при взял афганский фильм «1 000 девушек как я», вполне справедливо. Очень сильная картина, снятая женщиной-режиссером, рассказывает историю девушки, жертвы многолетнего насилия со стороны самого родного человека – отца. Героиня смогла найти в себе силы довес­ти дело до суда и вырваться из той темной патриархальной жизни, где насилие над слабым стало нормой.

– Фильму «13 километров» зрители в Душанбе долго аплодировали, – продолжает режиссер. – Потом они подходили ко мне, чтобы спросить, где я нашел такого героя. В нашем герое, в фермере из Восточного Казахстана Серике Боданбаеве, его физический недуг выработал философию Иисуса Христа. Когда он сказал, что Бог – это природа, для меня это стало открытием. В этом человеке удивительным образом проросло то, чем нас наделил Бог при рождении: способность видеть вокруг только доброе, стирать из памяти все плохое. А впрочем, ничего удивительного: иначе бы он просто не выжил. Оба родителя Серика отсидели по 16 лет в сталинских лагерях. Отца посадили за то, что вопреки запрету – не использовать для личных нужд домашний скот – зарезал козу. На следующее утро за ним пришли­, потому что донес председатель сельсовета. Мать у него родом из Белоруссии. Однажды с витебского аэродрома, где она работала, ни один самолет не поднялся в воздух: кто-то насыпал соль в топливо. Начальство расстреляли, а рабочих отправили на лесоповал в Красноярский край. Там родители Серика и встретились...

Выкарабкаться и выкрутиться там, где это кажется невозможным, не просто надеяться, а действовать – это про Серика Боданбаева. Он не просто сгусток позитива. Обладатель редкого умения находить радость в пов­седневности нелегкого бытия, Серик помогает многим из нас по-иному взглянуть на свои жизненные проблемы. Он заражает своим веселым неунывающим нравом всех вокруг настолько, что после съемок фильма «13 километров» появился еще один фильм: ассистент режиссера Владимир Денякин снял 15-минутную ленту «Дорогу осилит идущий» об уже снятом фильме.

Начинается она с недоуменного вопроса режиссера своему герою, правда ли, что тот летом в одиночку проходит путь до аула, что в 20 км от зимовки? На что незрячий фермер задорно отвечает:

– А что? Я и зимой могу. Две палки в руки – и побежал: за 5 часов буду в деревне. Давай поспорим!

И, заключив шуточное пари, Серик действительно трогается в путь по заснеженной степи. Причем так, что идущая следом съемочная группа не поспевает за ним. Выполнив задачу, неунывающий фермер философствует:

– Для меня каждый день радостный. Вот сегодня встал утром и пошел в поселок – радость. Нет пастуха, и мы с Гульзадой (женой) сами пасем овец в горах – радость. И что мне ворох денег в кармане, машина хорошая, большие коттеджи, чины разные по сравнению со счастьем содержать своим трудом самого себя, свою семью? Мне кажется, что слепой человек, идущий по дороге, – это то же самое, что здоровый, шагающий по дороге жизни. Мы оба не знаем, что ждет нас впереди. Укладываясь спать, не ведаем, что можем завтра найти клад и внезапно разбогатеть. Или загадываешь на долгую жизнь, но завтра некто за что-то (а может, и ни за что) вдруг решит убить тебя, а то и сам человек вдруг захочет уйти из жизни. Вот и слепой, выходя с зимовки, не знает, что с ним может случиться в пути: может заблудиться на по сто раз хоженой дорожке или упасть в яму, а могут и волки загрызть. И если здоровые люди говорят, что жизнь – это борьба, то для таких, как я, она – битва, как на войне. Я изо всех сил стараюсь быть наравне со всеми.

И в том, и в другом фильме пафос отсутствует абсолютно. Ни единым словом не сказано, например, о любви к Родине, но фильм пронизан ею. Она – и в ставшем жизненной философией позитиве незрячего фермера, которого оберегает родная земля, и в пронзительно звучащих в его исполнении казахских народных песнях…

– Картину «13 километров» я смотрела несколько раз и только на фестивале, в контексте других картин, увидела наконец в полном объеме, – призналась председатель жюри МКФ «Дидор», казахстанский киновед Гульнара Абикеева. – Это не просто рассказ о слепом человеке. 65 минут, что идет картина, мы вместе с ним проживаем всю его жизнь. Почему увидела впервые? В финале фильма есть сильная сцена: страна отмечает 25-летие независимости. Серик, стоя на фоне этой цифры, замечательно поет казахскую народную песню. И поскольку для Владимира Тюлькина характерны большие обобщения, то я увидела в ней, в этой сцене, метафору. Герой, преодолев после полной потери зрения страх перед той жизнью («боялся, что машина собьет или в яму свалюсь»), которая шла за стенами его дома, вышел на улицу, открыл свой бизнес, выстоял и победил. Когда он, уверенно шагая из зимовки в аул, рассказывает историю своей жизни, мы не чувствуем, что он слепой. И казалось бы, при его недуге он должен быть один, а у него семья: верная жена, успешные дети… Вот также и наша страна познавала вслепую азы рыночной экономики. Поэтому фильм «13 километров» – это гимн Казахстану и одновременно метафора: несмотря на трудности, путь к независимости пройден. Такое колоссальное обобщение может делать только такой художник, как Тюлькин, ученик великого Григория Чухрая.

Ранее фильм «13 километров» получил специальный приз на международном кинофестивале «Преодоление» (Overcome) в Бразилии, а также специальный приз жюри «За воплощение образа жизнеутверждающего героя» на ХХVІІІ Открытом фестивале документального кино «Россия». Документальная лента была наг­раждена и специальным призом на международном фестивале православных фильмов «Сильные духом» (Сербия).