Фото: пресс-служба акима Алматы
Спорт , Футбол

Досаев высказался о передаче ФК "Кайрат" акимату Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района сообщил, что футбольный клуб «Кайрат» передадут на баланс города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Один из болельщиков ФК «Кайрат» заявил, что сейчас команда испытывает трудности, клубу нужно помочь.

«Я уже 60 лет являюсь болельщиком, живу в Алматы. Нужно помочь клубу. Многие игроки ушли в другие клубы – в Актобе, Астану, потому что там много платят. Сейчас «Кайрат» находится на четвертом месте. Все сильные игроки, выпускники академии ушли», – посетовал мужчина.

Ерболат Досаев напомнил, что «Кайрат» находится в частной собственности, и акимат ждет, когда его передадут на баланс города.

«По футбольному клубу мы еще посмотрим. Он сейчас находится в частной собственности, ждем решения. Как передадут на баланс города, тогда решим все проблемы. Сейчас это частный клуб. Его нам еще не передали, как передадут, город поможет. Пусть суд вынесет решение», – ответил градоначальник.

Ранее ФК «Кайрат» опроверг информацию о передаче клуба акимату Алматы.

 

 

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