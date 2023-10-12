"Нужно завершить досрочно" – президент о внедрении 5G в областных центрах

Завершить эту работу необходимо до конца 2025 года

Коллаж: Павел Цедилин

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на форуме Digital Bridge поручил досрочно завершить работы по подключению к сети 5G областных центров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Еще одним мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет. Ранее ставилась задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры. Однако в условиях стремительного развития технологий нам нужно ускориться. Правительству необходимо завершить данную работу досрочно – до конца 2025 года", – заявил Токаев.

Он акцентировал, что сдвиг сроков никак не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг.

"Кроме того, важно обеспечить доступом к Интернету жителей самых отдаленных районов, задействовав возможности низкоорбитальных спутниковых систем для достижения этой цели. Правительству следует всесторонне проработать данный вопрос. При необходимости внести изменения в законодательство", – добавил президент РК.