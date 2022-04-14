Технологии
Достижения казахстанских ученых представили на выставке в Нур-Султане
Власова Александра
корреспондент

В столице прошла выставка достижений отечественных ученых, приуроченная ко Дню работников науки.

На форуме-выставке «Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности» было представлено свыше 50 научных проектов сферы IT-технологий, химической промышленности, машиностроения, медицины, сельского хозяйства, экологии. Это отечественные лекарственные противогрибковые препараты, высушенные метабиотики в капсулах, антиоксидантные коктейли, уходовая косметика, биоудобрения, ресурсосберегающие кормовые биодобавки, обогащенные корма для животных и птиц, каталитические нейтрализаторы, светодиодные лампы для теплиц...

В работе форума приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, депутаты Парламен­та, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, представители центральных государственных органов и НПП «Атамекен». Ералы Туг­жанов поздравил ученых и научных сотрудников с профессиональным праздником.

– В настоящее время развитие отечественной науки сфокусировано на нескольких приоритетах. В первую очередь это поддержка ученых, – говорил он. – Для этого были приняты поправки в законодательство по увеличению заработной платы ведущим ученым: начиная с 2022 года зарплата была увеличена в среднем со 152 тысяч до 300 тысяч тенге. В базовое финансирование включена заработная плата 1 200 ведущих ученых. Ученые, которые проводят фундаментальные исследования, будут получать прямое финансирование.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что изобретения и открытия ученых, несомненно, вносят большой вклад в развитие страны.

– Сегодня научные достижения наших ученых находят признание не только в Казахстане, но и за его пределами. Благодаря особому вниманию и поддержке Президента за последние годы удалось решить многие актуальные вопросы развития отечественной науки и создать необходимые условия для наших ученых, – сказал министр.

Высокую оценку представленным научным достижениям дал председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов:

– Любой бизнесмен, посетивший выставку, понимает, что нам есть чем гордиться, есть интересные проекты. В то же время не хватает четких коммуникаций, нужна платформа, такая как клуб бизнес-партнеров науки. Нужны стимулы не только через гранты, но и так, чтобы бизнес хотел инвестировать и финансировать представленные проекты.

Представитель бренда «Шунгит Органик Лайн», ведущий технолог Николай Верещагин рассказал о производстве отечественной уходовой косметики, основу которой составляет шунгит. Это кремы для лица, маски, скрабы для тела и лица, кремы для рук и ног, разогревающие кремы от ушибов, лосьоны для тела, средства для умывания, шампуни, зубные пасты, которые разработаны отечественными учеными в Казахстане и выпускаются в селе Казцик Илийского района Алматинской области. Продажи ведутся в основном на экспорт, дистрибьютор продает товары более чем в 80 странах.

Заместитель генерального директора по инновационной деятельности АО «Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского» Болатбек Хусаин представил на выставке уникальные отечественные катализаторы, которые устанавливают на автотранс­порт. Они очищают выхлопные газы источников на двигателях внутреннего сгорания и практически на 100% удаляют угарный газ. Он отметил, что катализаторы можно устанавливать при сборке автомобилей, за счет чего увеличится процент казахстанского содержания.

Стоит отметить, что в Казахстане действуют 396 научных организаций, в сфере науки работают свыше 22,6 тыс. человек. За пос­ледние годы общий доход от продаж инновационной казахстанской продукции составил 16 млрд тенге. Только в 2021 году доход от экспорта 15 научных разработок казахстанских ученых составил более 346 млн тенге. Разработки экспортируются в Китай, Россию, Турцию, Грузию, Чехию и Кыргызстан.

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