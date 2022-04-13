Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК ведет мониторинг достоверности статистических данных по вводу в эксплуатацию 45 млн кв. м жилья за последние 3 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Так, рабочая группа ведомства проводит ревизию по введенным в эксплуатацию жилым объектам в регионах страны. В состав мониторинговой группы вошли представители местных исполнительных органов, РГП «Госградкадастр», региональных департаментов статистики и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Ведётся сверка данных по объектам, поставленным на учет в органах архитектуры, с органами статистики и базой данных других органов. Работу в этом направлении планируется завершить до конца апреля.

Кроме того, АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» совместно с МИО проводит мониторинг и по количеству зарегистрированных новых форм управления многоквартирными жилыми домами (ОСИ/ПТ) в регионах. Рабочая ревизия проведена в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областях.

Еще одним субъектом проверки в регионах стала цифровая система ЖКХ «E-SHANYRAQ». Платформа интегрирует разрозненные коммунальные информационные системы и является аналитическим ситуационным центром для государственных органов. Проект осуществляется по механизму ГЧП без бюджетного финансирования. Запуск платформы запланирован на лето 2022 года.

К слову, «E-SHANYRAQ» – это масштабный проект, который позволит оцифровать жилищно-коммунальную инфраструктуру республики и станет ключом к повышению прозрачности отрасли, отметили в министерстве.