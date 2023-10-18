Достойный труд и оплата

Совет профсоюзов стран Цент­ральной Азии (СПСЦА) представляет интересы 15 млн трудящихся в регионе, ратуя за обеспечение их достойной работой и оплатой труда, предос­тавление социальных гарантий. СПСЦА создан два года назад по инициативе Федерации профсою­зов Узбекистана. Идею поддержали Федерация профсоюзов Казахстана и Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, а также Международная организация труда (МОТ) и Международная конфедерация профсоюзов (МКП). Со временем к трем центральноазиатским странам присоединились профсоюзы Кыргызстана и Монголии. За эти годы совету удалось решить много проблемных вопросов, и сейчас уже стоит вопрос о расширении объединения тюркских стран.

Приветствуя участников встречи, генеральный секретарь СПСЦА Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что Совет профсою­зов стран Центральной Азии являет­ся уникальной интеграционной структурой, объединяющей национальные федерации профсою­зов братских стран.

– С момента создания совета мы сделали большой шаг в направлении интеграции наших национальных профцентров, – подчеркнул Сатыбалды Даулеталин. – Мы успешно организовали ряд мероприятий, способствую­щих улучшению социально-трудовых отношений в наших странах, развитию культурного и спортивно-оздоровительного сотрудничества, а также расширили географию наших усилий.

В течение года проделана значительная работа: разработан логотип, флаг и создан сайт СПСЦА, что является важным шагом в повышении узнаваемости и эффективности союза. На третьем заседании СПСЦА обсуждено множество вопросов, касающихся улучшения условий труда и социальной защиты наших работников. В зоне внимания лидеров профсоюзного движения такие важные вопросы, как укрепление регионального сотрудничества, профсоюзная молодежная политика и единая коммуникационная стратегия профсоюзов в Цент­ральной Азии, развитие туризма в регионе. В частности, подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма между национальными профсоюз­ными центрами.

Темой нынешнего заседания стала выработка общего плана действий по вопросам регулирования трудовой миграции в странах Центральной Азии. В связи с военными конфликтами миграция, в том числе и трудовая, достигла беспрецедент­ных масштабов. Она касается многих стран мира, в том числе Казахстана.

Заведующий отделом Европы и Центральной Азии ACTRAV⁄МОТ Сергеюс Гловацкас познакомил участников встречи с международным законодательством, обеспечивающим права трудовых мигрантов. Они точно так же, как и местные работники, имеют право на достойные труд и оплату.

Наша страна остается принимающей мигрантов. Старший проектный ассистент Международной организации по миграции Алпамыс Асабаев озвучил цифру в три миллиона человек. Именно столько въехало в нашу страну из России после ее вторжения в Украину. Со временем 2 млн 970 тыс. человек покинули Казах­стан. На данный момент в нашей стране находится полмиллиона граждан Узбекистана, включая трудовых мигрантов. Часть из них имеет разрешение на работу, а часть трудится нелегально.

Алпамыс Асабаев считает, что трудовая миграция Казахстану проблем не создает, так как рес­публика нуждается в рабочих руках.

– В Северном Казахстане демографическая ситуация такова, что, наоборот, остро стоит вопрос дефицита кадров, и на правительственном уровне разработан ряд программ по привлечению туда людей из трудоизбыточных регионов, таких как Туркестанская область, – говорит Алпамыс Асабаев. – Трудовая миграция Казахстану приносит пользу. Единственный минус – это урбанизация, потому что мигранты, как и местное население, стремятся в три главных города – Алматы, Астану и Шымкент, что ведет к росту цен на недвижимость и возникновению социально-экономического неравенства.

Глава государства в сентябрьском Послании народу тоже обратил внимание на необходимость регулировать миграционные потоки. Учитывая, что в соответствии с международным законодательством Казахстан не может ограничивать право на въезд в страну, значит, нужны инициативы, которые смогут заинтересовать людей ехать на работу в другие регионы.

– Сегодня перед нами стоит задача по продвижению социальной справедливости в Цент­рально-Азиатском регионе, – считает Сатыбалды Даулеталин. – Мы должны сосредоточить свои усилия на формировании нового общественного договора, ориентированного на человека, и создании условий для достойного труда. Только таким образом мы сможем обеспечить устойчивое развитие наших социально-экономических сис­тем на всех уровнях. Неравенство в распределении доходов и бедность остаются серьезными преградами на пути к социально-экономическому развитию. Сейчас настало время изменить действующий общественный договор и работать вместе для достижения общих целей.