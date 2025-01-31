Дойти до каждого села

Сенаторы предложили рассмотреть вопрос о выделении дополнительных дотаций АО «Казпочта», чтобы оно оказывало социальные услуги жителям отдаленных сел
Такое предложение было высказано спикером Мауленом Ашимбаевым в ходе рассмотрения на пленарном заседании по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты.
Предваряя обсуждение повестки, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание сенаторов на задачах, которые Глава государства Касым-Жомарт
Токаев озвучил на расширенном заседании Правительства. Маулен Ашимбаев отметил важность объединения усилий всех казахстанцев в реализации мер по повышению благосостояния граждан, построению процветающего, инклюзивного и открытого Казахстана. Он также подчеркнул, что законодательное обеспечение курса реформ Главы государства будет оставаться ключевым приоритетом для Сената, и обратил внимание депутатов на отдельные направления предстоящей работы палаты.
– В числе поручений Главы государства – принятие новых Бюджетного и Налогового кодексов, предусматривающих реформирование налогово-бюджетной политики. Парламенту предстоит принять поправки по законодательному обеспечению Единой платформы недропроизводителей, созданию инфраструктуры для расширения сферы применения цифровых активов. Кроме того, необходимо до конца этой сессии проработать закон о совершенствовании системы обязательного социального медицинского страхования. В ходе реализации поставленных задач необходимы конкретные решения и системная работа, – сказал в своем выступлении председатель палаты.
Итак, о Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты». Согласно новеллам, появляется возможность вручать посылки третьим лицам благодаря подтверждению через пин-код. Также Казпочта сможет хранить и доставлять лекарственные средства, в том числе в отдаленные села. Предусмотрены и отказ от почтовых ящиков в связи с отсутствием востребованности, и размещение постоматов в жилых комплексах. Законом также вводится проект «Социальный кошелек», который должен минимизировать нецелевое использование средств соцпомощи и обеспечить их отслеживаемость.
Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, Сенат поддержит развитие АО «Казпочта» и сохранение ее филиалов в селах с помощью различных инструментов. К этой работе также будут привлекаться все заинтересованные стороны, госорганы.
– Почта играет не просто коммуникационную роль. Ее роль гораздо шире: это социальная функция, доставка медикаментов, что очень важно для здоровья граждан. Сейчас мы видим, что почта развивается и становится серьезным субъектом, помогающим экономическому развитию страны через разные проекты. В связи с этим мы, конечно, поддержим такое развитие Казпочты и сохранение ее филиалов с помощью различных инструментов. В рамках рассмотрения бюджета на этот год в прошлом году депутаты инициировали вопрос о дополнительных дотациях Казпочте для того, чтобы помогать доставлять газеты и журналы в отдаленные села. Понятно, что это затратная процедура: пять-шесть газет и два-три журнала везти в отдаленные села. Для этого нужны машины, сотрудники. Но мы понимаем, что это очень важно для людей, живущих в этих населенных пунктах, поэтому, чтобы помочь, мы инициировали и рассматриваем вопрос о выделении дотаций для такого рода социальных услуг. И просили Министерство цифровизации и другие наши госорганы подключиться и внести эти затраты в соответствующие статьи расходов, – сказал Маулен Ашимбаев.
В свою очередь председатель правления АО «Казпочта» Асел Жанасова выразила благодарность сенаторам за поддержку деятельности Казпочты и отметила, что системная работа по сохранению и развитию филиалов в отдаленных населенных пунктах продолжается.
В ходе заседания сенаторы также рассмотрели и одобрили Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами – членами Евразийского экономического союза». Нормы закона направлены на устранение препятствий при осуществлении администрирования таможенных пошлин в рамках Евразийского экономического союза. Одобрение закона, как было отмечено, позволит обеспечить непрерывность перечислений таможенных пошлин в республиканский бюджет Казахстана.