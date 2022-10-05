Фото: Kazpravda.kz
Общество
Дожди накроют Казахстан – погода на 6-8 октября

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 6-8 октября, сообщает Kazpravda.kz.

В второй половине недели большая часть территории Казахстана всё еще будет под влиянием обширного антициклона, сохранится теплая погода без осадков в северных, центральных регионах, а по мере его смещения осадки прекратятся и на востоке страны.

В свою очередь, под властью циклона из районов Скандинавского полуострова, смещающегося с запада на восток, сначала западные, северо-западные, а ближе к концу недели северные и центральные регионы страны накроют дожди с грозами, на севере страны в ночные часы возможен переход дождя в снег. Также здесь будет усиливаться ветер, в дневные часы в западных регионах вероятен град. На юге республики с прохождением фронтальных разделов также пройдут дожди с грозами, в горных районах – дождь с переходом в снег. В ночные часы по республике ожидаются туманы.

Температура воздуха в дневные часы на западе страны составит 15-23 тепла, в центре 15-25 тепла, в северной половине – понижение от 15-22 до 10-18 тепла, на востоке страны столбики термометров повысятся от 8-17 до 14-23 тепла, на юго-востоке – от 15-23, в горных районах 8-13 до 20-25, на юге страны основной фон составит 20-28 тепла, в горных районах 10-15 тепла.

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