Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.

От Камысты до археопарка

Тайны синташтинской культуры

Поселение Камысты, которое существовало на территории нынешнего Денисовского района Костанайской области четыре тысячи лет назад, в отличие от других подобных памятников находится практически на поверх­ности. Этим и объясняется его аварийное состояние, которому способствовал симбиоз работы природы и деятельности современного человека. За столь продолжительный период времени оно неоднократно задувалось ветрами, засыпалось землей и распахивалось земледельцами. И хотя сегодня поселок Первомайка, на окраине которого и было обнаружено поселение Камысты, уже не функционирует, все же в былые годы памятник изрядно истощили именно местные жители. Конечно же, были среди них и сознательные, которые собирали материалы и сдавали в музей, но были и те, кто складывал находки в свой домашний сундук. Ну а что? Законом это не возбранялось, да и никто особо на этот клад не претендовал. Ведь в национальный список сакральных мест РК это городище вошло относительно недавно, а археологи начали копать его только в текущем году.

Вообще же древнее поселение было обнаружено в 1990-х годах во время расшифровки аэрофото­съемки Северного Казахстана и Южного Урала, проводимой еще в 50-е годы. Тогда-то и выяснилось, что на окраине Костанайской области есть собственный «Аркаим». Но дальше этих познаний дело не сдвинулось. А ведь этот памятник будет покруче найденного поселения, также эпохи бронзы, под Лисаковском, которое копали на протяжении нескольких лет. А все потому, что Камысты – более раннего периода, доандроновского, датируемого XXI–XIX вв. до н. э.

– Это синташтинская культура, очень интересная. Это те же самые индоарии, или арии. Вокруг этой культуры царит такой флер загадочности... Считается, что люди синташтинской культуры говорили на протоиндо­иранском языке, что это те самые индоарии, которые мигрировали на Ближний Восток, в Индию и создали там великие культуры. Есть такая теория. Одним из аргументов этого является проб­лема одомашнивания лошади. Генетики доказали, что именно синташтинская лошадь – это предок нашей современной лошади. К тому же известно, что у индоариев были колесницы, а на Ближнем Востоке они появились именно на колесницах, – рассказала археолог, кандидат исторических наук Ирина Шевнина. – Камысты и Аркаим – соседи, расстояние между поселениями всего 100 километров. Возможно, они даже общались. Раньше же не было таких границ, как в современном мире.

Впрочем, несмотря на всю уникальность древнего поселения на окраине Костанайской области, долгое время оно оставалось нетронутым наукой. И только сейчас, спустя три десятилетия, его начали изучать. Два года назад из областного бюджета выделили 20 млн тенге на трехлетнее исследование этого памятника истории. В 2021-м археологи занимались шурфованием, то есть разведкой – искали где копать. А в этом году приступили непосредственно к раскопкам поселения и остались весьма довольны своими находками.

И ткачи, и кожевенники, и металлурги

В общей сложности этим летом археологи раскопали 224 кв. м поселения Камысты. Это довольно скромная часть огромного памятника истории площадью в несколько десятков гектаров. И все же «улов» оказался довольно богатым. Находки в десяти огромных коробках, которые археологи привезли из Денисовского района в Костанай, сейчас сортируются, моются, шифруются и склеиваются в лаборатории местного университета. Это и кости животных – коров, лошадей, овец, коз, и большое количество фрагментов керамических изделий, которые теперь ученым предстоит собирать и склеивать, как пазлы. На поселении много орудий из камня: различные песты, наконечники, боласы и наковаленки. И это свидетельствует о том, что камень активно использовался и в эпоху бронзы.

Кроме того, найдено много костяных изделий. Археологи обнаружили несколько тупиков. Их еще называют трепалом и используют в кожевенном деле. Этим орудием в древности разглаживали кожу, чтобы она была более мягкой, а также убирали с нее излишки жира. Вообще же, обыч­но при раскопках находят обломанные тупики, но костанайским ученым повезло – они обнаружили их целыми. Орудия заглаженные и блестящие, что говорит о том, что ими очень много работали.

А вот бронзовых изделий, к удивлению археологов, найдено не очень много. Но все же они есть. Это скребки, проколки. Даже переделанные изделия имеются. Допустим, была проколка, а сделали из нее что-то вроде крючка. Есть и пряслица, которую наши предки надевали на веретено и применяли для прядения.

Вообще же, судя по находкам ученых, местные индоарии, жившие здесь четыре тысячи лет назад, были умельцами не только в прядильном и кожевенном деле. Синташтинцы были прекрасными металлургами. И практичес­ки каждый житель поселения Камысты мог иметь отношение к металлургическому производству. Об этом свидетельствуют обнаруженные фрагменты шлаков и слитки металлов. И все это было найдено как на территории раскопа, так и в жилище.

– Мы очень рады, что нам удалось обнаружить целое, неразрушенное жилище. У них были не землянки, а надземные жилища: прямоугольные, деревянные. Но дерево до наших дней не сохранилось, осталось только черное прямоугольное пятно. Вот мы в этом году начали выбирать этот котлован. И на краю жилища нашли колодец. Обычно глубина синташтинского колодца составляет семь метров. Представляете, ведь у них не было даже металлических лопат, чтобы прокопать его на такую глубину, – пояснил заведующий археологической лабораторией, кандидат исторических наук Андрей Логвин. – Так вот, в следующем году мы продолжим изучение найденного жилища и, скорее всего, чуть дальше найдем печь. Дело в том, что у синташтинцев в каждом жилище обязательно есть печь, где-то ближе к середине дома, просто мы пока не успели до нее добраться. Это говорит о том, что в те времена было очень развито металлургическое производство. Для этого процесса нужны обязательно вода и печь для выплавки металла.

Будут деньги – воплотятся мечты

Но, пожалуй, самый хорошо сохранившийся экспонат был найден еще во время разведочных работ, в 2021 году. Это глиняный горшочек из погребения младенца. Кстати, такие находки на поселениях синташтинцев – далеко не редкость. В археологии их называют интрамуральными погребениями, что-то вроде жерт­вы. Доподлинно известно, что в древности у многих народов детей младенческого возраста приносили в жертву. Такие погребения находили и на Южном Урале, и в Сибири. Впрочем, местные ученые пока не берутся утверждать, что найденное на поселении Камысты захоронение младенца – именно жертвенное. Слишком мало было проведено исследований. Возможно, в следующем году археологи откопают много чего интересного.

– Конечно же, нам хотелось бы много чего найти, но нужно понимать, что поселение – это не могильник. В погребении мы часто находим целые сосуды, оружие, орудия труда. На поселении такого не бывает, нужно все собирать из кусочков. Хотелось бы найти и ров, и вал, и несколько жилищ, чтобы понять структуру этого городища. Здесь проблема заключается в том, что в 90-е годы в этой окрестности были огороды и верхний культурный слой почти полностью распахан. То есть мы можем и не зацепить этот оборонительный ров целиком, а только придонную его часть. Здесь во многом мы полагаемся на везение, – говорит Ирина Шевнина.

Надо сказать, что три года археологических исследований для столь большого поселения – слишком малый срок, чтобы сделать какие-то научные открытия. К примеру, Николай Виноградов исследовал укрепленное синташ­тинское поселение Устье под Челябинском более десяти лет. Начинал еще в советские времена и только недавно представил на суд научной общественности свою монографию. На исследование Аркаима было затрачено куда больше времени – почти четверть века! Так что костанайские археологи надеются и верят, что финансирование раскопок поселения Камысты продолжится и дальше. Об этом мечтает и население Денисовского района.

– Мы многие десятки лет ждали начала археологических исследований. И наконец дождались. Для нас это очень большое событие! Надеемся, что раскопки древнего поселения будут продолжены, что наш уникальный памятник истории будет более изучен, станет популярным, и мы воплотим свою мечту – создадим музей под открытым небом, значимый турис­тический объект, – высказалась директор музея Денисовского района Наталья Таран.

Археопарк – это и давняя мечта археологов Андрея Логвина и Ирины Шевниной, которые за время своей работы раскопали не один памятник в регионе. Благодаря их стараниям в области можно открыть и не один такой парк. Единственная загвоздка – финансирование. Чтобы объект начал работать на туриста, нужно вложить в него много денег, подвести инфраструктуру. Ведь если взять ситуацию с геоглифами, также найденными на территории Костанайской области, они представляют большой интерес не только в кругу научной общест­венности, но и простых обывателей, но ездят полюбоваться на них единицы. А все потому, что там нет даже элементарных благ цивилизации. Но кто ж его знает, быть может, когда-нибудь в бюджете региона и найдутся деньги на то, чтобы детально изучить древнее поселение Камысты, обустроить инфраструктуру вокруг памятников истории, и вырастет у нас археопарк, да не один, и тогда Костанайская область превратится в мощный туристический центр.