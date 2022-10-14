Культура Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области. 14 октября 2022 г. 1:00 Валентина Мелехова От Камысты до археопарка Тайны синташтинской культуры Поселение Камысты, которое существовало на территории нынешнего Денисовского района Костанайской области четыре тысячи лет назад, в отличие от других подобных памятников находится практически на поверхности. Этим и объясняется его аварийное состояние, которому способствовал симбиоз работы природы и деятельности современного человека. За столь продолжительный период времени оно неоднократно задувалось ветрами, засыпалось землей и распахивалось земледельцами. И хотя сегодня поселок Первомайка, на окраине которого и было обнаружено поселение Камысты, уже не функционирует, все же в былые годы памятник изрядно истощили именно местные жители. Конечно же, были среди них и сознательные, которые собирали материалы и сдавали в музей, но были и те, кто складывал находки в свой домашний сундук. Ну а что? Законом это не возбранялось, да и никто особо на этот клад не претендовал. Ведь в национальный список сакральных мест РК это городище вошло относительно недавно, а археологи начали копать его только в текущем году. Вообще же древнее поселение было обнаружено в 1990-х годах во время расшифровки аэрофотосъемки Северного Казахстана и Южного Урала, проводимой еще в 50-е годы. Тогда-то и выяснилось, что на окраине Костанайской области есть собственный «Аркаим». Но дальше этих познаний дело не сдвинулось. А ведь этот памятник будет покруче найденного поселения, также эпохи бронзы, под Лисаковском, которое копали на протяжении нескольких лет. А все потому, что Камысты – более раннего периода, доандроновского, датируемого XXI–XIX вв. до н. э. – Это синташтинская культура, очень интересная. Это те же самые индоарии, или арии. Вокруг этой культуры царит такой флер загадочности... Считается, что люди синташтинской культуры говорили на протоиндоиранском языке, что это те самые индоарии, которые мигрировали на Ближний Восток, в Индию и создали там великие культуры. Есть такая теория. Одним из аргументов этого является проблема одомашнивания лошади. Генетики доказали, что именно синташтинская лошадь – это предок нашей современной лошади. К тому же известно, что у индоариев были колесницы, а на Ближнем Востоке они появились именно на колесницах, – рассказала археолог, кандидат исторических наук Ирина Шевнина. – Камысты и Аркаим – соседи, расстояние между поселениями всего 100 километров. Возможно, они даже общались. Раньше же не было таких границ, как в современном мире. Впрочем, несмотря на всю уникальность древнего поселения на окраине Костанайской области, долгое время оно оставалось нетронутым наукой. И только сейчас, спустя три десятилетия, его начали изучать. Два года назад из областного бюджета выделили 20 млн тенге на трехлетнее исследование этого памятника истории. В 2021-м археологи занимались шурфованием, то есть разведкой – искали где копать. А в этом году приступили непосредственно к раскопкам поселения и остались весьма довольны своими находками. И ткачи, и кожевенники, и металлурги В общей сложности этим летом археологи раскопали 224 кв. м поселения Камысты. Это довольно скромная часть огромного памятника истории площадью в несколько десятков гектаров. И все же «улов» оказался довольно богатым. Находки в десяти огромных коробках, которые археологи привезли из Денисовского района в Костанай, сейчас сортируются, моются, шифруются и склеиваются в лаборатории местного университета. Это и кости животных – коров, лошадей, овец, коз, и большое количество фрагментов керамических изделий, которые теперь ученым предстоит собирать и склеивать, как пазлы. На поселении много орудий из камня: различные песты, наконечники, боласы и наковаленки. И это свидетельствует о том, что камень активно использовался и в эпоху бронзы. Кроме того, найдено много костяных изделий. Археологи обнаружили несколько тупиков. Их еще называют трепалом и используют в кожевенном деле. Этим орудием в древности разглаживали кожу, чтобы она была более мягкой, а также убирали с нее излишки жира. Вообще же, обычно при раскопках находят обломанные тупики, но костанайским ученым повезло – они обнаружили их целыми. Орудия заглаженные и блестящие, что говорит о том, что ими очень много работали. А вот бронзовых изделий, к удивлению археологов, найдено не очень много. Но все же они есть. Это скребки, проколки. Даже переделанные изделия имеются. Допустим, была проколка, а сделали из нее что-то вроде крючка. Есть и пряслица, которую наши предки надевали на веретено и применяли для прядения. Вообще же, судя по находкам ученых, местные индоарии, жившие здесь четыре тысячи лет назад, были умельцами не только в прядильном и кожевенном деле. Синташтинцы были прекрасными металлургами. И практически каждый житель поселения Камысты мог иметь отношение к металлургическому производству. Об этом свидетельствуют обнаруженные фрагменты шлаков и слитки металлов. И все это было найдено как на территории раскопа, так и в жилище. – Мы очень рады, что нам удалось обнаружить целое, неразрушенное жилище. У них были не землянки, а надземные жилища: прямоугольные, деревянные. Но дерево до наших дней не сохранилось, осталось только черное прямоугольное пятно. Вот мы в этом году начали выбирать этот котлован. И на краю жилища нашли колодец. Обычно глубина синташтинского колодца составляет семь метров. Представляете, ведь у них не было даже металлических лопат, чтобы прокопать его на такую глубину, – пояснил заведующий археологической лабораторией, кандидат исторических наук Андрей Логвин. – Так вот, в следующем году мы продолжим изучение найденного жилища и, скорее всего, чуть дальше найдем печь. Дело в том, что у синташтинцев в каждом жилище обязательно есть печь, где-то ближе к середине дома, просто мы пока не успели до нее добраться. Это говорит о том, что в те времена было очень развито металлургическое производство. Для этого процесса нужны обязательно вода и печь для выплавки металла. Будут деньги – воплотятся мечты Но, пожалуй, самый хорошо сохранившийся экспонат был найден еще во время разведочных работ, в 2021 году. Это глиняный горшочек из погребения младенца. Кстати, такие находки на поселениях синташтинцев – далеко не редкость. В археологии их называют интрамуральными погребениями, что-то вроде жертвы. Доподлинно известно, что в древности у многих народов детей младенческого возраста приносили в жертву. Такие погребения находили и на Южном Урале, и в Сибири. Впрочем, местные ученые пока не берутся утверждать, что найденное на поселении Камысты захоронение младенца – именно жертвенное. Слишком мало было проведено исследований. Возможно, в следующем году археологи откопают много чего интересного. – Конечно же, нам хотелось бы много чего найти, но нужно понимать, что поселение – это не могильник. В погребении мы часто находим целые сосуды, оружие, орудия труда. На поселении такого не бывает, нужно все собирать из кусочков. Хотелось бы найти и ров, и вал, и несколько жилищ, чтобы понять структуру этого городища. Здесь проблема заключается в том, что в 90-е годы в этой окрестности были огороды и верхний культурный слой почти полностью распахан. То есть мы можем и не зацепить этот оборонительный ров целиком, а только придонную его часть. Здесь во многом мы полагаемся на везение, – говорит Ирина Шевнина. Надо сказать, что три года археологических исследований для столь большого поселения – слишком малый срок, чтобы сделать какие-то научные открытия. К примеру, Николай Виноградов исследовал укрепленное синташтинское поселение Устье под Челябинском более десяти лет. Начинал еще в советские времена и только недавно представил на суд научной общественности свою монографию. На исследование Аркаима было затрачено куда больше времени – почти четверть века! Так что костанайские археологи надеются и верят, что финансирование раскопок поселения Камысты продолжится и дальше. Об этом мечтает и население Денисовского района. – Мы многие десятки лет ждали начала археологических исследований. И наконец дождались. Для нас это очень большое событие! Надеемся, что раскопки древнего поселения будут продолжены, что наш уникальный памятник истории будет более изучен, станет популярным, и мы воплотим свою мечту – создадим музей под открытым небом, значимый туристический объект, – высказалась директор музея Денисовского района Наталья Таран. Археопарк – это и давняя мечта археологов Андрея Логвина и Ирины Шевниной, которые за время своей работы раскопали не один памятник в регионе. Благодаря их стараниям в области можно открыть и не один такой парк. Единственная загвоздка – финансирование. Чтобы объект начал работать на туриста, нужно вложить в него много денег, подвести инфраструктуру. Ведь если взять ситуацию с геоглифами, также найденными на территории Костанайской области, они представляют большой интерес не только в кругу научной общественности, но и простых обывателей, но ездят полюбоваться на них единицы. А все потому, что там нет даже элементарных благ цивилизации. Но кто ж его знает, быть может, когда-нибудь в бюджете региона и найдутся деньги на то, чтобы детально изучить древнее поселение Камысты, обустроить инфраструктуру вокруг памятников истории, и вырастет у нас археопарк, да не один, и тогда Костанайская область превратится в мощный туристический центр. Пред. След. Пред. След.