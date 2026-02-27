Академия Абая ведет комплексную работу по изучению философских идей великого поэта
Вопрос системной популяризации наследия крупнейших казахских мыслителей сегодня приобретает особую государственную и общественную значимость. В своем выступлении на V заседании Национального курултая Глава государства
Касым-Жомарт Токаев справедливо назвал труды отечественных философов и поэтов-просветителей ядром нашей идентичности и национального бытия.
Президент подчеркнул: «Необходимо на регулярной основе проводить научные мероприятия, направленные на широкую популяризацию наследия аль-Фараби, Ясауи и Абая. Это нужно прежде всего нам самим, ведь их труды являются фундаментом нашей духовно-философской самобытности. Гуманитарные институты страны должны системно продвигать заветы великих мыслителей. Ключевая цель – сохранить наше бесценное национальное достояние и передать его будущим поколениям». Эти слова в полной мере отражают стратегическую миссию современных гуманитарных исследований и подчеркивают особую роль наследия выдающихся мыслителей – духовных реформаторов и нравственных ориентиров нации.
В декабре 2019 года в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева был создан научно-исследовательский институт «Академия Абая». Его основной целью стали всестороннее изучение, научное осмысление и широкая популяризация наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, чьи идеи и философские взгляды остаются актуальными в условиях обозначенного Главой государства курса на трансформацию общественного сознания и строительство Справедливого Казахстана. В рамках деятельности академии системно проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования, издаются труды ученых-абаеведов, организуются международные и республиканские конференции, круглые столы и научно-просветительские мероприятия, направленные на переосмысление художественного и философского наследия Абая.
Главное научное направление Академии Абая – исследование и популяризация идей великого поэта в их преемственной связи с духовным, культурным и интеллектуальным развитием современного Казахстана. Академия активно работает над расширением творческих и научных контактов с центрами абаеведения в республике, систематизацией совместных исследований и координацией научных инициатив.
Научный руководитель НИИ «Академия Абая» – академик, ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, директор – кандидат филологических наук, доцент Жандос Аубакир. В одной из своих статей Ерлан Сыдыков отмечал: «Создание академии было обусловлено необходимостью объективной оценки и переосмысления творческой биографии мыслителя. Комплексные исследования трудов Абая, изучение его мировоззрения с этнолингвистической, социологической и культурологической точек зрения продолжаются, равно как и работы по реализации фундаментальных научных исследований в рамках проектов».
Комплексные исследования в области гуманитарных наук и культуры, связанные с наследием Абая, – основная специализация института. О масштабности и системности проводимой работы свидетельствует тот факт, что за шесть лет деятельности академией разработано и издано 90 научных и учебно-методических книг, объединенных в тематические серии. Так, в рамках спецсерии «Академия Абая» опубликованы труды видных ученых, среди которых Ерлан Сыдыков, Жангара Дадебаев, Шакир Ибраев, Дандай Искакулы, Серик Негимов, Турсын Журтбай, Турсынжан Шапай, Светлана Ананьева, Жанат Аймухамбет, Амангельды Догалов, Жандос Аубакир и многие другие. Без сомнения, эти работы внесли значительный вклад в развитие отечественного абаеведения.
Особое внимание уделяется внедрению современных форм научного и просветительского контента. Сотрудниками института на основе глубокого анализа творческого наследия Абая был подготовлен научно-просветительский комплекс «Толық адам», разработанный с использованием современных мультимедийных технологий и ориентированный на осмысление идей поэта в контексте духовного развития современного общества. Реализация данного проекта позволила обеспечить круглосуточное функционирование аудиотеки афоризмов поэта и видеотеки его произведений по теме «Толық адам», серии академических видеолекций, а также онлайн-библиотеки, посвященной творческому наследию Абая.
Кроме того, на основе кейс-технологии был разработан инновационный социально-познавательный проект по произведениям Абая с целью популяризации его наследия как основы национальной идентичности и символа интеллектуального развития современного Казахстана. Идеи Абая, созвучные актуальным вызовам нашего времени, способствуют комплексной трансформации общественного сознания, а также формированию духовных ценностей ответственного, мыслящего и нравственно зрелого общества. Научно-просветительские инициативы Академии Абая позволяют рассматривать наследие поэта и философа как культурный капитал интеллектуальной нации, а его заветы – как вечную духовную опору, объединяющую поколения.
Сотрудники Академии Абая активно ведут просветительскую деятельность, посещают учебные заведения различных уровней, проводят лекции и встречи с молодежью. Главная цель таких встреч – формирование устойчивого интереса молодого поколения к наследию Абая и его философскому учению. Ученые-абаеведы раскрывают особенности историко-этнографического контекста творчества великого поэта, его социально-экономических и политико-правовых взглядов, беседуют с учащимися об актуальных проблемах казахского языкознания и цивилизационных основах тюркского мира.
В условиях укрепления межкультурного диалога особое значение приобретает осмысление личности Абая не только как национального поэта и мыслителя, но и как одной из центральных фигур мировой культуры, чьи философские идеи универсальны и созвучны общечеловеческим ценностям. В рамках развития международного взаимодействия был подписан меморандум о сотрудничестве с кафедрой казахского языка и литературы Нукусского государственного педагогического института им. Ажинияза, а также открыт Центр казахского языка и литературы им. Абая в Казанском университете.
Академией Абая также ведется активная научно-издательская работа по продвижению наследия поэта в международной научной среде. В зарубежных журналах и периодических изданиях по теме «Абай – личность мировой культуры» опубликовано около 50 научных статей. Эти публикации способствуют внедрению идей поэта и мыслителя в мировой гуманитарный дискурс, укрепляют международный авторитет казахстанской науки и подтверждают статус наследия Абая как важнейшей составляющей духовно-философского капитала нации.
Реализуемые Академией Абая научные, образовательные и просветительские проекты наглядно демонстрируют, что его наследие – это не только бесценное историко-культурное достояние, но и живой духовно-интеллектуальный ресурс, способствующий качественному обновлению общественной жизни и созвучный фундаментальным принципам Справедливого Казахстана. Сохранение, глубокое осмысление и передача идей великого мыслителя будущим поколениям является нашей общей задачей и нравственным долгом. Именно в этом заключается ключевая цель, обозначенная Главой государства: бережно хранить национальное духовное богатство и обеспечивать его преемственность как прочную основу устойчивого развития Казахстана в XXI веке.