Фото: пресс-служба ЕНУ им. Гумилева

Вопрос системной популяризации наследия крупнейших казахских мыслителей сегодня приобретает особую государственную и общественную значимость. В своем выступлении на V заседании Национального курултая Глава государства

Касым-Жомарт Токаев справедливо назвал труды отечественных философов и поэтов-просветителей ядром нашей идентичности и национального бытия.

Президент подчеркнул: «Необходимо на регулярной основе проводить научные мероприятия, направленные на широкую популяризацию наследия аль-Фараби, Ясауи и Абая. Это нужно прежде всего нам самим, ведь их труды являются фундаментом нашей духовно-философской самобытности. Гуманитарные институты страны должны сис­темно продвигать заветы великих мыслителей. Ключевая цель – сохранить наше бесценное национальное достояние и передать его будущим поколениям». Эти слова в полной мере отражают стратегическую миссию современных гуманитарных исследований и подчеркивают особую роль наследия выдающихся мыслителей – духовных реформаторов и нравственных ориентиров нации.

В декабре 2019 года в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева был соз­дан научно-исследовательский институт «Академия Абая». Его основной целью стали всестороннее изучение, научное осмысление и широкая популя­ризация наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, чьи идеи и философские взгляды остаются актуальными в условиях обозначенного Главой государства курса на трансформацию общественного сознания и строительство Справедливого Казахстана. В рамках деятельности академии системно проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования, издаются труды ученых-абаеведов, организуются международные и республиканские конференции, круглые столы и научно-просветительские мероприятия, направленные на переосмысление художественного и философского наследия Абая.

Главное научное направление Академии Абая – исследование и популяризация идей великого поэта в их преемственной связи с духовным, культурным и интеллектуальным развитием современного Казах­стана. Академия активно работает над расширением творческих и научных контактов с центрами абаеведения в республике, систематизацией совместных исследований и координацией научных инициатив.

Научный руководитель НИИ «Академия Абая» – академик, ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, директор – кандидат филологических наук, доцент Жандос Аубакир. В одной из своих статей Ерлан Сыдыков отмечал: «Создание академии было обусловлено необходимостью объективной оценки и переосмысления творческой биографии мыслителя. Комплексные исследования трудов Абая, изучение его мировоззрения с этнолингвистической, социологической и культурологической точек зрения продолжаются, равно как и работы по реализации фундаментальных научных исследований в рамках проектов».

Комплексные исследования в области гуманитарных наук и культуры, связанные с наследием Абая, – основная специализация института. О масштабности и сис­темности проводимой работы свидетельствует тот факт, что за шесть лет деятельности академией разработано и издано 90 научных и учебно-методических книг, объединенных в тематические серии. Так, в рамках спецсерии «Академия Абая» опубликованы труды видных ученых, среди которых Ерлан Сыдыков, Жангара Дадебаев, Шакир Ибраев, Дандай Искак­улы, Серик Негимов, Турсын Журтбай, Турсынжан Шапай, Светлана Ананьева, Жанат Аймухамбет, Амангельды Догалов, Жандос Аубакир и многие другие. Без сомнения, эти работы внесли значительный вклад в развитие отечественного абаеведения.

Особое внимание уделяется внедрению современных форм научного и просветительского контента. Сотрудниками института на основе глубокого анализа творчес­кого наследия Абая был подготовлен научно-просветительский комплекс «Толық адам», разработанный с использованием современных мультимедийных технологий и ориентированный на осмысление идей поэта в контексте духовного развития современного общества. Реализация данного проекта позволила обеспечить круглосуточное функционирование аудиотеки афоризмов поэта и видеотеки его произведений по теме «Толық адам», серии академических видеолекций, а также онлайн-биб­лиотеки, посвященной творчес­кому наследию Абая.

Кроме того, на основе кейс-технологии был разработан инновационный социально-познавательный проект по произведениям Абая с целью популяризации его наследия как основы национальной идентичности и символа интеллектуального развития современного Казахстана. Идеи Абая, созвучные актуальным вызовам нашего времени, способствуют комплекс­ной трансформации общественного сознания, а также формированию духовных ценнос­тей ответственного, мыс­лящего и нравственно зрелого общества. Научно-просветительские инициативы Академии Абая позволяют рассматривать наследие поэта и философа как культурный капитал интеллектуаль­ной нации, а его заветы – как вечную духовную опору, объединяющую поколения.

Сотрудники Академии Абая активно ведут просветительскую деятельность, посещают учебные заведения различных уровней, проводят лекции и встречи с молодежью. Главная цель таких встреч – формирование устойчивого интереса молодого поколения к наследию Абая и его философскому учению. Ученые-абаеведы раскрывают особенности историко-этнографического контекста творчества великого поэта, его социально-экономических и политико-правовых взглядов, беседуют с учащимися об актуальных проб­лемах казахского языкознания и цивилизационных основах тюркского мира.

В условиях укрепления межкультурного диалога особое значение приобретает осмысление личности Абая не только как национального поэта и мыслителя, но и как одной из центральных фигур мировой культуры, чьи философские идеи универсальны и созвучны общечеловеческим ценностям. В рамках развития международного взаимодействия был подписан меморандум о сотрудничестве с кафедрой казахского языка и литературы Нукусского государственного педагогического института им. Ажинияза, а также открыт Центр казахского языка и литературы им. Абая в Казанском университете.

Академией Абая также ведется активная научно-издательская работа по продвижению наследия поэта в международной научной среде. В зарубежных журналах и периодических изданиях по теме «Абай – личность мировой культуры» опубликовано около 50 научных статей. Эти публикации способствуют внедрению идей поэта и мыслителя в мировой гуманитарный дискурс, укрепляют международный авторитет казахстанской науки и подтверждают статус наследия Абая как важнейшей составляю­щей духовно-философского капитала нации.

Реализуемые Академией Абая научные, образовательные и просветительские проекты наг­лядно демонстрируют, что его нас­ледие – это не только бесценное историко-культурное достояние, но и живой духовно-интеллектуальный ресурс, способствующий качественному обновлению общественной жизни и созвучный фундаментальным принципам Справедливого Казахстана. Сохранение, глубокое осмысление и передача идей великого мыслителя будущим поколениям является нашей общей задачей и нравственным долгом. Именно в этом заключается ключевая цель, обозначенная Главой государства: бережно хранить национальное духовное богатство и обеспечивать его преемственность как прочную основу устойчивого развития Казахстана в XXI веке.