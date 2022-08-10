Дурное дело

В Усть-Каменогорске полицейские задержали наркодельца.

Его выследили с помощью камер уличного наблюдения. Сотрудники получили сигнал, что арендатор одной квартиры на центральном проспекте города ведет себя странно, выходит из дома только поздно вечером. При просмотре записей камер подтвердилось, что молодой человек ежедневно выходил из подъезда в позднее время, обходил с рюкзаком район и возвращался практически ночью.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, как только оперативники установили места закладки наркотиков, дельца задержали.

– У подозреваемого изъяли 30 свертков с синтетическим нар­котиком «Альфа-PVP», – сообщили в ведомстве. – Выяснилось, что парень приехал из Караганды. В ходе обыска на съемной квартире сотрудники изъяли еще около 600 граммов «синтетики», которую задержанный произвел в кустарных условиях и подготовил к реализации.

Это уже второе с начала августа задержание наркодельцов в Усть-Каменогорске. В первых числах месяца в департаменте полиции Восточного Казахстана рассказали о жителе областного центра, вырастившем у себя в огороде урожай конопли. Общий вес составил 7,5 кг. Кроме того, у «садовода» изъяли 700 граммов высушенной марихуаны и 2 грамма гашиша. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотичес­кие вещества», а также части 3 ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».