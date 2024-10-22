Говорит сама История

Множество примет времени сберегла для пытливых исследователей обширная подшивка номеров «Казахстанской правды» конца 80-х – начала 90-х годов. Эпоха масштабных политических, социально-экономических и культурных трансформаций «осела» на страницах газеты разбросанными от выпуска к выпуску небольшими заметками и пространными статьями, информационными сообщения­ми и репортажами, каждый из которых – бесценный, и что, пожалуй, самое важное, наиболее беспристрастный свидетель этой эпохи. Несомненно, что, изучая судьбоносные для нашей страны годы, невозможно обойти стороной архивы периодической печати. О некоторых любопытных находках из такого архива мы и расскажем читателям.

«...Создать модель языкового сосуществования...»

В номере «Казахстанской правды» от 1 июня 1990 года был опубликован знаменательный для своего времени документ – «Государственная программа развития казахского языка и других национальных языков в Казахской ССР на период до 2000 года». Его появление в печати было логичным продолжением того трансформационного процесса, что был запущен принятым в сентябре 1989 года Законом «О языках в Казахской ССР». В соответствии с его положениями, как сообщали авторы госпрограммы, «казахскому языку придан статус государственного. Русский язык приз­нан языком межнационального общения, ему обеспечено свободное функционирование на всей территории республики наравне с государственным. Закон предусматривает также защиту интересов представителей каждого народа в сфере языка. Принятый Закон о языках вызван самой жизнью, необходимостью восстановления социальной справедливости и духовным обновлением общества».

В тексте программы констатировались негативные явления, происходившие в языковой сфере с конца 70-х годов, и намечались основные пути их преодоления. Основной целью принятого документа провозглашалось создание благоприят­ных условий для развития всех языков республики. «Программа содержит систему мер, включаю­щую в себя разделы по функ­ционированию и развитию казахского языка в республике в качестве государственного... Программой ставятся конкретные практические задачи: повысить социальные функции национальных языков в респуб­лике, способствуя гармоничному развитию межнациональных отношений, создать наиболее приемлемую модель языкового сосуществования народов и народностей в Казахской ССР, утвердить приоритет духовной культуры, повысить престиж гуманитарных наук и т. д.», – говорилось в преамбуле.

Первый раздел документа, озаглавленный «Казахский язык», предусматривал поэтапное введение казахского языка в качестве государственного языка и языка делопроизводства в органах государственной власти, государственного управления и общественных организаций. С этой целью все учреждения и предприятия республики должны были разработать меры по финансовому и учебно-методическому обеспечению изучения казахского языка гражданами, не владеющими им. Кроме того, госпрограмма предписывала пересмотреть штатное расписание организаций и учреж­дений, с тем чтобы ввести в него должности переводчиков и преподавателей казахского языка и организовать справочно-информационное обеспечение граждан на казахском и русском языках.

Важным шагом к реализации казахским языком функций государственного стало его внед­рение на предприятиях связи, которые отныне должны были быть оборудованы соответствую­щими телеграфными аппаратами. Также авторы программы указывали на необходимость производства ЭВМ с казахским шрифтом, планировавшегося к запуску в 1991 году по договору с иностранной компанией. В сфере народного образования предусматривалось открытие детских садов, школ и групп с казахским языком обучения, увеличение учебных часов по государственному языку и нравственно-эстетическому воспитанию школьников, которое ориентировалось на национальные культурные особенности и традиции, приобщение детей к народно-прикладному искусству, основам музыкально-поэтической культуры, народным танцам, а также создание фольклорно-этнографических детских ансамблей и классов музыкальных инструментов. В общеобразовательные школы, профтехучилища, вузы и ссузы внедрялись новые оригинальные учебники на казахском языке, к созданию которых было решено привлечь ведущих ученых республики, творчески подходивших к изложению учебного материала.

Значительные изменения претерпело и книгоиздательство. В числе приоритетных направлений его развития госпрограмма определяла удовлетворение читательских запросов на тематическую литературу, обеспечение взаимовлияния и взаимообогащения национальных литератур за счет расширения выпуска на казахском и других языках лучших произведений писателей СССР и зарубежных стран, выпуск книг по казахско-русскому двуязычию и организацию сотрудничества ведущих издательств республики с представителями творческой интеллигенции, позволившего бы наладить распространение литературы на национальных языках. Перед научными учреждениями Казахской ССР была поставлена задача по разработке многотомной академической грамматики, созданию центров научно-технической лексикографии и прикладной лингвистики, выпуску энциклопедии «Казахский язык», разговорников и монографий по проблемам развития государственного языка.

При анализе положений программы становится очевидным, что именно они, видоизменяясь в соответствии с реалиями времени, ложились в основу современной языковой политики Казахстана. И хотя этот документ, ставший важной вехой на пути к политической трансформации нашей страны, известен куда меньше, чем Закон «О языках в Казахской ССР», его историческое значение таково, что без принятия программы и ее практической реализации весь прогрессивный характер норм закона сошел бы на нет.

Путем обновления общества

Политическая атмосфера конца 80-х – начала 90-х годов в СССР, как известно, отличалась крайней накаленностью. Наглядной иллюстрацией новой общественно-политической реальности стал проходивший в июле 1990 года XXVIII съезд партии, события которого «Казправда» освещала в мельчайших подробностях. Вот небольшой штрих к его истории.

Первое заседание, открывшееся в 10 часов утра 2 июля, традиционно началось с голосования по руководящим органам съез­да. После реплики Горбачева о соображениях по составу Президиума к микрофону вышел делегат от Магаданской области Блудов и сразу же, что называется, с места в карьер, предложил отправить весь ЦК в отставку «за развал работы по выполнению Продовольственной программы, решений XXVII съезда КПСС и XIX партконференции». Представить себе нечто подобное на предыдущих партийных форумах было просто невозможно.

Газетные публикации свидетельствуют об активизации культурной жизни страны

Делегаты от Казахстана не менее охотно делились своими взглядами на дальнейшее развитие страны. Например, председатель колхоза им. Крупской Владимир Цой считал, что крестьянам необходимо предоставить экономическую независимость и свободу распоряжаться результатами своего труда, а потому, как говорилось в материале «Дорога за горизонт», возлагал большие надежды на рыночные отношения. Но и трудностей переходного периода не скрывал: «Раньше хоть чего-то добивались, а теперь и рапортовать не о чем. Не потому, что рапорты не в моде, – пусто на прилавках. Тут уж не до победных реляций».

О проблемах колхозного крестьянства рассказывал корреспонденту «Казахстанской правды» и директор совхоза им. Кирова Калимбек Батырбеков. Возглавив одно из отстающих хозяйств в Кокчетавской области, он за короткий срок вывел его в число передовых. Другой делегат съезда, фрезеровщик-целиноградец Виталий Клюкин, считал, что «нужно, чтобы верх взяли разумные силы. Это может быть невыгодно определенным политическим деятелям, но выгодно стране и народу».

Известный писатель и журналист Альберт Устинов на страницах «Казправды» размышлял о том, что в пылу перестроечных споров никак нельзя забывать о насущных проб­лемах общества. Он считал, что важнейшим регулятором общественных отношений является зарплата рабочего, позволяющая ему «осуществлять стереотипы современной счастливой жизни от питания, одежды и жилья до воспитания детей и удовлетворения духовных потребностей».

Широкое обсуждение вызвал проект концепции Совета минис­тров республики о переходе к регулируемой рыночной экономике. Экономист Фарид Гайнуллин считал, что «не существует иного способа оздоровления экономики Казах­стана, кроме перехода к рынку». Признавая прогрессивность опубликованной концепции, он в то же время отмечал ее серьезные недостатки, главными из которых называл отсутствие разделов об аграрной политике правительства и механизме реализации минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. А председатель правления «Актюбдорпроекта» Копейкин призывал, наконец, допустить существование частной собственности, основанной не только на личном, но и на наемном труде.

Один из сентябрьских номеров газеты за 1990 год информировал читателей о том, что в Алма-Ате создано межнациональное движение «Единство», призванное консолидировать граждан республики вокруг идеи мира и согласия. Об архитектуре межнациональных отношений говорил в своем интервью корреспонденту КазТАГ заведующий Идеологичес­ким отделом ЦК Компартии респуб­лики Александр Штопель, по мнению которого, «нам, жителям многонационального Казахстана, к какому бы народу мы ни принадлежали, надо быть предельно чуткими и уважительными к языку соседа. Независимо от того, идет ли речь о многомиллионном или небольшом по численности сообществе людей. Ибо любой народ живет, пока существует его язык, и благодаря ему полнокровно пульсируют культура, искусство, традиции и обычаи, пока в многоголосой симфонии жизни слышны его слово, его песня».

Образовательная дипломатия в действии – школьники из Америки

учатся в казахстанской школе

Писатель Ануар Алимжанов, занимавший тогда пост председателя Казахского комитета защиты мира, в номере от 2 октября 1990 года представил корреспонденту газеты идею о проведении митинга, который даст старт акции примирения и сог­ласия – новой форме выступлений за гуманис­тические идеи. «Примирения и согласия необходимо достигать не только между людьми, но и с окружающей природой», – считал Алимжанов. Экологической проблематике были посвящены и многочисленные материалы о судьбе Арала, обмеление которого привлекало к себе внимание всех граждан республики.

Активизация общественной жизни страны, ускорение гуманитарных процессов и развитие международных связей Казах­стана с зарубежными государствами хорошо прослеживается­ в репортажах о фестивалях искусства, гастролях отечественных артистов и театральных коллективов, выступлениях известных ученых и писателей по вопросам внешней политики. Несомненный интерес представляет небольшая заметка «Американские школьники в Джамбуле», сообщавшая о том, что девять учеников из города Фресно проведут месяц в средней школе им. Крупской, обучаясь по советской программе.

Магистральной темой большинства октябрьских выпус­ков «Казахстанской правды» закономерно стало принятие Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. О том, в каких условиях создавался­ этот поистине исторический документ и какие надежды связывали с ним граждане нашей страны, мы, продолжив изучать архивные номера газеты, расскажем в следующих выпусках.