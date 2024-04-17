Дуров сообщил, почему отказался вести бизнес в США

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что одной из причин, почему он не ведет бизнес на территории США, является повышенное внимание и попытки контроля над компанией со стороны американских спецслужб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Он заявил: «С момента прибытия в США мы стали привлекать повышенное внимание во стороны ФБР, других агентств по безопасности».

В качестве примера он рассказал, что в один из его приездов в США была предпринята попытка вербовки сопровождавшего его инженера, работающего на Telegram, о чем сотрудник сам сообщил.

При этом, по словам Дурова, вербовщиков интересовала информация о «библиотеках с открытым кодом», клиентская база компании, а также инструменты, которые обеспечили бы им несанкционированный доступ в Telegram.

Дуров ответил утвердительно на вопрос Карлсона, что этот вербовочный подход был предпринят с целью «шпионажа за пользователями Telegram».

При этом Дуров отметил, что у его инженера не было никакой причины придумывать эту историю.

Более того, он убедился в «давлении, которое оказывается на него в США, на собственном опыте».

Он заявил, что «каждый раз по прибытии в США в аэропорту мне задают вопросы сотрудники ФБР», а один раз сотрудники ФБР явились в дом, который он арендовал, во время завтрака.

При этом ФБР пытаются получить детали, касающиеся работы компании, «которые, по моему пониманию, позволили бы лучше ее контролировать».