Два алабая напали на семилетнюю девочку в Алматинской области

Полицейские Алматинской области инициировали уголовное расследование по факту нападения псов-волкодавов на малолетнего ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

5 июня в поселке Туздыбастау Талгарского района две собаки породы "алабай" покусали семилетнюю девочку. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в одну из больниц Алматы. Ребенку диагностировали рваные раны на лице и теле. Сейчас девочка находится под наблюдением медиков.

Полицейскими Талгарского района инициировано уголовное расследование по ст.114 ч.3 УК РК.

Хозяйкой животных оказалась 57-летняя местная жительница. Она пояснила, что собаки содержатся в вольере, но были выпущены во двор для кормления и выгула. В какой-то момент из-за приоткрытой калитки оба алабая выскочили на улицу и напали на ребенка. Женщина выразила готовность помочь в лечении пострадавшей девочки.

"По данному факту проводятся все необходимые следственные мероприятия. В том числе назначены экспертизы, которые будут проведены после выписки ребенка из больницы. Окончательное процессуальное решение по делу будет принято по результатам экспертиз. Также будет рассмотрен вопрос по агрессивности обоих собак и дальнейшему их содержанию", – сообщили в Талгарской районной полиции.

