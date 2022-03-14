Два года борьбы с коронавирусом в Казахстане – итоги подвели в Минздраве

Итоги двухлетней борьбы с коронавирусом в Казахстане подвели в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz.

В течение двух лет Казахстан, как и весь мир, активно проводит комплекс необходимых мероприятий по коронавирусной инфекции.

Первые случаи КВИ в Казахстане были зарегистрированы 13 марта 2020 года, и в течение последних двух лет в стране реализуются мероприятия, направленные на недопущение распространения заболеваемости и ее профилактику.

В Казахстане с первых дней объявления пандемии создана Межведомственная комиссия, где было принято более 2 тыс. оперативных и рациональных решений. Комиссией принимаются решения по вопросам охраны и защиты здоровья населения от COVID-19, взаимодействия государственных органов, укрепления инфраструктуры медицинских организаций, закупа лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, изделий и оборудования медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, усиления и послабления ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации в стране и в мире, отметили в Минздраве.

В ходе пандемии постоянно совершенствовались подходы к профилактике, лечению, введению ограничительных мер с учетом международного опыта, эпидемиологической ситуации и баланса между борьбой с эпидемией и сохранением деловой активности в стране.

С учетом международного опыта были пересмотрены и постоянно совершенствовались клинические протокола диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

«За два года мы пережили 5 подъемов заболеваемости, которые длились от 1 до 3 месяцев. При этом каждый последующий подъем заболеваемости был выше предыдущего.

На сегодня отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, ежедневно регистрируется до 100 случаев.

Для оказания своевременной медицинской помощи в городах в кратчайшие сроки построены 16 модульных и реконструированы 3 инфекционные больницы, а также введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации.

Введены в эксплуатацию 64 кислородные станции, закуплено более 3-х тысяч аппаратов ИВЛ. 185 районных больниц на 100% оснащены рентгеновским диагностическим оборудованием. Служба скорой медицинской помощи усилена путем приобретения 1 367 единиц автотранспорта, достигнута 100% оснащенность парка передвижных медицинских комплексов», – перечислили в ведомстве.

В 184 лабораториях страны проводится ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции, с начала пандемии в республике проведено более 22 млн исследований.

Наряду с обеспечением ПЦР-диагностики, для обеспечения мониторинга завозных случаев и мутационной изменчивости вируса министерство постоянно проводит генетическое изучение вирусов (проведено 26 420 исследований 1 331 пробы). На территории республики была выявлена циркуляция 5 штаммов коронавирусной инфекции (альфа, бета, дельта, эта, омикрон).

Созданы стабилизационные фонды лекарственных средств. Для лечения коронавирусной инфекции сформирован 2-месячный запас лекарственных средств.

Благодаря подготовленности нашей системы здравоохранения и медицинским работникам мы справляемся с пандемией, и это заслуга всех медицинских работников, которые, несмотря на все трудности, усталость упорно борются с коронавирусом.

Своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по КВИ способствовало сдерживанию темпов распространения заболеваемости и недопущению перегрузки системы здравоохранения», – подчеркнули в Минздраве.

С 1 февраля прошлого года началась вакцинация населения. В нашей стране на базе Карагандинского фармацевтического комплекса запущена локализация производства вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» (Россия).

На базе Национального института биобезопасности разработана и производится отечественная вакцина QazVac.

Продолжается ревакцинация населения против коронавирусной инфекции.

Казахстанцам с начала кампании по вакцинации было доступно 6 видов вакцин (Спутник V, QazVac, Hayat-Vax, SinoPharm, Спутник Лайт и Pfizer).

Всего вакцинировано I-м компонентом 10,3 млн человек, II-м компонентом – 9,7 млн человек. Ревакцинировано – 2,9 млн человек.

В борьбе с коронавирусной инфекцией широко используются информационные системы.

В январе 2021 года в целях установления баланса между ограничительными мерами и работой бизнеса внедрено мобильное приложение Ashyq, которое интегрировано с Единым интеграционным порталом и электронным паспортом вакцинации, что позволяет отслеживать больных и контактных лиц и обеспечивает безопасность посещения мест массового скопления.

Разработана единая база лабораторных исследований, где ведется централизованный учет ПЦР-исследований на COVID-19, проводимый всеми лабораториями, вне зависимости от формы собственности.

Внедрен электронный паспорт вакцинации, который признается в 30 странах (Аргентина, Белиз, Боливия, Великобритания, Венгрия, Грузия, Индонезия, Иран, Иордания, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Армения, Беларусь, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Тунис, Индия, Филиппины, Таиланд, Турция, Эстония, Япония, Чехия, Черногория, Шри-Ланка, Эквадор).

«С учетом эпидемиологической ситуации нами пересмотрены ограничительные меры. В настоящее время практически все ограничительные меры сняты, за исключением, регионов, находящихся в «красной» зоне эпидемиологического риска.

Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, поэтому необходимо сделать правильный выбор в пользу вакцинации и ревакцинации, которая приведет к формированию коллективного иммунитета и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране», – резюмировали в министерстве.