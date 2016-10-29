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​Два пути – одна дорога
Ирина БЕКТИЯРОВА

В минувшую среду в рамках технологического «окна» строители произвели все пус­коналадочные работы на двух участках железной дороги и пропустили первые составы. Общая протяженность нового двухпутного участка составила 25 км.

Пассажиры поезда № 42 Атырау – Алматы стали своего рода первыми приемщиками работы железнодорожных строителей. Они сгрудились у окон вагона, с интересом разглядывая мощную железнодорожную технику. Вслед за первым поез­дом пошли другие пассажирские и грузовые составы. С этого момента движение открыто по двум направлениям на перегонах Жингельды – Куркудук и Куркудук – Чемолган. Таким образом, начался поэтапный ввод в эксплуатацию участков, на которых завершены строительно-монтажные работы по укладке вторых путей. Напомним, этот проект осуществляется компанией «Қазақстан темір жолы» по программе «Нұрлы жол».

Как сообщил директор магистральной сети Алматинского отделения дороги Аскар Кукузов, по новому пути от Жингельды до Чемолгана сейчас установлена скорость 40 км/;час, постепенно она будет повышаться. Уже за первую ночь эксплуатации нового участка по нему пропущено 8 грузовых поездов. Очень скоро пропускная способность здесь возрас­тет, увеличится число проходящих составов. В настоящее время по участку проходят 24 пары пассажирских поез­дов и 18 пар грузовых в сутки. Уже в декабре будут запущены еще два скоростных поезда «Тальго» в Астану и Шымкент. Больше будет поездов из Китая, в том числе контейнерных, которые следуют транзитом в Европу, Среднюю Азию, Турцию, на Кавказ.

– Вторые пути нужны для того, чтобы освоить возрастающий поток, – подчеркнул ветеран-железнодорожник Калтай Самбетов. – Строители готовы реализовать проект в срок.

Как сообщил представитель КТЖ Рустем Молдагулов, составлен график завершения пуска участков по Алматинскому и Жамбылскому отделениям дороги. Планируется, что в ноябре все 58 км вторых путей будут сданы в эксплуатацию.

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