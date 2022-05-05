Два вида скрининга расширили в Казахстане

Перинатальный и неонатальные скрининги расширены в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Внесены изменения и дополнения в приказ министра здравоохранения от 9 сентября 2010 года «Об утверждении Правил организации скрининга».

Данные правила, направленные на раннюю диагностику заболеваний у детей, были расширены и усовершенствованы.

«Так, согласно правилам, медицинское сопровождение будущего ребенка начинается внутриутробно в период беременности и заключается в проведении перинатального скрининга с целью оценки развития плода и выявления пороков развития.

Сразу после рождения ребенка в роддомах проводится неонатальный скрининг на наследственные заболевания, включающий обследование всех новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотериоз», – рассказали в Минздраве.

Также с целью своевременного выявления нарушения слуха у всех новорожденных и детей раннего возраста проводится аудиологический скрининг.

С сентября 2021 года внедрен новый метод исследования, позволяющий определять тугоухость методом коротколатентных вызванных потенциалов.

«Это один из методов объективной аудиометрии. Он ценен для топической диагностики нарушений слуха. С его помощью выявляется место поражения слуховой системы у детей. Это единственный надежный метод объективной оценки снижения слуха у новорожденных и маленьких детей в доречевой период», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, обязательным является скрининг психофизического развития детей раннего возраста, направленный на раннее выявление нарушений психофизического развития, скрининговую аттестацию детей раннего возраста, оценку зрительных и слуховых функций у детей, нарушения коммуникаций.

Дети, родившиеся с экстремально низкой и низкой массой тела, проходят скрининг на ретинопатию недоношенных с последующим оперативным лечением в наиболее ранние сроки, добавили в Минздраве.