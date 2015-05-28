Две страны, две судьбы, одна цель

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Сергей ВОЛКОВ
Это объемное издание посвящено различным аспектам жизни и деятельности лидеров Казахстана и России – Нурсултана Назарбаева­ и Владимира Путина. Автор тщательно обработал огромный массив данных и скрупулезно собрал факты, рассказываю­щие о биографии обоих политиков. Сам же формат издания достаточно оригинален: был использован так называемый принцип «2 в 1». То есть в одном более чем 600-страничном томе находятся сразу две книги «Нурсултан Назарбаев: Лидер нации, евразийский мыслитель» и «Владимир Путин: разведчик, политик, патриот».
Как признается автор, писать об известных политиках непросто, а если они являются главами государств – вдвойне ответственно. Именно поэтому Сергей Васильевич использовал известную журналистскую методику, максимально изу­чив речи, выступления, публикации в СМИ самих героев, а также многочисленные книги и статьи ученых, политологов, журналистов из Казахстана и России.
Важной темой данного исследования является изу­чение фактов биографии обоих политиков, внимательно рассматриваются как молодые годы, так и годы их становления на политической арене.
Но особое внимание в данном исследовании посвящено ходу основных событий и эпохальных перемен и вызовов, которые народы Казахстана и России пережили за последние десятилетия. И вывод следует однозначный: именно в такие времена появляются политики-лидеры, которые не пасуют перед трудностями и кризисами, умеют своевременно корректировать движение вперед, постоянно совершенствуют социально-политические процессы общественного развития. При этом они никогда не боятся брать ответственность на себя.
Автор в связи с этим отмечает, что «Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин оказались именно такими людьми».
Как говорил Бернард Шоу, «подлинную радость в жизни доставляет служение цели, которую вы сами признаете великой». И для Нурсултана Назарбаева, и для Владимира Путина такой целью являются мир и счастье их народов. За что им благодарны и казахстанцы, и россияне.
Автор книги Сергей Харченко является директором – главным редактором регио­нальной газеты «Костанайские новости». Родился он в Украине, но вся его жизнь и трудовая биография связаны с Казахстаном. Все годы своей деятельности С. Харченко успешно совмещает журналистскую и научную работу. В 1995 году он защитил докторскую диссертацию по социологии в Академии госслужбы при Президенте РФ. Начиная с 1989 года, регулярно выходят его статьи в научных и общественно-политических изданиях, книги и монографии, посвященные исследованию социального настрое­ния в обществе, а также сотрудничеству приграничных областей Казахстана и России, развитию интеграции в Евразии.
Прочитав книгу «Две страны, две судьбы и одна цель», можно смело утверждать, что тщательное изучение ее автором фактов жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина позволит читателям во всех нюансах рассмотреть роль двух ярких политиков в современном мире, их желание разобраться, осмыслить главные тренды жизни соседствующих, но не похожих друг на друга стран – Казахстана и России.

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