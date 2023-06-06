Две улицы перекрыли на ремонт в Астане

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Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны начинает работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по улице С Шаймерденова (А62), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"В связи с ремонтом с 7 по 22 июня будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шаймерденова от улицы А91 до гипермаркета "Метро", - говорится в сообщении.

Также, в связи с проведением ремонтных работ с 6 по 10 июня будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Жангельдина от проспекта Республики до улицы С.Рахимова.

"Работы ведутся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города", - отмечается в информации.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах, добавили в акимате.