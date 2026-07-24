Как развивается Мангистауская область по итогам I полугодия

Правительство

В рамках реализации поручений Главы государства по диверсификации национальной экономики и раскрытию транспортно-логистического потенциала страны, в Мангистауской области проводится системная работа по укреплению обрабатывающего сектора и инфраструктурного каркаса.

Фото: пресс-служба правительства

По итогам первого полугодия 2026 года регион показал устойчивое развитие по ключевым направлениям. Основной объем роста пришелся на обрабатывающие производства, строительную сферу и транспортно-логистический комплекс. О том, каких результатов достигла область по итогам первого полугодия и как меняется структура ее экономике – в обзоре сайта Primeminister.kz.

Переработка теснит добычу: экономика Мангистау меняет привычный профиль

Промышленные предприятия Мангистауской области с начала года произвели продукции на 2,1 трлн теңге, показав реальный рост на 3,6%.

Основные изменения происходят в структуре промышленного производства: на фоне традиционной добычи опережающие темпы показал обрабатывающий сектор. За январь–июнь выпуск продукции в обрабатывающей промышленности увеличился на 39% и достиг 186 млрд теңге. Такие показатели отражают последовательное расширение несырьевого сектора и рост производства товаров с более высокой добавленной стоимостью.

Положительная динамика сохраняется и в инвестиционной сфере. За шесть месяцев объем вложений в основной капитал составил около 500 млрд теңге.

Развитие промышленной и транспортной инфраструктуры поддерживает загрузку строительного комплекса региона – объем выполненных работ вырос на 11,8%, достигнув 178,3 млрд теңге. 

Продолжается ввод нового жилья. С начала года в области сдано 275 тыс. кв. метров, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Расширение жилищного фонда способствует улучшению условий проживания населения и развитию городской инфраструктуры.

Каспий разгоняет экономику: транспортные услуги выросли на 8,5%

Выгодное географическое положение Мангистауской области и наличие морских портов определяют ее особую роль в развитии транзитных перевозок. Расширение грузопотоков по морским и сухопутным маршрутам обеспечило рост транспортных услуг на 8,5%, до 272,6 млрд теңге. Ключевое значение имеет дальнейшее повышение загрузки портовой инфраструктуры, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и укрепление связей между железнодорожными, автомобильными и морскими перевозками.

Положительные показатели отмечены и во внутренней торговле. Ее оборот достиг 500 млрд теңге, увеличившись в реальном выражении на 3,3%. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 17,8 млрд теңге. По сравнению с первым полугодием прошлого года показатель вырос на 1,9%.

Более 9 тыс. рабочих мест и рост зарплат: социальная динамика Мангистау

Развитие экономики сопровождается ростом занятости и доходов населения. С начала 2026 года в Мангистауской области создано свыше 9 тыс. рабочих мест. Из них 3 780 являются постоянными, еще 5 367 – временными.

По итогам первого квартала уровень безработицы снизился до 5% против 5,1% годом ранее.

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 6,2% и приблизилась к 660 тыс. теңге. За аналогичный период 2025 года она составляла около 622 тыс. теңге.

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