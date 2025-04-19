В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Президент посетил ряд объектов
Объект продовольственной безопасности
Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область началась с ознакомления с деятельностью оптово-распределительного центра города Актау.
Как сообщили Главе государства, это первый объект подобного формата, построенный в регионе. Он призван сыграть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, сокращении числа посредников и снижении цен на продукты.
Площадь комплекса составляет 80 тыс. кв. м, объем хранения – 40 тыс. тонн. На реализацию проекта было привлечено 5 млрд тенге инвестиций. До конца года планируется запуск второй очереди.
В настоящее время ведется активная работа по заключению контрактов с крупными отечественными поставщиками.
Образование –
залог успеха
Далее Глава государства посетил Yessenov Technopark, расположенный на территории Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Шахмардана Есенова.
Как сообщили Президенту, технопарк оснащен современной инфраструктурой для поддержки предпринимателей, студентов и школьников, занимающихся разработкой и реализацией проектов и стартапов.
Главе государства были презентованы инновационные лаборатории и мастерские, где студенты и молодые специалисты получают практические навыки в таких направлениях, как электроника, робототехника, лазерная резка, дерево- и металлообработка, полиграфия, 3D-дизайн и швейное дело.
Касым-Жомарт Токаев осмотрел учебную зону для подготовки IT-специалистов по международной программе, а также лабораторию по развитию цифровых и телекоммуникационных компетенций.
В беседе со студентами Президент отметил, что сегодня особую актуальность приобретает развитие направлений, связанных с высокими технологиями и искусственным интеллектом. По его словам, в стране востребованы квалифицированные специалисты в области транспорта и логистики. Он призвал молодежь стремиться к получению качественного образования, являющегося залогом успеха.
Спортивный комплекс BS Arena
Затем Президент отправился в спортивный комплекс BS Arena. Он ознакомился с деятельностью этого многофункционального комплекса, который оснащен современным оборудованием для проведения международных и республиканских спортивных соревнований, а также культурных мероприятий.
Здесь предусмотрены площадки для волейбола, баскетбола и футзала, крытые и уличные теннисные корты, бассейн, залы для единоборств и фитнеса, а также футбольное поле с трибуной.
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными спортсменами и пожелал им успехов.
Транспортно-логистическая инфраструктура
Президент ознакомился с ходом развития транспортно-логистической инфраструктуры Мангистау.
Касым-Жомарт Токаев посетил Актауский международный морской порт – ключевой логистический хаб страны, играющий важную роль в развитии транзитного потенциала Казахстана.
Сегодня порт представляет современный многоцелевой терминал, обеспечивающий круглосуточную перевалку грузов в течение всего года по направлениям Восток – Запад и Север – Юг. Расположение на пересечении международных транспортных коридоров придает ему стратегическое значение в укреплении национальной и региональной логистики.
Президенту было доложено о перспективах развития транспортно-логистической инфраструктуры Мангистауской области, включая планы по модернизации портовых мощностей и расширению транзитного потенциала страны.
Как сообщил министр транспорта Марат Карабаев, в регионе реализуются 24 инфраструктурных проекта на общую сумму 1,9 трлн тенге. В 2024 году объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 62% и достиг 4,5 млн тонн.
В Актау ведется строительство контейнерного хаба, что позволит увеличить пропускную способность порта города со 140 тыс. до 240 тыс. ДФЭ.
В соответствии с поручением Главы государства в курортной зоне Кендерли начато возведение нового аэропорта. Его пропускная способность составит 150 пассажиров в час. Планируется запуск регулярных авиарейсов, соединяющих Кендерли с Алматы и Астаной.
Предусмотрена реализация масштабных дорожных проектов, таких как Центр – Запад и Бейнеу – Саксаульский, запуск которых позволит оптимизировать логистику на ключевых направлениях и снизить затраты на перевозку транзитных и экспортных грузов. В частности, расстояние от Астаны до Актау уменьшится на 800 км, от Хоргоса до Актау – на 900 км.
Глава государства поручил ускорить строительство аэропорта в курортной зоне Кендерли. Он подчеркнул, что Мангистауская область обладает высоким потенциалом для того, чтобы Казахстан превратился в транспортно-логистический хаб Евразии. Реализация данной задачи имеет стратегическое значение.
Крупные инвестиционные проекты
Также в рамках поездки Президенту были презентованы крупные инвестиционные проекты Мангистауской области.
Среди них строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау, создание мультимодального логистического и авиационного хаба и судостроительной верфи, разведение и выращивание осетровых рыб и производство икры, возведение визит-центра «Бозжыра», а также запуск аммиачно-карбамидного комплекса.
Как рассказали Касым-Жомарту Токаеву, в прошлом году в регион было привлечено 1,1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 36 млрд тенге, создано 530 постоянных рабочих мест. Сформирован пул из 55 потенциальных инвестиционных проектов на 5,7 трлн тенге.
Награды за мужество и самоотверженность
Также в ходе рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев встретился с сотрудниками правоохранительных органов региона. Глава государства отметил их важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в стране.
– Вы усердно трудитесь во имя построения Справедливого Казахстана и укоренения в обществе принципа Закона и Порядка. Даже в самой опасной ситуации вы с честью выполняете возложенные на вас обязанности. Искренне благодарю вас! Я принял решение вручить государственные награды представителям правоохранительных структур за их безупречную службу в обеспечении безопасности региона. Как Президент я всегда поддерживаю сотрудников правоохранительных органов и высоко ценю ваш труд. Уверен, что вы всегда будете надежной опорой государства и защитниками народа, оставаясь верными своему долгу, – сказал Президент.
Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, группа офицеров и сержантов награждена орденом «Айбын» II степени, а также медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін», сообщила пресс-служба Президента.