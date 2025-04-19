фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Объект продовольственной безопасности

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область началась с ознакомления с деятельностью оптово-распределительного цент­ра города Актау.

Как сообщили Главе государства, это первый объект подобного формата, построенный в регио­не. Он призван сыграть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопас­ности, сокращении числа посредников и снижении цен на продукты.

Площадь комплекса сос­тавляет 80 тыс. кв. м, объем хранения – 40 тыс. тонн. На реализацию проекта было привлечено 5 млрд тенге инвестиций. До конца года планируется запуск второй очереди.

В настоящее время ведется активная работа по заключению контрактов с крупными отечественными поставщиками.

Образование –

залог успеха

Далее Глава государства посетил Yessenov Technopark, расположенный на территории Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Шахмардана Есенова.

Как сообщили Президенту, технопарк оснащен современной инфраструктурой для поддержки предпринимателей, студентов и школьников, занимающихся разработкой и реализацией проектов и стартапов.

Главе государства были презентованы инновационные лаборатории и мастерские, где студенты и молодые специалисты получают практические навыки в таких направлениях, как электроника, робототехника, лазерная резка, дерево- и металлообработка, поли­графия, 3D-дизайн и швейное дело.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел учебную зону для подготовки IT-специалистов по международной программе, а также лабораторию по развитию цифровых и телекоммуникационных компетенций.

В беседе со студентами Президент отметил, что сегодня особую актуальность приобретает развитие направлений, связанных с высокими технологиями и искусственным интеллектом. По его словам, в стране востребованы квалифицированные специалис­ты в области транспорта и логистики. Он призвал молодежь стремиться к получению качественного образования, являющегося залогом успеха.

Спортивный комплекс BS Arena

Затем Президент отправился в спортивный комплекс BS Arena. Он ознакомился с деятельностью этого многофункционального комплекса, который оснащен современным оборудованием для проведения международных и республиканских спортивных соревнований, а также культурных мероприятий.

Здесь предусмотрены площадки для волейбола, баскетбола и футзала, крытые и уличные теннисные корты, бассейн, залы для единоборств и фитнеса, а также футбольное поле с трибуной.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными спортсменами и пожелал им успехов.

Транспортно-логистическая инфраструктура

Президент ознакомился с ходом развития транспортно-логистической инфраструктуры Мангистау.

Касым-Жомарт Токаев посетил Актауский международный морской порт – ключевой логистический хаб страны, играющий важную роль в развитии транзитного потенциала Казахстана.

Сегодня порт представляет современный многоцелевой терминал, обеспечивающий круглосуточную перевалку грузов в течение всего года по направлениям Восток – Запад и Север – Юг. Расположение на пересечении международных транспортных коридоров придает ему стратегическое значение в укреплении национальной и региональной логистики.

Президенту было доложено о перспективах развития транспорт­но-логистической инфраструктуры Мангистауской области, включая планы по модернизации портовых мощнос­тей и расширению транзитного потенциала страны.

Как сообщил министр транс­порта Марат Карабаев, в регионе реализуются 24 инфраструктурных проекта на общую сумму 1,9 трлн тенге. В 2024 году объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транс­портному маршруту увеличился на 62% и достиг 4,5 млн тонн.

В Актау ведется строительство контейнерного хаба, что позволит увеличить пропускную способность порта города со 140 тыс. до 240 тыс. ДФЭ.

В соответствии с поручением Главы государства в курортной зоне Кендерли начато возведение нового аэропорта. Его пропускная способность составит 150 пассажиров в час. Планируется запуск регулярных авиарейсов, соединяющих Кендерли с Алматы и Астаной.

Предусмотрена реализация масштабных дорожных проектов, таких как Центр – Запад и Бейнеу – Саксаульский, запуск которых позволит оптимизировать логистику на ключевых направлениях и снизить затраты на перевозку транзитных и экспортных грузов. В частности, расстояние от Астаны до Актау уменьшится на 800 км, от Хоргоса до Актау – на 900 км.

Глава государства поручил ускорить строительство аэропорта в курортной зоне Кендерли. Он подчеркнул, что Мангистауская область обладает высоким потенциалом для того, чтобы Казахстан превратился в транспорт­но-логистический хаб Евразии. Реализация данной задачи имеет стратегическое значение.

Крупные инвестиционные проекты

Также в рамках поездки Президенту были презентованы крупные инвестиционные проекты Мангистауской области.

Среди них строительство паро­газовой установки мощностью 160 МВт в Актау, создание мульти­модального логистического и авиационного хаба и судострои­тельной верфи, разведение и выращивание осетровых рыб и производство икры, возведение визит-центра «Бозжыра», а также запуск аммиачно-карбамидного комплекса.

Как рассказали Касым-Жомарту Токаеву, в прошлом году в регион было привлечено 1,1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Реали­зовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 36 млрд тенге, соз­дано 530 постоян­ных рабочих мест. Сформирован пул из 55 потенциаль­ных инвестиционных проек­тов на 5,7 трлн тенге.

Награды за мужество и самоотверженность

Также в ходе рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев встретился с сотрудниками правоохранительных органов региона. Глава государства отметил их важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в стране.

– Вы усердно трудитесь во имя построения Справедливого Казахстана и укоренения в общест­ве принципа Закона и Порядка. Даже в самой опасной ситуации вы с честью выполняете возложенные на вас обязанности. Искренне благодарю вас! Я принял решение вручить государственные награды представителям правоохранительных структур за их безупречную службу в обеспечении безопас­ности региона. Как Президент я всегда поддерживаю сотрудников правоохранительных органов и высоко ценю ваш труд. Уверен, что вы всегда будете надежной опорой государства и защитниками народа, оставаясь верными своему долгу, – сказал Президент.

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, группа офицеров и сержантов награждена орденом «Айбын» II степени, а также медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін», сообщила пресс-служба Президента.